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Британский МИД вызвал посла Китая из-за ситуации вокруг Тайваня - РИА Новости, 10.08.2022
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Британский МИД вызвал посла Китая из-за ситуации вокруг Тайваня
Британский МИД вызвал посла Китая из-за ситуации вокруг Тайваня - РИА Новости, 10.08.2022
Британский МИД вызвал посла Китая из-за ситуации вокруг Тайваня
МИД Великобритании вызвал китайского посла Чжэна Цзэгуана, чтобы потребовать объяснений действий его страны на фоне обострившейся ситуации вокруг Тайваня,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:16
2022-08-10T15:16
в мире
нэнси пелоси
си цзиньпин
пекин
китай
тайвань
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. МИД Великобритании вызвал китайского посла Чжэна Цзэгуана, чтобы потребовать объяснений действий его страны на фоне обострившейся ситуации вокруг Тайваня, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на главу британского МИД Лиз Трасс."Я отдала распоряжение вызвать китайского посла для объяснения действий его страны. В последние месяцы мы наблюдали все более агрессивное поведение и риторику в Пекине, которые угрожают миру и стабильности в регионе", - цитирует телеканал Трасс.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220810/ssha-1808575480.html
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в мире, нэнси пелоси, си цзиньпин, пекин, китай, тайвань, визит пелоси на тайвань
15:16 10.08.2022
 
Британский МИД вызвал посла Китая из-за ситуации вокруг Тайваня

Британский МИД вызвал посла Китая из-за действий и риторики Пекина по ситуации с Тайванем

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. МИД Великобритании вызвал китайского посла Чжэна Цзэгуана, чтобы потребовать объяснений действий его страны на фоне обострившейся ситуации вокруг Тайваня, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на главу британского МИД Лиз Трасс.
"Я отдала распоряжение вызвать китайского посла для объяснения действий его страны. В последние месяцы мы наблюдали все более агрессивное поведение и риторику в Пекине, которые угрожают миру и стабильности в регионе", - цитирует телеканал Трасс.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
14:06
Тайваньский политик уверена, что США планируют войну против Китая
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
08:31
Пекин пообещал Тайваню высокий уровень автономии при воссоединении с Китаем
 
В миреНэнси ПелосиСи ЦзиньпинПекинКитайТайваньВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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