https://ria.ru/20220810/aes-1808583258.html

Посольство России ответило на обвинения Черногории в ударах по ЗАЭС

Посольство России ответило на обвинения Черногории в ударах по ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022

Посольство России ответило на обвинения Черногории в ударах по ЗАЭС

Посольство России в Черногории назвало заявления Подгорицы по ситуации на Запорожской АЭС бездоказательными. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:34

2022-08-10T14:34

2022-08-10T16:29

специальная военная операция на украине

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БЕЛГРАД, 10 авг — РИА Новости. Посольство России в Черногории назвало заявления Подгорицы по ситуации на Запорожской АЭС бездоказательными.Посольство добавило, что 5 августа ВСУ нанесли удар по электростанции с применением артиллерии крупного калибра, снаряды повредили высоковольтную линию электропередачи, а также упали "в районе общестанционных объектов". По этой причине принято решение снизить мощность пятого и шестого энергоблоков. Кроме того, 6 и 7 августа обстрелы повторились.Уточняется, что вблизи зоны поражения находилось сухое хранилище отработанного ядерного топлива.В российском посольстве отметили, что в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года действия украинских войск "можно квалифицировать не иначе как акт ядерного терроризма".Дипмиссия отметила, что Киев пытается убедить общественность в обстреле ЗАЭС российскими военными."Именно благодаря грамотным и эффективным действиям ВС России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала. И эти действия осуждает МИД Черногории? Понимают ли наши черногорские коллеги, что в случае аварии на Запорожской АЭС в результате украинских обстрелов может произойти глобальная техногенная катастрофа, масштабы радиоактивного загрязнения которой могут значительно превысить последствия аварии на АЭС в Чернобыле и Фукусиме?" — подчеркнули в посольстве.Отмечается, что при таком сценарии, на который и направлены действия украинских войск, в зону поражения попадут не только многие области Украины, но и приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС, обстрелы участились с 5 августа. В ночь на воскресенье ВСУ нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелами.На фоне ударов по объекту Россия запросила на 11 августа заседание Совета Безопасности ООН, рассказал журналистам источник в постпредстве страны.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность этой меры с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция сейчас управляется украинским оператором.В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Местные администрации объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220810/aes-1808545407.html

https://ria.ru/20220810/aes-1808483535.html

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, рафаэль гросси, россия, черногория, европа, вооруженные силы рф, запорожская аэс, оон