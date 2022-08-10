https://ria.ru/20220810/britaniya-1808603572.html

Британский МИД вызвал посла Китая из-за ситуации вокруг Тайваня

Британский МИД вызвал посла Китая из-за ситуации вокруг Тайваня - РИА Новости, 10.08.2022

Британский МИД вызвал посла Китая из-за ситуации вокруг Тайваня

МИД Великобритании вызвал китайского посла Чжэна Цзэгуана, чтобы потребовать объяснений действий его страны на фоне обострившейся ситуации вокруг Тайваня,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:16

2022-08-10T15:16

2022-08-10T15:16

в мире

нэнси пелоси

си цзиньпин

пекин

китай

тайвань

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. МИД Великобритании вызвал китайского посла Чжэна Цзэгуана, чтобы потребовать объяснений действий его страны на фоне обострившейся ситуации вокруг Тайваня, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на главу британского МИД Лиз Трасс."Я отдала распоряжение вызвать китайского посла для объяснения действий его страны. В последние месяцы мы наблюдали все более агрессивное поведение и риторику в Пекине, которые угрожают миру и стабильности в регионе", - цитирует телеканал Трасс.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220810/ssha-1808575480.html

https://ria.ru/20220810/kitay-1808484338.html

пекин

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, си цзиньпин, пекин, китай, тайвань, визит пелоси на тайвань