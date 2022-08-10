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Россия потребовала немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/aes-1808646049.html
Россия потребовала немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС
Россия потребовала немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2022
Россия потребовала немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС
Украинская сторона должна немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:13
2022-08-10T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
россия
энергодар
днепр (город)
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинская сторона должна немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Украинцы должны прекратить немедленно обстрелы Запорожской АЭС", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", высказав надежду на то, что МАГАТЭ осуществит свою миссию. Он отметил, что она должна быть подготовлена надлежащим образом, также необходимо, чтобы она прошла как можно быстрее. "Соображения безопасности будут играть очень серьезную роль", - добавил Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220810/zaes-1808645270.html
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россия
энергодар
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в мире, рафаэль гросси, россия, энергодар, днепр (город), запорожская аэс, магатэ, оон, михаил ульянов (дипломат)
16:13 10.08.2022 (обновлено: 16:14 10.08.2022)
 
Россия потребовала немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС

Постпред при МАГАТЭ Ульянов: Украина должна немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинская сторона должна немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Украинцы должны прекратить немедленно обстрелы Запорожской АЭС", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", высказав надежду на то, что МАГАТЭ осуществит свою миссию. Он отметил, что она должна быть подготовлена надлежащим образом, также необходимо, чтобы она прошла как можно быстрее. "Соображения безопасности будут играть очень серьезную роль", - добавил Ульянов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
16:07Специальная военная операция на Украине
Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС
По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
16:02
Постпред России в Вене раскритиковал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарДнепр (город)Запорожская АЭСМАГАТЭООНМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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