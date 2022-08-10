16:13 10.08.2022 (обновлено: 16:14 10.08.2022)
Россия потребовала немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС
Постпред при МАГАТЭ Ульянов: Украина должна немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинская сторона должна немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Украинцы должны прекратить немедленно обстрелы Запорожской АЭС", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", высказав надежду на то, что МАГАТЭ осуществит свою миссию. Он отметил, что она должна быть подготовлена надлежащим образом, также необходимо, чтобы она прошла как можно быстрее. "Соображения безопасности будут играть очень серьезную роль", - добавил Ульянов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.