Британский МИД вызвал посла Китая из-за ситуации вокруг Тайваня
Британский МИД вызвал посла Китая из-за действий и риторики Пекина по ситуации с Тайванем
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. МИД Великобритании вызвал китайского посла Чжэна Цзэгуана, чтобы потребовать объяснений действий его страны на фоне обострившейся ситуации вокруг Тайваня, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на главу британского МИД Лиз Трасс.
"Я отдала распоряжение вызвать китайского посла для объяснения действий его страны. В последние месяцы мы наблюдали все более агрессивное поведение и риторику в Пекине, которые угрожают миру и стабильности в регионе", - цитирует телеканал Трасс.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.