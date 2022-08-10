https://ria.ru/20220810/grossi-1808726448.html

Гендиректор МАГАТЭ планирует лично возглавить миссию экспертов на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ планирует лично возглавить миссию экспертов на ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022

Гендиректор МАГАТЭ планирует лично возглавить миссию экспертов на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС, которую намерен возглавить... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:03

2022-08-10T20:03

2022-08-10T20:22

специальная военная операция на украине

магатэ

совет безопасности оон

запорожская аэс

рафаэль гросси

в мире

украина

россия

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ВЕНА, 10 авг — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС, которую намерен возглавить лично.Кроме того, Гросси в четверг по видеосвязи выступит на заседании СБ ООН по ситуации на электростанции, созываемом Россией."Я приветствую возможность проинформировать Совет. Крайне важно присутствие МАГАТЭ на станции для помощи в снижении опасности возможной ядерной катастрофы", — также сообщил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Местные администрации объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220810/ugrozy-1808643949.html

https://ria.ru/20220810/magate-1808660655.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

магатэ, совет безопасности оон, запорожская аэс, рафаэль гросси, в мире, украина, россия