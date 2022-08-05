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Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной - РИА Новости, 05.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220805/fadeev-1807446689.html
Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной
Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной - РИА Новости, 05.08.2022
Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной
Максим Фадеев в социальных сетях сухо ответил на возможность возобновления сотрудничества с Ольгой Серябкиной. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:11
2022-08-05T13:11
шоубиз
знаменитости
максим фадеев
ольга серябкина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях сухо ответил на возможность возобновления сотрудничества с Ольгой Серябкиной.Коллектив Serebro был создан в 2006 году и стал одним из наиболее успешных на российской поп-сцене. Его состав несколько раз менялся. На фоне слухов о романтических отношениях с солистками и конфликтами в группе Фадеев расторг контракты с артистками.Ранее Серябкина сказала, что не против снова поработать с Фадеевым.
https://ria.ru/20220630/seryabkina-1799372887.html
https://ria.ru/20220801/fadeev-1806490613.html
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знаменитости, максим фадеев, ольга серябкина, шоу-бизнес
13:11 05.08.2022
 
Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной

Продюсер Максим Фадеев не исключил возможность сотрудничества с Ольгой Серябкиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Максим Фадеев
Режиссёр Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях сухо ответил на возможность возобновления сотрудничества с Ольгой Серябкиной.

"Если вдруг у меня когда-то возникнет идея возобновить Serebro, то я, конечно же, обязательно приглашу Ольгу, чтобы по текстам она там поработала. Мне кажется, она – неотъемлемая часть "Серебра", поэтому пусть она и будет этой частью. Я совершенно не против", – заявил продюсер.

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Коллектив Serebro был создан в 2006 году и стал одним из наиболее успешных на российской поп-сцене. Его состав несколько раз менялся. На фоне слухов о романтических отношениях с солистками и конфликтами в группе Фадеев расторг контракты с артистками.
Ранее Серябкина сказала, что не против снова поработать с Фадеевым.
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