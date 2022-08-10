https://ria.ru/20220810/aktsii-1808488533.html

Илон Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов

Илон Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов - РИА Новости, 10.08.2022

Илон Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов

Основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на сумму в 6,88 миллиарда долларов, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC). РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:16

2022-08-10T09:16

2022-08-10T09:17

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tesla motors

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на сумму в 6,88 миллиарда долларов, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC).Согласно этим документам, продажи происходили в пятницу, когда акции Tesla обвалились в цене на 6,6%, а также в понедельник, когда они продемонстрировали скромный рост, на 0,8%, и во вторник, когда они вновь обвалились в цене - на 2,4%.Ранее Маск уже продал акции Tesla на 4 миллиарда долларов после заключения договоренности о покупке соцсети Twitter, объявив, что в дальнейшем не будет продавать акции автомобильной компании. Свободные деньги были необходимы ему, чтобы профинансировать часть покупки.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил Twitter об отказе от покупки соцсети, объяснив это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных аккаунтов, а также не представила необходимой информации. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.В конце июля Twitter объявил, что акционеры соцсети на внеочередном собрании 13 сентября проведут голосование по вопросу продажи Маску в соответствии с соглашением, достигнутым в апреле.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20220805/retsessiya-1807636558.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, илон маск, tesla motors