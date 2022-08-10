https://ria.ru/20220810/aes-1808545407.html

В Госдуме возложили на США ответственность за обстрелы Запорожской АЭС

В Госдуме возложили на США ответственность за обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2022

В Госдуме возложили на США ответственность за обстрелы Запорожской АЭС

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что прямая ответственность за обстрелы украинскими военными армией Запорожской АЭС лежит на... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:28

2022-08-10T12:28

2022-08-10T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что прямая ответственность за обстрелы украинскими военными армией Запорожской АЭС лежит на руководстве США. Ранее сообщалось, что Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС."(Владимир) Зеленский ничего не делает без одобрения западных кураторов. Поэтому за удары по Запорожской АЭС несет прямую ответственность руководство США, которое санкционирует атаки на атомную станцию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, США решили использовать Запорожскую АЭС чтобы шантажировать весь мир и удерживать на поводке европейские страны, которые уже осознают всю пагубность американской колониальной политики и хотят избавиться от зависимости от воли Белого дома."США исповедует политический терроризм. Президент США (Джо) Байден фактически превратился в нового Усаму бен Ладена (ликвидированного основателя и экс-главу запрещенной в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида"* - ред.). Политике вседозволенности американцев пора положить конец", - сказал Шеремет.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявлял ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220809/katastrofa-1808199890.html

https://ria.ru/20220810/aes-1808483535.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, украина, госдума рф, михаил шеремет, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр