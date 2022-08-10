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Гендиректор МАГАТЭ планирует лично возглавить миссию экспертов на ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Гендиректор МАГАТЭ планирует лично возглавить миссию экспертов на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ планирует лично возглавить миссию экспертов на ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
Гендиректор МАГАТЭ планирует лично возглавить миссию экспертов на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС, которую намерен возглавить... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:03
2022-08-10T20:22
специальная военная операция на украине
магатэ
совет безопасности оон
запорожская аэс
рафаэль гросси
в мире
украина
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ВЕНА, 10 авг — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС, которую намерен возглавить лично.Кроме того, Гросси в четверг по видеосвязи выступит на заседании СБ ООН по ситуации на электростанции, созываемом Россией."Я приветствую возможность проинформировать Совет. Крайне важно присутствие МАГАТЭ на станции для помощи в снижении опасности возможной ядерной катастрофы", — также сообщил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Местные администрации объявили о планах войти в состав России.
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магатэ, совет безопасности оон, запорожская аэс, рафаэль гросси, в мире, украина, россия
20:03 10.08.2022 (обновлено: 20:22 10.08.2022)
 
Гендиректор МАГАТЭ планирует лично возглавить миссию экспертов на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси по видеосвязи выступит на заседании СБ ООН по ситуации на ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 10 авг — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС, которую намерен возглавить лично.

"Сейчас как никогда присутствие МАГАТЭ на станции имеет первостепенное значение для снижения опасности возможной ядерной катастрофы", — добавил он.

Кроме того, Гросси в четверг по видеосвязи выступит на заседании СБ ООН по ситуации на электростанции, созываемом Россией.
"Я приветствую возможность проинформировать Совет. Крайне важно присутствие МАГАТЭ на станции для помощи в снижении опасности возможной ядерной катастрофы", — также сообщил он.
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Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Местные администрации объявили о планах войти в состав России.
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