Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде полицейские по ошибке приняли подростка за закладчика - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/zakladki-1808314459.html
В Волгограде полицейские по ошибке приняли подростка за закладчика
В Волгограде полицейские по ошибке приняли подростка за закладчика - РИА Новости, 09.08.2022
В Волгограде полицейские по ошибке приняли подростка за закладчика
Законность применения физической силы при задержании 14-летнего подростка, которого полицейские приняли за "закладчика" наркотиков, проверят в Волгограде,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:22
2022-08-09T14:22
происшествия
здоровье - общество
волгоград
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Законность применения физической силы при задержании 14-летнего подростка, которого полицейские&nbsp;приняли за "закладчика" наркотиков, проверят в Волгограде, заявил РИА Новости Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков.Ранее издание v102.ru сообщало, что 14-летнего подростка задержали полицейские в Волгограде, приняв за "закладчика наркотиков". Портал приводит слова матери мальчика, что полицейские его избили, а один схватил за горло и стал душить, после чего его руки стянули ремнем, засунули в машину и привезли в отдел. И там, пишет СМИ, выяснилось, что подростку 14 лет, после чего его отпустили. "По фактам, изложенным в публикации, мы организовали проверку", - сообщил РИА Новости Ковшиков.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области, подростка действительно задержали оперативники, которые проводили рейд, его поведение им показалось подозрительным. По словам собеседника агентства, при задержании молодой человек оказал сопротивление, поэтому к нему была применена физическая сила, впоследствии он был доставлен в отдел. Там, отметили в ведомстве, было установлено, что подросток не имеет отношение к наркопреступлениям, и был отпущен."По факту применения оперативниками физической силы при задержании проведена служебная проверка – действия полицейских признаны обоснованными. Окончательное решение законности действий оперативников будет принято следственными органами, в адрес которых направлены собранные материалы", - сообщили РИА Новости в ГУМВД.
https://ria.ru/20211025/narkotiki-1755863837.html
https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, волгоград, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:22 09.08.2022
 
В Волгограде полицейские по ошибке приняли подростка за закладчика

В Волгограде проверят полицейских, жестко задержавших подростка, посчитав его закладчиком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Законность применения физической силы при задержании 14-летнего подростка, которого полицейские приняли за "закладчика" наркотиков, проверят в Волгограде, заявил РИА Новости Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков.
Ранее издание v102.ru сообщало, что 14-летнего подростка задержали полицейские в Волгограде, приняв за "закладчика наркотиков". Портал приводит слова матери мальчика, что полицейские его избили, а один схватил за горло и стал душить, после чего его руки стянули ремнем, засунули в машину и привезли в отдел. И там, пишет СМИ, выяснилось, что подростку 14 лет, после чего его отпустили. "По фактам, изложенным в публикации, мы организовали проверку", - сообщил РИА Новости Ковшиков.
Подросток на улице - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября 2021, 08:00
Игра в "закладки": российских подростков стали чаще сажать за наркотики
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области, подростка действительно задержали оперативники, которые проводили рейд, его поведение им показалось подозрительным. По словам собеседника агентства, при задержании молодой человек оказал сопротивление, поэтому к нему была применена физическая сила, впоследствии он был доставлен в отдел. Там, отметили в ведомстве, было установлено, что подросток не имеет отношение к наркопреступлениям, и был отпущен.
"По факту применения оперативниками физической силы при задержании проведена служебная проверка – действия полицейских признаны обоснованными. Окончательное решение законности действий оперативников будет принято следственными органами, в адрес которых направлены собранные материалы", - сообщили РИА Новости в ГУМВД.
Цыган-наркоторговец, задержанный сотрудниками наркополиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 08:00
"Сроки как за убийство": за что в России стали чаще сажать
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоВолгоградВолгоградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала