https://ria.ru/20220810/bam-1808480878.html

Военные отчитались о прогрессе в реконструкции второй ветки БАМа

Военные отчитались о прогрессе в реконструкции второй ветки БАМа - РИА Новости, 10.08.2022

Военные отчитались о прогрессе в реконструкции второй ветки БАМа

Военные железнодорожники Центрального военного округа выполнили более 60 процентов реконструкции второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ)... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T07:55

2022-08-10T07:55

2022-08-10T07:55

безопасность

экономика

россия

восточная сибирь

дальний восток

сергей шойгу

городское хозяйство москвы

байкало-амурская магистраль

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Военные железнодорожники Центрального военного округа выполнили более 60 процентов реконструкции второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ЦВО.Уточняется, что в строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа. В их задачи на 2022 год входит строительство четырех разъездов на перегонах Скалистый-Червинка, Дрогошевск-Скалистый, Дугда-Нора, Тунгала-Камнега, а также двухпутных вставок на перегоне Камнега-Тангомен, протяженностью 2,1 километра и перегоне Разъезд 2905-Нора протяженностью 5,5 километров.Всего к работам по реконструкции второй ветки БАМа привлечено около 750 военнослужащих и более 400 единиц специальной техники Центрального военного округа, добавили в военном ведомстве.БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас — 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, реконструкция восточной ветки БАМа увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок.

https://ria.ru/20220622/ugol-1797255752.html

россия

восточная сибирь

дальний восток

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безопасность, экономика, россия, восточная сибирь, дальний восток, сергей шойгу, городское хозяйство москвы, байкало-амурская магистраль