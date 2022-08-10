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Делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022" - РИА Новости, 10.08.2022
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Делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022"
Делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022" - РИА Новости, 10.08.2022
Делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022"
Военные делегации из 72 государств подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", заявил в среду заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:46
2022-08-10T13:46
безопасность
россия
алабино
кубинка
патриот
рособоронэкспорт
форум "армия — 2022"
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Военные делегации из 72 государств подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", заявил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов."На сегодняшний день 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях форума. Представить образцы своей продукции планируют около 1,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.Помимо широкого спектра тематических экспозиций, насыщенной научно-деловой программы, включающей 289 мероприятий, для зарубежных партнеров "пройдет динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники", отметил генерал.Также планируются переговоры и деловые встречи руководства Министерства обороны РФ с представителями иностранных делегаций.По словам Попова, во время форума планируется подписание государственных контрактов с предприятиями промышленности на сумму более 500 миллиардов рублей, а также заключение "Рособоронэкспортом" международных контрактов на поставку вооружения и военной техники.Мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2022" пройдут на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.На форуме можно будет ознакомиться с передовыми техническими решениями и перспективными разработками российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.
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безопасность, россия, алабино, кубинка, патриот, рособоронэкспорт, форум "армия — 2022"
13:46 10.08.2022
 
Делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022"

Замминистра обороны Павел Попов: делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия". Экспозиция
Международный форум Армия. Экспозиция - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Международный форум "Армия". Экспозиция. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Военные делегации из 72 государств подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", заявил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.
"На сегодняшний день 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях форума. Представить образцы своей продукции планируют около 1,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.
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Помимо широкого спектра тематических экспозиций, насыщенной научно-деловой программы, включающей 289 мероприятий, для зарубежных партнеров "пройдет динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники", отметил генерал.
Также планируются переговоры и деловые встречи руководства Министерства обороны РФ с представителями иностранных делегаций.
По словам Попова, во время форума планируется подписание государственных контрактов с предприятиями промышленности на сумму более 500 миллиардов рублей, а также заключение "Рособоронэкспортом" международных контрактов на поставку вооружения и военной техники.
Мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2022" пройдут на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.
На форуме можно будет ознакомиться с передовыми техническими решениями и перспективными разработками российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.
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БезопасностьРоссияАлабиноКубинкаПатриотРособоронэкспортФорум "Армия — 2022"
 
 
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