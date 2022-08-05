https://ria.ru/20220805/fadeev-1807446689.html

Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной

Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной - РИА Новости, 05.08.2022

Фадеев не исключил возобновление сотрудничества с Серябкиной

Максим Фадеев в социальных сетях сухо ответил на возможность возобновления сотрудничества с Ольгой Серябкиной. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:11

2022-08-05T13:11

2022-08-05T13:11

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максим фадеев

ольга серябкина

шоу-бизнес

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях сухо ответил на возможность возобновления сотрудничества с Ольгой Серябкиной.Коллектив Serebro был создан в 2006 году и стал одним из наиболее успешных на российской поп-сцене. Его состав несколько раз менялся. На фоне слухов о романтических отношениях с солистками и конфликтами в группе Фадеев расторг контракты с артистками.Ранее Серябкина сказала, что не против снова поработать с Фадеевым.

https://ria.ru/20220630/seryabkina-1799372887.html

https://ria.ru/20220801/fadeev-1806490613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, максим фадеев, ольга серябкина, шоу-бизнес