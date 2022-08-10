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Илон Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов - РИА Новости, 10.08.2022
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Илон Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов
Илон Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов - РИА Новости, 10.08.2022
Илон Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов
Основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на сумму в 6,88 миллиарда долларов, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC). РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:16
2022-08-10T09:17
в мире
илон маск
tesla motors
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на сумму в 6,88 миллиарда долларов, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC).Согласно этим документам, продажи происходили в пятницу, когда акции Tesla обвалились в цене на 6,6%, а также в понедельник, когда они продемонстрировали скромный рост, на 0,8%, и во вторник, когда они вновь обвалились в цене - на 2,4%.Ранее Маск уже продал акции Tesla на 4 миллиарда долларов после заключения договоренности о покупке соцсети Twitter, объявив, что в дальнейшем не будет продавать акции автомобильной компании. Свободные деньги были необходимы ему, чтобы профинансировать часть покупки.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил Twitter об отказе от покупки соцсети, объяснив это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных аккаунтов, а также не представила необходимой информации. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.В конце июля Twitter объявил, что акционеры соцсети на внеочередном собрании 13 сентября проведут голосование по вопросу продажи Маску в соответствии с соглашением, достигнутым в апреле.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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в мире, илон маск, tesla motors
09:16 10.08.2022 (обновлено: 09:17 10.08.2022)
 
Илон Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов

Комиссии по ценным бумагам США: Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на сумму в 6,88 миллиарда долларов, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC).
Согласно этим документам, продажи происходили в пятницу, когда акции Tesla обвалились в цене на 6,6%, а также в понедельник, когда они продемонстрировали скромный рост, на 0,8%, и во вторник, когда они вновь обвалились в цене - на 2,4%.
Ранее Маск уже продал акции Tesla на 4 миллиарда долларов после заключения договоренности о покупке соцсети Twitter, объявив, что в дальнейшем не будет продавать акции автомобильной компании. Свободные деньги были необходимы ему, чтобы профинансировать часть покупки.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил Twitter об отказе от покупки соцсети, объяснив это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных аккаунтов, а также не представила необходимой информации. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Маск дал прогноз по рецессии в США
В конце июля Twitter объявил, что акционеры соцсети на внеочередном собрании 13 сентября проведут голосование по вопросу продажи Маску в соответствии с соглашением, достигнутым в апреле.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
 
В миреИлон МаскTesla motors
 
 
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