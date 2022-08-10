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Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана - РИА Новости, 10.08.2022
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Культура
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Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана
Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана - РИА Новости, 10.08.2022
Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана
Актер Андрей Соколов сообщил, что получил звание заслуженного артиста Дагестана за работу в фильме режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат". РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:47
2022-08-10T15:47
культура
андрей соколов
екатерина гусева
россия
республика дагестан
актеры
новости культуры
кино
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актер Андрей Соколов сообщил, что получил звание заслуженного артиста Дагестана за работу в фильме режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат"."Сейчас после фразы "народный артист России" звучит еще обычно с моей стороны "и заслуженный артист Дагестана". Да, на секундочку, не просто так, это недавно, наверное, месяц назад, вышел в свет новый проект, который называется "Аманат". &lt;…&gt; Большое количество времени мы снимали именно в Дагестане, и по окончании этого проекта некоторые из наших коллег, я в том числе, были удостоены такого высокого звания", — сказал Соколов на творческой встрече в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".В основе сюжета военной драмы режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат" лежит реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной, развивающаяся на фоне драматических событий в России первой половины XIX века. Главные роли исполнили Амин Хуратов, Варвара Комарова, Александр Мичков, Екатерина Гусева и другие.Андрей Соколов сыграл роль императора Николая I. В широкий прокат фильм вышел 26 мая.
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андрей соколов, екатерина гусева, россия, республика дагестан, актеры, новости культуры, кино
15:47 10.08.2022
 
Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана

Андрей Соколов получил звание заслуженного артиста Дагестана за работу в фильме "Аманат"

© РИА Новости / Алексей МайшевАктер Андрей Соколов на премьере фильма "Аманат" в киноцентре "Октябрь" в Москве
Актер Андрей Соколов на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актер Андрей Соколов сообщил, что получил звание заслуженного артиста Дагестана за работу в фильме режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат".
"Сейчас после фразы "народный артист России" звучит еще обычно с моей стороны "и заслуженный артист Дагестана". Да, на секундочку, не просто так, это недавно, наверное, месяц назад, вышел в свет новый проект, который называется "Аманат". <…> Большое количество времени мы снимали именно в Дагестане, и по окончании этого проекта некоторые из наших коллег, я в том числе, были удостоены такого высокого звания", — сказал Соколов на творческой встрече в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В основе сюжета военной драмы режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева "Аманат" лежит реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной, развивающаяся на фоне драматических событий в России первой половины XIX века. Главные роли исполнили Амин Хуратов, Варвара Комарова, Александр Мичков, Екатерина Гусева и другие.
Андрей Соколов сыграл роль императора Николая I. В широкий прокат фильм вышел 26 мая.
На премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 11:04Культура
В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат"
 
КультураАндрей СоколовЕкатерина ГусеваРоссияРеспублика ДагестанактерыНовости культурыКино
 
 
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