https://ria.ru/20220810/dodon-1808604114.html

Додон призвал Санду прекратить публичные издевательства над его матерью

Додон призвал Санду прекратить публичные издевательства над его матерью - РИА Новости, 10.08.2022

Додон призвал Санду прекратить публичные издевательства над его матерью

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую главу республики Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:17

2022-08-10T15:17

2022-08-10T15:17

в мире

майя санду

молдавия

игорь додон

кишинев

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КИШИНЕВ, 10 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую главу республики Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью.В среду в соцсетях был опубликован ролик, на котором запечатлено, как группа гражданских активистов оскорбляла в здании Антикоррупционной прокуратуры мать экс-президента Молдавии Галину Додон. Глава пресс-службы генпрокуратуры Мария Керпек сообщила журналистам, что женщину вызвали, чтобы ознакомить ее с результатами экспертизы боеприпасов, найденных во время обысков в ее доме. Ранее прокуроры предъявили матери экс-президента обвинения в сообщничестве по делу о его незаконном обогащении."Почему вы позволяете таким людям, как Литвиненко (министр юстиции) и его карманным прокурорам организовывать агрессивные и линчевательные суды внутри юридических учреждений? У вас есть мать? Почему вы позволяете неуравновешенным гражданам, которые спонсируются партией ПДС (правящей партией "Действие и солидарность" - ред.), публично унижать и издеваться над пожилым человеком? Такие вещи не прощаются и не забываются", - написал Додон в социальных сетях.Он подчеркнул, что удивлен поводом, по которому его мать вызвали на допрос к прокурорам. "Те несколько охотничьих патронов, найденные в доме, где десятилетиями существует традиция охоты, это повод вызывать пожилую женщину в прокуратуру? Испугались, что моя мама организует государственный переворот?" - выразил возмущение Додон.Бывший президент Молдавии был задержан в конце мая и помещен под домашний арест, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и госизмене. На днях прокуроры заявили, что в суд было передано еще одно дело.Додона обвиняют в том, что в бытность министром экономики в 2008 году он содействовал подписанию контракта на закупку электроэнергии, в результате которого государству был нанесен ущерб в размере 11,9 миллиона долларов. Следователи считают, что закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница попадала на счета подставных компаний. Сам экс-президент заявил, что его обвиняют в том, что в 2008 году он вел переговоры о закупке электроэнергии с Украины по более низкой цене, чем платили конечные потребители в соседних странах. Политик отметил, что подобные обвинения абсурдны и юристы могут легко объяснить, почему прокуроры так торопятся отправить это дело в суд, даже несмотря на отсутствие доказательств.Додон и Партия социалистов, которую он ранее возглавлял, считают уголовные дела в его отношении политической расправой со стороны нынешней главы республики Майи Санду.

https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

https://ria.ru/20220711/moldaviya-1801648058.html

https://ria.ru/20220610/miting-1794581833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, майя санду, молдавия, игорь додон, кишинев