https://ria.ru/20220809/zakladki-1808314459.html

В Волгограде полицейские по ошибке приняли подростка за закладчика

В Волгограде полицейские по ошибке приняли подростка за закладчика - РИА Новости, 09.08.2022

В Волгограде полицейские по ошибке приняли подростка за закладчика

Законность применения физической силы при задержании 14-летнего подростка, которого полицейские приняли за "закладчика" наркотиков, проверят в Волгограде,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:22

2022-08-09T14:22

2022-08-09T14:22

происшествия

здоровье - общество

волгоград

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Законность применения физической силы при задержании 14-летнего подростка, которого полицейские приняли за "закладчика" наркотиков, проверят в Волгограде, заявил РИА Новости Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков.Ранее издание v102.ru сообщало, что 14-летнего подростка задержали полицейские в Волгограде, приняв за "закладчика наркотиков". Портал приводит слова матери мальчика, что полицейские его избили, а один схватил за горло и стал душить, после чего его руки стянули ремнем, засунули в машину и привезли в отдел. И там, пишет СМИ, выяснилось, что подростку 14 лет, после чего его отпустили. "По фактам, изложенным в публикации, мы организовали проверку", - сообщил РИА Новости Ковшиков.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области, подростка действительно задержали оперативники, которые проводили рейд, его поведение им показалось подозрительным. По словам собеседника агентства, при задержании молодой человек оказал сопротивление, поэтому к нему была применена физическая сила, впоследствии он был доставлен в отдел. Там, отметили в ведомстве, было установлено, что подросток не имеет отношение к наркопреступлениям, и был отпущен."По факту применения оперативниками физической силы при задержании проведена служебная проверка – действия полицейских признаны обоснованными. Окончательное решение законности действий оперативников будет принято следственными органами, в адрес которых направлены собранные материалы", - сообщили РИА Новости в ГУМВД.

https://ria.ru/20211025/narkotiki-1755863837.html

https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html

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волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, волгоград, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)