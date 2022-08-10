https://ria.ru/20220810/akter-1808634587.html
Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана
Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана - РИА Новости, 10.08.2022
Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана
Актер Андрей Соколов сообщил, что получил звание заслуженного артиста Дагестана за работу в фильме режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат". РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:47
2022-08-10T15:47
2022-08-10T15:47
культура
андрей соколов
екатерина гусева
россия
республика дагестан
актеры
новости культуры
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790543192_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_dc30e37f60a486f40f526bbd61980706.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актер Андрей Соколов сообщил, что получил звание заслуженного артиста Дагестана за работу в фильме режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат"."Сейчас после фразы "народный артист России" звучит еще обычно с моей стороны "и заслуженный артист Дагестана". Да, на секундочку, не просто так, это недавно, наверное, месяц назад, вышел в свет новый проект, который называется "Аманат". <…> Большое количество времени мы снимали именно в Дагестане, и по окончании этого проекта некоторые из наших коллег, я в том числе, были удостоены такого высокого звания", — сказал Соколов на творческой встрече в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".В основе сюжета военной драмы режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат" лежит реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной, развивающаяся на фоне драматических событий в России первой половины XIX века. Главные роли исполнили Амин Хуратов, Варвара Комарова, Александр Мичков, Екатерина Гусева и другие.Андрей Соколов сыграл роль императора Николая I. В широкий прокат фильм вышел 26 мая.
https://ria.ru/20220525/premiere-1790546851.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790543192_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_18cd34b891c26ddb3abc97a784e6af9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей соколов, екатерина гусева, россия, республика дагестан, актеры, новости культуры, кино
Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана
Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана за работу в фильме "Аманат"
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актер Андрей Соколов сообщил, что получил звание заслуженного артиста Дагестана за работу в фильме режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат".
"Сейчас после фразы "народный артист России" звучит еще обычно с моей стороны "и заслуженный артист Дагестана". Да, на секундочку, не просто так, это недавно, наверное, месяц назад, вышел в свет новый проект, который называется "Аманат". <…> Большое количество времени мы снимали именно в Дагестане, и по окончании этого проекта некоторые из наших коллег, я в том числе, были удостоены такого высокого звания", — сказал Соколов на творческой встрече в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В основе сюжета военной драмы режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат" лежит реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной, развивающаяся на фоне драматических событий в России первой половины XIX века. Главные роли исполнили Амин Хуратов, Варвара Комарова, Александр Мичков, Екатерина Гусева и другие.
Андрей Соколов сыграл роль императора Николая I. В широкий прокат фильм вышел 26 мая.