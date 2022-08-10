Фадеев трогательно поздравил супругу с днем рождения
Продюсер Максим Фадеев трогательно поздравил супругу Наталью с днем рождения
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Максим Фадеев трогательно поздравил в социальных сетях супругу Наталью с днем рождения. Он показал фото с букетом и лаконичной открыткой.
"Сегодня день рождения у женщины, с которой я прожил уже 31 год. И с каждым днем люблю ее еще сильнее. С днем рождения, моя Наташа", – написал продюсер.
В комментариях отметили постоянство Фадеева.
"Постоянство – это класс, вы кремень", "31 год в браке! Фантастика! Пример для всеобщего подражания", "как это прекрасно, так любить", – заявили пользователи.
Долгое время в Сети ходили слухи о романтической связи продюсера с участницами группы "Серебро", в частности, с Ольгой Серябкиной. Недавно артистка заявила, что не против возобновить сотрудничество с Фадеевым. Продюсер также не исключил такой возможности.
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