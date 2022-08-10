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Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется собрать ребенка в школу - РИА Новости, 10.08.2022
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Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется собрать ребенка в школу
Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется собрать ребенка в школу - РИА Новости, 10.08.2022
Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется собрать ребенка в школу
Школьная форма в новом учебном году обойдется москвичам в среднем в 11,6 тысячи рублей для девочки и в 9,4 тысячи рублей для мальчика, стоимость ранца для... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:18
2022-08-10T16:40
образование - общество
общество
москва
социальный навигатор
сн_образование
детские вопросы
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Школьная форма в новом учебном году обойдется москвичам в среднем в 11,6 тысячи рублей для девочки и в 9,4 тысячи рублей для мальчика, стоимость ранца для ученика начальной школы в среднем составит 4 тысячи рублей, рассказали опрошенные РИА Новости сотрудники московских магазинов детской одежды и товаров.Активная подготовка к новому учебному году традиционно начинается в Москве в августе. Одна из проблем, с которой могут столкнуться родители, - это необходимость покупать школьную форму и рюкзаки для детей.Сотрудники одного из магазинов школьной формы на северо-востоке Москвы отметили, что комплект из блузки, сарафана и юбки обойдется родителям примерно в 10 тысяч рублей. Полный костюм на школьника стоит от 8,5 тысячи рублей."Сейчас новая коллекция с минимальной скидкой распродается. Сейчас самый сезон", - сообщили в магазине.Еще более эксклюзивное и дорогое предложение есть у магазина на востоке Москвы, где цена костюмов для мальчиков начинается от 10,8 тысячи рублей, к костюму прилагается бесплатный галстук. Стоимость только блузки и рубашки для школьницы может превысить 10 тысяч рублей. При этом, по словам сотрудницы магазина, спрос на данное предложение большой. "Их не берут, а хапают", - сказала сотрудница.Есть в Москве и более дешевые варианты. Как рассказали в магазине на западе столицы, можно купить полный костюм для школьника из брюк рубашки и пиджака за цену в 6,4 тысячи рублей, но можно и сэкономить, заплатив только 3,9 тысячи. "Размеры все есть, модели есть", – отметили в магазине.Наибольший разброс цен и разнообразие наблюдаются в интернет-магазинах. Для мальчика можно найти комплект из брюк, рубашки, жилетки и пиджака стоимостью 25 тысяч, а можно и за 9 тысяч рублей. Чтобы одеть девочку в юбку, блузку и сарафан, можно заплатить максимум 21,5 тысячи рублей, но есть возможность сэкономить, потратив только 10,5 тысячи.Сотрудница одного из магазинов рюкзаков для детей рассказала РИА Новости, что можно сэкономить, купив прошлогодний товар. "Рюкзаки у нас идут от 1,5 до 6 тысяч. По 1,5 тысячи - это рюкзаки прошлого года. Новые уже в районе 6 тысяч", - сказала она.В другом интернет-магазине сообщили, что у них средняя цена составляет 6,77 тысячи рублей. На сайте крупной торговой сети товаров для детей цена рюкзаков варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. На некоторые товары действуют скидки до 40%.Эксперты в сфере финансов советуют родителям подходить к сбору детей к школе заранее и с холодной головой.Независимый финансовый советник Михаил Попов сказал РИА Новости, что наиболее действенный способ - это заказ на онлайн-сайтах, которые дают достаточно большой выбор и при этом не очень высокие цены."Основное правило экономии - готовься заранее. Поэтому, естественно, нужно покупать не в последние дни перед школой, когда цены все растут, ажиотаж и так далее. Если заказать заранее, все это придет, и чеки будут на 20-30% ниже, чем если в последний день покупать в обычных магазинах", - сказал Попов.С ним во многом согласен советник по личным финансам Рустам Гусейнов. Он также отметил, что в целях экономии можно составлять для друзей и родственников "вишлисты" и принимать школьные товары в качестве подарков к учебному году."Близкие родственники и друзья хотят что-то там подарить к школе. Чтобы это не было подарком ради подарка, составляется специальный лист со списком, что требуется, и они сами могут оттуда выбрать, чего они хотят подарить. Реально работает не только с подарками для детей к школе, но и в целом", - пояснил Гусейнов.Эксперт отметил, что тем, кто отдает ребенка в школу в первый раз, также будет полезно посоветоваться с более опытными родителями среди своих друзей и родственников или в родительских чатах. "Еще один из методов, как сэкономить - пользоваться различными сайтами и ресурсами, не бежать сломя голову только в один магазин и скупать там сразу все. Продаются и комплекты, наборы, можно в розницу купить. Можно везде сравнивать, смотреть, и от сайта к сайту может быть большая разница", - отметил Гусейнов.
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образование - общество, общество, москва, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
15:18 10.08.2022 (обновлено: 16:40 10.08.2022)
 
Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется собрать ребенка в школу

Эксперты: москвичи смогут собрать ребенка в школу начиная от 9,4 тысячи рублей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкШкольная форма на школьной ярмарке
Школьная форма на школьной ярмарке - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Школьная форма на школьной ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Школьная форма в новом учебном году обойдется москвичам в среднем в 11,6 тысячи рублей для девочки и в 9,4 тысячи рублей для мальчика, стоимость ранца для ученика начальной школы в среднем составит 4 тысячи рублей, рассказали опрошенные РИА Новости сотрудники московских магазинов детской одежды и товаров.
Активная подготовка к новому учебному году традиционно начинается в Москве в августе. Одна из проблем, с которой могут столкнуться родители, - это необходимость покупать школьную форму и рюкзаки для детей.
Сотрудники одного из магазинов школьной формы на северо-востоке Москвы отметили, что комплект из блузки, сарафана и юбки обойдется родителям примерно в 10 тысяч рублей. Полный костюм на школьника стоит от 8,5 тысячи рублей.
"Сейчас новая коллекция с минимальной скидкой распродается. Сейчас самый сезон", - сообщили в магазине.
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Еще более эксклюзивное и дорогое предложение есть у магазина на востоке Москвы, где цена костюмов для мальчиков начинается от 10,8 тысячи рублей, к костюму прилагается бесплатный галстук. Стоимость только блузки и рубашки для школьницы может превысить 10 тысяч рублей. При этом, по словам сотрудницы магазина, спрос на данное предложение большой. "Их не берут, а хапают", - сказала сотрудница.
Есть в Москве и более дешевые варианты. Как рассказали в магазине на западе столицы, можно купить полный костюм для школьника из брюк рубашки и пиджака за цену в 6,4 тысячи рублей, но можно и сэкономить, заплатив только 3,9 тысячи. "Размеры все есть, модели есть", – отметили в магазине.
Наибольший разброс цен и разнообразие наблюдаются в интернет-магазинах. Для мальчика можно найти комплект из брюк, рубашки, жилетки и пиджака стоимостью 25 тысяч, а можно и за 9 тысяч рублей. Чтобы одеть девочку в юбку, блузку и сарафан, можно заплатить максимум 21,5 тысячи рублей, но есть возможность сэкономить, потратив только 10,5 тысячи.
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Сотрудница одного из магазинов рюкзаков для детей рассказала РИА Новости, что можно сэкономить, купив прошлогодний товар. "Рюкзаки у нас идут от 1,5 до 6 тысяч. По 1,5 тысячи - это рюкзаки прошлого года. Новые уже в районе 6 тысяч", - сказала она.
В другом интернет-магазине сообщили, что у них средняя цена составляет 6,77 тысячи рублей. На сайте крупной торговой сети товаров для детей цена рюкзаков варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. На некоторые товары действуют скидки до 40%.
Эксперты в сфере финансов советуют родителям подходить к сбору детей к школе заранее и с холодной головой.
Независимый финансовый советник Михаил Попов сказал РИА Новости, что наиболее действенный способ - это заказ на онлайн-сайтах, которые дают достаточно большой выбор и при этом не очень высокие цены.
"Основное правило экономии - готовься заранее. Поэтому, естественно, нужно покупать не в последние дни перед школой, когда цены все растут, ажиотаж и так далее. Если заказать заранее, все это придет, и чеки будут на 20-30% ниже, чем если в последний день покупать в обычных магазинах", - сказал Попов.
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С ним во многом согласен советник по личным финансам Рустам Гусейнов. Он также отметил, что в целях экономии можно составлять для друзей и родственников "вишлисты" и принимать школьные товары в качестве подарков к учебному году.
"Близкие родственники и друзья хотят что-то там подарить к школе. Чтобы это не было подарком ради подарка, составляется специальный лист со списком, что требуется, и они сами могут оттуда выбрать, чего они хотят подарить. Реально работает не только с подарками для детей к школе, но и в целом", - пояснил Гусейнов.
Эксперт отметил, что тем, кто отдает ребенка в школу в первый раз, также будет полезно посоветоваться с более опытными родителями среди своих друзей и родственников или в родительских чатах. "Еще один из методов, как сэкономить - пользоваться различными сайтами и ресурсами, не бежать сломя голову только в один магазин и скупать там сразу все. Продаются и комплекты, наборы, можно в розницу купить. Можно везде сравнивать, смотреть, и от сайта к сайту может быть большая разница", - отметил Гусейнов.
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