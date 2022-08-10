Рейтинг@Mail.ru
Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/aes-1808483535.html
Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД
Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 10.08.2022
Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД
В ситуации вокруг ударов Киева по Запорожской АЭС мир "ходит по краю", секретариат ООН, заблокировав миссию МАГАТЭ, действовал безответственно, заявила... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:17
2022-08-10T08:35
в мире
украина
запорожская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e113b4865e4dcd74e34d911d6a067708.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В ситуации вокруг ударов Киева по Запорожской АЭС мир "ходит по краю", секретариат ООН, заблокировав миссию МАГАТЭ, действовал безответственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мне кажется, что в секретариате ООН, который занимается проблемой ядерной энергетики, в том числе последствия техногенных катастроф, вообще проблематикой в широком смысле, должны понимать - мир ходит по краю. И это не опасные эксперименты ученых, которые ставят эксперименты во благо мира, развития, поиска альтернативных источников энергии, а это преступные действия киевского режима в рамках своей абсолютно беззаконной деятельности, которая носит разрушительный характер, последствия которой не будут ограничиваться никакими географическими рамками", - сказала она в эфире радиостанции "Sputnik"."Это не просто решение не проработанное или наоборот решение, мотивированное желанием предотвратить какие-то эксцессы в рамках безопасности. Это решение, которое заблокировало поездку Гросси с международной инспекцией на Запорожскую АЭС, безответственное, влекущее целый ряд опаснейших событий", - подчеркнула Захарова.Ранее МИД РФ заявил, что в департаменте безопасности секретариата ООН не согласовали поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
https://radiosputnik.ria.ru/20220809/aes-1808340238.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220809/aes-1808426880.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642288_23:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_324ec61bcc162d4e28ba38bed6ebd6f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
08:17 10.08.2022 (обновлено: 08:35 10.08.2022)
 
Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД

МИД России: мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Украиной Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В ситуации вокруг ударов Киева по Запорожской АЭС мир "ходит по краю", секретариат ООН, заблокировав миссию МАГАТЭ, действовал безответственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, что в секретариате ООН, который занимается проблемой ядерной энергетики, в том числе последствия техногенных катастроф, вообще проблематикой в широком смысле, должны понимать - мир ходит по краю. И это не опасные эксперименты ученых, которые ставят эксперименты во благо мира, развития, поиска альтернативных источников энергии, а это преступные действия киевского режима в рамках своей абсолютно беззаконной деятельности, которая носит разрушительный характер, последствия которой не будут ограничиваться никакими географическими рамками", - сказала она в эфире радиостанции "Sputnik".
"Это не просто решение не проработанное или наоборот решение, мотивированное желанием предотвратить какие-то эксцессы в рамках безопасности. Это решение, которое заблокировало поездку Гросси с международной инспекцией на Запорожскую АЭС, безответственное, влекущее целый ряд опаснейших событий", - подчеркнула Захарова.
Ранее МИД РФ заявил, что в департаменте безопасности секретариата ООН не согласовали поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 15:24Сказано в эфире
"Надо бить во все колокола". Эксперт о ситуации вокруг Запорожской АЭС
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 19:40В мире
Дипломат: Украина призывает закрыть небо над АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала