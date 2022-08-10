https://ria.ru/20220810/akter-1808634587.html

Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана

Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана - РИА Новости, 10.08.2022

Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана

Актер Андрей Соколов сообщил, что получил звание заслуженного артиста Дагестана за работу в фильме режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат". РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:47

2022-08-10T15:47

2022-08-10T15:47

культура

андрей соколов

екатерина гусева

россия

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новости культуры

кино

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актер Андрей Соколов сообщил, что получил звание заслуженного артиста Дагестана за работу в фильме режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат"."Сейчас после фразы "народный артист России" звучит еще обычно с моей стороны "и заслуженный артист Дагестана". Да, на секундочку, не просто так, это недавно, наверное, месяц назад, вышел в свет новый проект, который называется "Аманат". <…> Большое количество времени мы снимали именно в Дагестане, и по окончании этого проекта некоторые из наших коллег, я в том числе, были удостоены такого высокого звания", — сказал Соколов на творческой встрече в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".В основе сюжета военной драмы режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат" лежит реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной, развивающаяся на фоне драматических событий в России первой половины XIX века. Главные роли исполнили Амин Хуратов, Варвара Комарова, Александр Мичков, Екатерина Гусева и другие.Андрей Соколов сыграл роль императора Николая I. В широкий прокат фильм вышел 26 мая.

https://ria.ru/20220525/premiere-1790546851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

андрей соколов, екатерина гусева, россия, республика дагестан, актеры, новости культуры, кино