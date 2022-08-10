08:17 10.08.2022 (обновлено: 08:35 10.08.2022)
Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД
МИД России: мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Украиной Запорожской АЭС
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В ситуации вокруг ударов Киева по Запорожской АЭС мир "ходит по краю", секретариат ООН, заблокировав миссию МАГАТЭ, действовал безответственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, что в секретариате ООН, который занимается проблемой ядерной энергетики, в том числе последствия техногенных катастроф, вообще проблематикой в широком смысле, должны понимать - мир ходит по краю. И это не опасные эксперименты ученых, которые ставят эксперименты во благо мира, развития, поиска альтернативных источников энергии, а это преступные действия киевского режима в рамках своей абсолютно беззаконной деятельности, которая носит разрушительный характер, последствия которой не будут ограничиваться никакими географическими рамками", - сказала она в эфире радиостанции "Sputnik".
"Это не просто решение не проработанное или наоборот решение, мотивированное желанием предотвратить какие-то эксцессы в рамках безопасности. Это решение, которое заблокировало поездку Гросси с международной инспекцией на Запорожскую АЭС, безответственное, влекущее целый ряд опаснейших событий", - подчеркнула Захарова.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.