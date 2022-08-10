https://ria.ru/20220810/aes-1808483535.html

Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД

Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 10.08.2022

Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД

В ситуации вокруг ударов Киева по Запорожской АЭС мир "ходит по краю", секретариат ООН, заблокировав миссию МАГАТЭ, действовал безответственно, заявила... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:17

2022-08-10T08:17

2022-08-10T08:35

в мире

украина

запорожская аэс

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В ситуации вокруг ударов Киева по Запорожской АЭС мир "ходит по краю", секретариат ООН, заблокировав миссию МАГАТЭ, действовал безответственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мне кажется, что в секретариате ООН, который занимается проблемой ядерной энергетики, в том числе последствия техногенных катастроф, вообще проблематикой в широком смысле, должны понимать - мир ходит по краю. И это не опасные эксперименты ученых, которые ставят эксперименты во благо мира, развития, поиска альтернативных источников энергии, а это преступные действия киевского режима в рамках своей абсолютно беззаконной деятельности, которая носит разрушительный характер, последствия которой не будут ограничиваться никакими географическими рамками", - сказала она в эфире радиостанции "Sputnik"."Это не просто решение не проработанное или наоборот решение, мотивированное желанием предотвратить какие-то эксцессы в рамках безопасности. Это решение, которое заблокировало поездку Гросси с международной инспекцией на Запорожскую АЭС, безответственное, влекущее целый ряд опаснейших событий", - подчеркнула Захарова.Ранее МИД РФ заявил, что в департаменте безопасности секретариата ООН не согласовали поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/aes-1808340238.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/aes-1808426880.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)