https://ria.ru/20220810/banking-1808486712.html

Татарстан готов стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга

Татарстан готов стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга - РИА Новости, 10.08.2022

Татарстан готов стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга

Татарстан уделяет большое внимание развитию исламского банкинга и готов стать пилотным регионом по реализации эксперимента в этой области в РФ, заявил РИА... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:02

2022-08-10T09:02

2022-08-10T09:02

экономика

республика татарстан (татарстан)

россия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Татарстан уделяет большое внимание развитию исламского банкинга и готов стать пилотным регионом по реализации эксперимента в этой области в РФ, заявил РИА Новости вице-премьер - министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщал, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, пока в качестве пилотных регионов обсуждаются Дагестан и Чечня, но большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия. По мнению Аксакова, эти регионы также стоит включить в эксперимент по исламскому банкингу, который может начаться уже в 2023 году."Республика Татарстан уделяет большое внимание развитию исламского финансирования на протяжении многих лет. Достигнуты практические результаты. Реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерских финансов", - сказал Шагиахметов.В числе таких проектов он назвал приобретение автомобилей, оборудования и недвижимости, инвестирование денежных средств на развитие бизнеса и ряд других.Вице-премьер Татарстана напомнил, что в республике ежегодно с 2009 года проходит международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit", где рассматриваются и обсуждаются вопросы исламского банкинга, заключаются соглашения, выстраивается взаимодействие с исламским миром. Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавляет группу стратегического видения "Россия – исламский мир"."Татарстан готов делиться накопленным опытом и стать пилотным регионом по реализации исламского банкинга", - подчеркнул Шагиахметов.Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга - социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.

https://ria.ru/20220713/ekonomika-1802113465.html

https://ria.ru/20220519/banking-1789591561.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, республика татарстан (татарстан), россия, рустам минниханов