https://ria.ru/20220805/fadeev-1807446689.html
Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной
Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной - РИА Новости, 05.08.2022
Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной
Максим Фадеев в социальных сетях сухо ответил на возможность возобновления сотрудничества с Ольгой Серябкиной. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:11
2022-08-05T13:11
2022-08-05T13:11
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях сухо ответил на возможность возобновления сотрудничества с Ольгой Серябкиной.Коллектив Serebro был создан в 2006 году и стал одним из наиболее успешных на российской поп-сцене. Его состав несколько раз менялся. На фоне слухов о романтических отношениях с солистками и конфликтами в группе Фадеев расторг контракты с артистками.Ранее Серябкина сказала, что не против снова поработать с Фадеевым.
https://ria.ru/20220630/seryabkina-1799372887.html
https://ria.ru/20220801/fadeev-1806490613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, максим фадеев, ольга серябкина, шоу-бизнес
Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев не исключил возможность сотрудничества с Ольгой Серябкиной