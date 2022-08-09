В Волгограде полицейские по ошибке приняли подростка за закладчика
В Волгограде проверят полицейских, жестко задержавших подростка, посчитав его закладчиком
Полиция. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Законность применения физической силы при задержании 14-летнего подростка, которого полицейские приняли за "закладчика" наркотиков, проверят в Волгограде, заявил РИА Новости Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков.
Ранее издание v102.ru сообщало, что 14-летнего подростка задержали полицейские в Волгограде, приняв за "закладчика наркотиков". Портал приводит слова матери мальчика, что полицейские его избили, а один схватил за горло и стал душить, после чего его руки стянули ремнем, засунули в машину и привезли в отдел. И там, пишет СМИ, выяснилось, что подростку 14 лет, после чего его отпустили. "По фактам, изложенным в публикации, мы организовали проверку", - сообщил РИА Новости Ковшиков.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области, подростка действительно задержали оперативники, которые проводили рейд, его поведение им показалось подозрительным. По словам собеседника агентства, при задержании молодой человек оказал сопротивление, поэтому к нему была применена физическая сила, впоследствии он был доставлен в отдел. Там, отметили в ведомстве, было установлено, что подросток не имеет отношение к наркопреступлениям, и был отпущен.
"По факту применения оперативниками физической силы при задержании проведена служебная проверка – действия полицейских признаны обоснованными. Окончательное решение законности действий оперативников будет принято следственными органами, в адрес которых направлены собранные материалы", - сообщили РИА Новости в ГУМВД.