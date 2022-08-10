https://ria.ru/20220810/forma-1808604536.html

Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется собрать ребенка в школу

Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется собрать ребенка в школу - РИА Новости, 10.08.2022

Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется собрать ребенка в школу

Школьная форма в новом учебном году обойдется москвичам в среднем в 11,6 тысячи рублей для девочки и в 9,4 тысячи рублей для мальчика, стоимость ранца для... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:18

2022-08-10T15:18

2022-08-10T16:40

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Школьная форма в новом учебном году обойдется москвичам в среднем в 11,6 тысячи рублей для девочки и в 9,4 тысячи рублей для мальчика, стоимость ранца для ученика начальной школы в среднем составит 4 тысячи рублей, рассказали опрошенные РИА Новости сотрудники московских магазинов детской одежды и товаров.Активная подготовка к новому учебному году традиционно начинается в Москве в августе. Одна из проблем, с которой могут столкнуться родители, - это необходимость покупать школьную форму и рюкзаки для детей.Сотрудники одного из магазинов школьной формы на северо-востоке Москвы отметили, что комплект из блузки, сарафана и юбки обойдется родителям примерно в 10 тысяч рублей. Полный костюм на школьника стоит от 8,5 тысячи рублей."Сейчас новая коллекция с минимальной скидкой распродается. Сейчас самый сезон", - сообщили в магазине.Еще более эксклюзивное и дорогое предложение есть у магазина на востоке Москвы, где цена костюмов для мальчиков начинается от 10,8 тысячи рублей, к костюму прилагается бесплатный галстук. Стоимость только блузки и рубашки для школьницы может превысить 10 тысяч рублей. При этом, по словам сотрудницы магазина, спрос на данное предложение большой. "Их не берут, а хапают", - сказала сотрудница.Есть в Москве и более дешевые варианты. Как рассказали в магазине на западе столицы, можно купить полный костюм для школьника из брюк рубашки и пиджака за цену в 6,4 тысячи рублей, но можно и сэкономить, заплатив только 3,9 тысячи. "Размеры все есть, модели есть", – отметили в магазине.Наибольший разброс цен и разнообразие наблюдаются в интернет-магазинах. Для мальчика можно найти комплект из брюк, рубашки, жилетки и пиджака стоимостью 25 тысяч, а можно и за 9 тысяч рублей. Чтобы одеть девочку в юбку, блузку и сарафан, можно заплатить максимум 21,5 тысячи рублей, но есть возможность сэкономить, потратив только 10,5 тысячи.Сотрудница одного из магазинов рюкзаков для детей рассказала РИА Новости, что можно сэкономить, купив прошлогодний товар. "Рюкзаки у нас идут от 1,5 до 6 тысяч. По 1,5 тысячи - это рюкзаки прошлого года. Новые уже в районе 6 тысяч", - сказала она.В другом интернет-магазине сообщили, что у них средняя цена составляет 6,77 тысячи рублей. На сайте крупной торговой сети товаров для детей цена рюкзаков варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. На некоторые товары действуют скидки до 40%.Эксперты в сфере финансов советуют родителям подходить к сбору детей к школе заранее и с холодной головой.Независимый финансовый советник Михаил Попов сказал РИА Новости, что наиболее действенный способ - это заказ на онлайн-сайтах, которые дают достаточно большой выбор и при этом не очень высокие цены."Основное правило экономии - готовься заранее. Поэтому, естественно, нужно покупать не в последние дни перед школой, когда цены все растут, ажиотаж и так далее. Если заказать заранее, все это придет, и чеки будут на 20-30% ниже, чем если в последний день покупать в обычных магазинах", - сказал Попов.С ним во многом согласен советник по личным финансам Рустам Гусейнов. Он также отметил, что в целях экономии можно составлять для друзей и родственников "вишлисты" и принимать школьные товары в качестве подарков к учебному году."Близкие родственники и друзья хотят что-то там подарить к школе. Чтобы это не было подарком ради подарка, составляется специальный лист со списком, что требуется, и они сами могут оттуда выбрать, чего они хотят подарить. Реально работает не только с подарками для детей к школе, но и в целом", - пояснил Гусейнов.Эксперт отметил, что тем, кто отдает ребенка в школу в первый раз, также будет полезно посоветоваться с более опытными родителями среди своих друзей и родственников или в родительских чатах. "Еще один из методов, как сэкономить - пользоваться различными сайтами и ресурсами, не бежать сломя голову только в один магазин и скупать там сразу все. Продаются и комплекты, наборы, можно в розницу купить. Можно везде сравнивать, смотреть, и от сайта к сайту может быть большая разница", - отметил Гусейнов.

https://realty.ria.ru/20220809/sobyanin-1808300063.html

https://ria.ru/20220727/olimpiady-1805415946.html

https://ria.ru/20220725/teplyakovy-1804812236.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802455096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, общество, москва, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы