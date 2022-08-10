https://ria.ru/20220810/forma-1808604536.html
Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется собрать ребенка в школу
Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется собрать ребенка в школу - РИА Новости, 10.08.2022
Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется собрать ребенка в школу
Школьная форма в новом учебном году обойдется москвичам в среднем в 11,6 тысячи рублей для девочки и в 9,4 тысячи рублей для мальчика, стоимость ранца для... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:18
2022-08-10T15:18
2022-08-10T16:40
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москва
социальный навигатор
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Школьная форма в новом учебном году обойдется москвичам в среднем в 11,6 тысячи рублей для девочки и в 9,4 тысячи рублей для мальчика, стоимость ранца для ученика начальной школы в среднем составит 4 тысячи рублей, рассказали опрошенные РИА Новости сотрудники московских магазинов детской одежды и товаров.Активная подготовка к новому учебному году традиционно начинается в Москве в августе. Одна из проблем, с которой могут столкнуться родители, - это необходимость покупать школьную форму и рюкзаки для детей.Сотрудники одного из магазинов школьной формы на северо-востоке Москвы отметили, что комплект из блузки, сарафана и юбки обойдется родителям примерно в 10 тысяч рублей. Полный костюм на школьника стоит от 8,5 тысячи рублей."Сейчас новая коллекция с минимальной скидкой распродается. Сейчас самый сезон", - сообщили в магазине.Еще более эксклюзивное и дорогое предложение есть у магазина на востоке Москвы, где цена костюмов для мальчиков начинается от 10,8 тысячи рублей, к костюму прилагается бесплатный галстук. Стоимость только блузки и рубашки для школьницы может превысить 10 тысяч рублей. При этом, по словам сотрудницы магазина, спрос на данное предложение большой. "Их не берут, а хапают", - сказала сотрудница.Есть в Москве и более дешевые варианты. Как рассказали в магазине на западе столицы, можно купить полный костюм для школьника из брюк рубашки и пиджака за цену в 6,4 тысячи рублей, но можно и сэкономить, заплатив только 3,9 тысячи. "Размеры все есть, модели есть", – отметили в магазине.Наибольший разброс цен и разнообразие наблюдаются в интернет-магазинах. Для мальчика можно найти комплект из брюк, рубашки, жилетки и пиджака стоимостью 25 тысяч, а можно и за 9 тысяч рублей. Чтобы одеть девочку в юбку, блузку и сарафан, можно заплатить максимум 21,5 тысячи рублей, но есть возможность сэкономить, потратив только 10,5 тысячи.Сотрудница одного из магазинов рюкзаков для детей рассказала РИА Новости, что можно сэкономить, купив прошлогодний товар. "Рюкзаки у нас идут от 1,5 до 6 тысяч. По 1,5 тысячи - это рюкзаки прошлого года. Новые уже в районе 6 тысяч", - сказала она.В другом интернет-магазине сообщили, что у них средняя цена составляет 6,77 тысячи рублей. На сайте крупной торговой сети товаров для детей цена рюкзаков варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. На некоторые товары действуют скидки до 40%.Эксперты в сфере финансов советуют родителям подходить к сбору детей к школе заранее и с холодной головой.Независимый финансовый советник Михаил Попов сказал РИА Новости, что наиболее действенный способ - это заказ на онлайн-сайтах, которые дают достаточно большой выбор и при этом не очень высокие цены."Основное правило экономии - готовься заранее. Поэтому, естественно, нужно покупать не в последние дни перед школой, когда цены все растут, ажиотаж и так далее. Если заказать заранее, все это придет, и чеки будут на 20-30% ниже, чем если в последний день покупать в обычных магазинах", - сказал Попов.С ним во многом согласен советник по личным финансам Рустам Гусейнов. Он также отметил, что в целях экономии можно составлять для друзей и родственников "вишлисты" и принимать школьные товары в качестве подарков к учебному году."Близкие родственники и друзья хотят что-то там подарить к школе. Чтобы это не было подарком ради подарка, составляется специальный лист со списком, что требуется, и они сами могут оттуда выбрать, чего они хотят подарить. Реально работает не только с подарками для детей к школе, но и в целом", - пояснил Гусейнов.Эксперт отметил, что тем, кто отдает ребенка в школу в первый раз, также будет полезно посоветоваться с более опытными родителями среди своих друзей и родственников или в родительских чатах. "Еще один из методов, как сэкономить - пользоваться различными сайтами и ресурсами, не бежать сломя голову только в один магазин и скупать там сразу все. Продаются и комплекты, наборы, можно в розницу купить. Можно везде сравнивать, смотреть, и от сайта к сайту может быть большая разница", - отметил Гусейнов.
https://realty.ria.ru/20220809/sobyanin-1808300063.html
https://ria.ru/20220727/olimpiady-1805415946.html
https://ria.ru/20220725/teplyakovy-1804812236.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование - общество, общество, москва, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Школьная форма в новом учебном году обойдется москвичам в среднем в 11,6 тысячи рублей для девочки и в 9,4 тысячи рублей для мальчика, стоимость ранца для ученика начальной школы в среднем составит 4 тысячи рублей, рассказали опрошенные РИА Новости сотрудники московских магазинов детской одежды и товаров.
Активная подготовка к новому учебному году традиционно начинается в Москве в августе. Одна из проблем, с которой могут столкнуться родители, - это необходимость покупать школьную форму и рюкзаки для детей.
Сотрудники одного из магазинов школьной формы на северо-востоке Москвы отметили, что комплект из блузки, сарафана и юбки обойдется родителям примерно в 10 тысяч рублей. Полный костюм на школьника стоит от 8,5 тысячи рублей.
"Сейчас новая коллекция с минимальной скидкой распродается. Сейчас самый сезон", - сообщили в магазине.
Еще более эксклюзивное и дорогое предложение есть у магазина на востоке Москвы, где цена костюмов для мальчиков начинается от 10,8 тысячи рублей, к костюму прилагается бесплатный галстук. Стоимость только блузки и рубашки для школьницы может превысить 10 тысяч рублей. При этом, по словам сотрудницы магазина, спрос на данное предложение большой. "Их не берут, а хапают", - сказала сотрудница.
Есть в Москве и более дешевые варианты. Как рассказали в магазине на западе столицы, можно купить полный костюм для школьника из брюк рубашки и пиджака за цену в 6,4 тысячи рублей, но можно и сэкономить, заплатив только 3,9 тысячи. "Размеры все есть, модели есть", – отметили в магазине.
Наибольший разброс цен и разнообразие наблюдаются в интернет-магазинах. Для мальчика можно найти комплект из брюк, рубашки, жилетки и пиджака стоимостью 25 тысяч, а можно и за 9 тысяч рублей. Чтобы одеть девочку в юбку, блузку и сарафан, можно заплатить максимум 21,5 тысячи рублей, но есть возможность сэкономить, потратив только 10,5 тысячи.
Сотрудница одного из магазинов рюкзаков для детей рассказала РИА Новости, что можно сэкономить, купив прошлогодний товар. "Рюкзаки у нас идут от 1,5 до 6 тысяч. По 1,5 тысячи - это рюкзаки прошлого года. Новые уже в районе 6 тысяч", - сказала она.
В другом интернет-магазине сообщили, что у них средняя цена составляет 6,77 тысячи рублей. На сайте крупной торговой сети товаров для детей цена рюкзаков варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. На некоторые товары действуют скидки до 40%.
Эксперты в сфере финансов советуют родителям подходить к сбору детей к школе заранее и с холодной головой.
Независимый финансовый советник Михаил Попов сказал РИА Новости, что наиболее действенный способ - это заказ на онлайн-сайтах, которые дают достаточно большой выбор и при этом не очень высокие цены.
"Основное правило экономии - готовься заранее. Поэтому, естественно, нужно покупать не в последние дни перед школой, когда цены все растут, ажиотаж и так далее. Если заказать заранее, все это придет, и чеки будут на 20-30% ниже, чем если в последний день покупать в обычных магазинах", - сказал Попов.
С ним во многом согласен советник по личным финансам Рустам Гусейнов. Он также отметил, что в целях экономии можно составлять для друзей и родственников "вишлисты" и принимать школьные товары в качестве подарков к учебному году.
"Близкие родственники и друзья хотят что-то там подарить к школе. Чтобы это не было подарком ради подарка, составляется специальный лист со списком, что требуется, и они сами могут оттуда выбрать, чего они хотят подарить. Реально работает не только с подарками для детей к школе, но и в целом", - пояснил Гусейнов.
Эксперт отметил, что тем, кто отдает ребенка в школу в первый раз, также будет полезно посоветоваться с более опытными родителями среди своих друзей и родственников или в родительских чатах. "Еще один из методов, как сэкономить - пользоваться различными сайтами и ресурсами, не бежать сломя голову только в один магазин и скупать там сразу все. Продаются и комплекты, наборы, можно в розницу купить. Можно везде сравнивать, смотреть, и от сайта к сайту может быть большая разница", - отметил Гусейнов.