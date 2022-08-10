https://ria.ru/20220810/armiya-1808569582.html
Делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022"
Делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022" - РИА Новости, 10.08.2022
Делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022"
Военные делегации из 72 государств подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", заявил в среду заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:46
2022-08-10T13:46
2022-08-10T13:46
безопасность
россия
алабино
кубинка
патриот
рособоронэкспорт
форум "армия — 2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785453835_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_2283c18a344a29e7200e232ad4d53a68.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Военные делегации из 72 государств подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", заявил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов."На сегодняшний день 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях форума. Представить образцы своей продукции планируют около 1,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.Помимо широкого спектра тематических экспозиций, насыщенной научно-деловой программы, включающей 289 мероприятий, для зарубежных партнеров "пройдет динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники", отметил генерал.Также планируются переговоры и деловые встречи руководства Министерства обороны РФ с представителями иностранных делегаций.По словам Попова, во время форума планируется подписание государственных контрактов с предприятиями промышленности на сумму более 500 миллиардов рублей, а также заключение "Рособоронэкспортом" международных контрактов на поставку вооружения и военной техники.Мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2022" пройдут на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.На форуме можно будет ознакомиться с передовыми техническими решениями и перспективными разработками российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.
https://ria.ru/20220810/checkmate-1808566632.html
https://ria.ru/20220808/konkurs-1808124199.html
россия
алабино
кубинка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785453835_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_dea210300ebec8b6e85ac60c86e32ddf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, алабино, кубинка, патриот, рособоронэкспорт, форум "армия — 2022"
Делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022"
Замминистра обороны Павел Попов: делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022"
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Военные делегации из 72 государств подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", заявил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.
"На сегодняшний день 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях форума. Представить образцы своей продукции планируют около 1,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.
Помимо широкого спектра тематических экспозиций, насыщенной научно-деловой программы, включающей 289 мероприятий, для зарубежных партнеров "пройдет динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники", отметил генерал.
Также планируются переговоры и деловые встречи руководства Министерства обороны РФ
с представителями иностранных делегаций.
По словам Попова, во время форума планируется подписание государственных контрактов с предприятиями промышленности на сумму более 500 миллиардов рублей, а также заключение "Рособоронэкспортом
" международных контрактов на поставку вооружения и военной техники.
Мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2022" пройдут на объектах подмосковного парка "Патриот
", полигоне Алабино
, аэродроме Кубинка
, а также всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.
На форуме можно будет ознакомиться с передовыми техническими решениями и перспективными разработками российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.