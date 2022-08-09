Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили, что делают все для отправки специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/zaes-1808463958.html
В ООН заявили, что делают все для отправки специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
В ООН заявили, что делают все для отправки специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 09.08.2022
В ООН заявили, что делают все для отправки специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
ООН прилагает максимум усилий для того, чтобы эксперты МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:07
2022-08-09T23:07
в мире
рафаэль гросси
россия
киев
магатэ
оон
запорожская аэс
стефан дюжаррик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782258991_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_11019fe5a4f8f4d69d4e8fd7b684b061.jpg
ООН, 9 авг – РИА Новости. ООН прилагает максимум усилий для того, чтобы эксперты МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее МИД РФ заявил, что в департаменте безопасности секретариата ООН не согласовали поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
https://ria.ru/20220809/aes-1808439758.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782258991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbc7561d5b17bd064ca3722ef5ba7f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, россия, киев, магатэ, оон, запорожская аэс, стефан дюжаррик
23:07 09.08.2022
 
В ООН заявили, что делают все для отправки специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Представитель Гутерреша Дюжжарик: ООН прилагает максимум усилий для доступа МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 авг – РИА Новости. ООН прилагает максимум усилий для того, чтобы эксперты МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы привержены тому, чтобы делать все, что можем чтобы технические специалисты МАГАТЭ попали в Запорожье", - сказал Дюжаррик.
Ранее МИД РФ заявил, что в департаменте безопасности секретариата ООН не согласовали поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 20:09
Россия назвала атаки на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияКиевМАГАТЭООНЗапорожская АЭССтефан Дюжаррик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала