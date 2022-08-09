https://ria.ru/20220809/zaes-1808463958.html

В ООН заявили, что делают все для отправки специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

В ООН заявили, что делают все для отправки специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 09.08.2022

В ООН заявили, что делают все для отправки специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

ООН прилагает максимум усилий для того, чтобы эксперты МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T23:07

2022-08-09T23:07

2022-08-09T23:07

в мире

рафаэль гросси

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киев

магатэ

оон

запорожская аэс

стефан дюжаррик

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ООН, 9 авг – РИА Новости. ООН прилагает максимум усилий для того, чтобы эксперты МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее МИД РФ заявил, что в департаменте безопасности секретариата ООН не согласовали поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.

https://ria.ru/20220809/aes-1808439758.html

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