https://ria.ru/20220810/arest-1808697672.html

Мужчину, утопившего женщину рядом с Александро-Невской лаврой, арестовали

Мужчину, утопившего женщину рядом с Александро-Невской лаврой, арестовали - РИА Новости, 10.08.2022

Мужчину, утопившего женщину рядом с Александро-Невской лаврой, арестовали

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого в убийстве женщины на набережной реки Монастырки, мужчина вину полностью признал,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:34

2022-08-10T18:34

2022-08-10T18:35

происшествия

санкт-петербург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого в убийстве женщины на набережной реки Монастырки, мужчина вину полностью признал, сообщает объединенная пресс-служба судов города.В понедельник на набережной реки Монастырки нашли тело женщины 1989 года рождения. По подозрению в убийстве был задержан мужчина 1996 года рождения, который, по данным следствия, утопил женщину на почве личных неприязненных отношений."Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Филимонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ… Срок меры – 7 октября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что вину Филимонов признал полностью, против меры пресечения не возражал."Следствие полагает, что не позднее 11 часов 30 минут 8 августа Филимонов, находясь на участке местности на набережной реки Монастырки… где также находилась Ю., умышленно толкнул потерпевшую в спину, последняя упала в реку. После чего Филимонов подошел к потерпевшей, обхватил руками ее шею и погрузил голову и тело в реку, от чего наступила смерть Ю. на месте происшествия", - уточняется в сообщении.По данным СМИ, очевидцы сообщили в полицию о том, что молодой человек 8 августа топил в реке рядом с Александро-Невской Лаврой девушку. После убийства своей подруги он якобы прятался в Доме ночного пребывания.

https://ria.ru/20220718/ruzhe-1803222062.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия