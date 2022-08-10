Рейтинг@Mail.ru
Посольство России ответило на обвинения Черногории в ударах по ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/aes-1808583258.html
Посольство России ответило на обвинения Черногории в ударах по ЗАЭС
Посольство России ответило на обвинения Черногории в ударах по ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
Посольство России ответило на обвинения Черногории в ударах по ЗАЭС
Посольство России в Черногории назвало заявления Подгорицы по ситуации на Запорожской АЭС бездоказательными. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:34
2022-08-10T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
россия
черногория
европа
вооруженные силы рф
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012536_192:477:2958:2033_1920x0_80_0_0_c5eeaebceb1479b8afed7fbf7df02a18.jpg
БЕЛГРАД, 10 авг — РИА Новости. Посольство России в Черногории назвало заявления Подгорицы по ситуации на Запорожской АЭС бездоказательными.Посольство добавило, что 5 августа ВСУ нанесли удар по электростанции с применением артиллерии крупного калибра, снаряды повредили высоковольтную линию электропередачи, а также упали "в районе общестанционных объектов". По этой причине принято решение снизить мощность пятого и шестого энергоблоков. Кроме того, 6 и 7 августа обстрелы повторились.Уточняется, что вблизи зоны поражения находилось сухое хранилище отработанного ядерного топлива.В российском посольстве отметили, что в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года действия украинских войск "можно квалифицировать не иначе как акт ядерного терроризма".Дипмиссия отметила, что Киев пытается убедить общественность в обстреле ЗАЭС российскими военными."Именно благодаря грамотным и эффективным действиям ВС России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала. И эти действия осуждает МИД Черногории? Понимают ли наши черногорские коллеги, что в случае аварии на Запорожской АЭС в результате украинских обстрелов может произойти глобальная техногенная катастрофа, масштабы радиоактивного загрязнения которой могут значительно превысить последствия аварии на АЭС в Чернобыле и Фукусиме?" — подчеркнули в посольстве.Отмечается, что при таком сценарии, на который и направлены действия украинских войск, в зону поражения попадут не только многие области Украины, но и приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС, обстрелы участились с 5 августа. В ночь на воскресенье ВСУ нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелами.На фоне ударов по объекту Россия запросила на 11 августа заседание Совета Безопасности ООН, рассказал журналистам источник в постпредстве страны.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность этой меры с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция сейчас управляется украинским оператором.В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Местные администрации объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220810/aes-1808545407.html
https://ria.ru/20220810/aes-1808483535.html
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черногория
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012536_540:534:2558:2048_1920x0_80_0_0_408ddd000e4c80f8c23fd6e3080e4ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, россия, черногория, европа, вооруженные силы рф, запорожская аэс, оон
14:34 10.08.2022 (обновлено: 16:29 10.08.2022)
 
Посольство России ответило на обвинения Черногории в ударах по ЗАЭС

В посольстве России назвали бездоказательными обвинения Черногории в ударах по ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 авг — РИА Новости. Посольство России в Черногории назвало заявления Подгорицы по ситуации на Запорожской АЭС бездоказательными.

"Вынуждены констатировать, что МИД Черногории своими новыми антироссийскими заявлениями продолжает вводить в заблуждение черногорское общество. Видимо, не случайно для бездоказательных обвинений выбран формат твит-сообщений — в них просто нет места доказательствам. Так, в твит-сообщении от 7 августа этого года МИД Черногории осуждает "российские военные действия в отношении Запорожской АЭС", — сообщило диппредставительство в соцсетях.

Посольство добавило, что 5 августа ВСУ нанесли удар по электростанции с применением артиллерии крупного калибра, снаряды повредили высоковольтную линию электропередачи, а также упали "в районе общестанционных объектов". По этой причине принято решение снизить мощность пятого и шестого энергоблоков. Кроме того, 6 и 7 августа обстрелы повторились.
Уточняется, что вблизи зоны поражения находилось сухое хранилище отработанного ядерного топлива.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
12:28Специальная военная операция на Украине
В Госдуме возложили на США ответственность за обстрелы Запорожской АЭС
В российском посольстве отметили, что в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года действия украинских войск "можно квалифицировать не иначе как акт ядерного терроризма".

"При этом хотели бы особо подчеркнуть: это уже не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, которые подвергают опасности жизни миллионов граждан Украины и жителей Европы. Действия киевских властей демонстрируют полное пренебрежение не только принципами международного гуманитарного права, но и нормами морали. При этом в Киеве цинично утверждают, что удар по ЗАЭС якобы нанесли российские войска", — указали российские дипломаты.

Дипмиссия отметила, что Киев пытается убедить общественность в обстреле ЗАЭС российскими военными.
"Именно благодаря грамотным и эффективным действиям ВС России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала. И эти действия осуждает МИД Черногории? Понимают ли наши черногорские коллеги, что в случае аварии на Запорожской АЭС в результате украинских обстрелов может произойти глобальная техногенная катастрофа, масштабы радиоактивного загрязнения которой могут значительно превысить последствия аварии на АЭС в Чернобыле и Фукусиме?" — подчеркнули в посольстве.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
08:17Специальная военная операция на Украине
Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД
Отмечается, что при таком сценарии, на который и направлены действия украинских войск, в зону поражения попадут не только многие области Украины, но и приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

"По оценкам Министерства обороны России, при неблагоприятных погодных условиях Черное море и пролив Босфор на длительное время могут стать непригодными для судоходства, а побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии могут оказаться заражены с высоким уровнем радиации. Именно на предотвращение такого сценария нацелены действия российских ВС, нравится это в Подгорице или нет", — подытожили в российском диппредставительстве.

Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС, обстрелы участились с 5 августа. В ночь на воскресенье ВСУ нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелами.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:00
Новые жертвы на глобальном "зеленом" алтаре — коровы и украинцы
На фоне ударов по объекту Россия запросила на 11 августа заседание Совета Безопасности ООН, рассказал журналистам источник в постпредстве страны.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность этой меры с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция сейчас управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Местные администрации объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиРоссияЧерногорияЕвропаВооруженные силы РФЗапорожская АЭСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала