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Россия потребовала немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС

Россия потребовала немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2022

Россия потребовала немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС

Украинская сторона должна немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:13

2022-08-10T16:13

2022-08-10T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

россия

энергодар

днепр (город)

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинская сторона должна немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Украинцы должны прекратить немедленно обстрелы Запорожской АЭС", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", высказав надежду на то, что МАГАТЭ осуществит свою миссию. Он отметил, что она должна быть подготовлена надлежащим образом, также необходимо, чтобы она прошла как можно быстрее. "Соображения безопасности будут играть очень серьезную роль", - добавил Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220810/zaes-1808645270.html

https://ria.ru/20220810/zaes-1808643443.html

россия

энергодар

днепр (город)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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