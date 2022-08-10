https://ria.ru/20220810/fadeev-1808579598.html

Фадеев трогательно поздравил супругу с днем рождения

Фадеев трогательно поздравил супругу с днем рождения - РИА Новости, 10.08.2022

Фадеев трогательно поздравил супругу с днем рождения

Максим Фадеев трогательно поздравил в социальных сетях супругу Наталью с днем рождения. Он показал фото с букетом и лаконичной открыткой. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:28

2022-08-10T16:28

2022-08-10T16:28

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Максим Фадеев трогательно поздравил в социальных сетях супругу Наталью с днем рождения. Он показал фото с букетом и лаконичной открыткой.В комментариях отметили постоянство Фадеева.Долгое время в Сети ходили слухи о романтической связи продюсера с участницами группы "Серебро", в частности, с Ольгой Серябкиной. Недавно артистка заявила, что не против возобновить сотрудничество с Фадеевым. Продюсер также не исключил такой возможности.

https://ria.ru/20220808/fadeev-1808088251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, максим фадеев, шоу-бизнес