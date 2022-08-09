Посольство России призвало Запад повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС
Посольство России призвало Запад повлиять на Киев для безопасности Запорожской АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Посольство России в Британии призывает "западных спонсоров Киева" повлиять на Украину, чтобы обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС.
"Вместо того, чтобы продолжать искать виноватых, западным спонсорам Киева необходимо безоговорочно осудить безрассудные действия своих украинских клиентов и публично послать четкие сигналы, которые обяжут Киев обеспечить физическую безопасность и бесперебойную работу Запорожской АЭС", — говорится в релизе на сайте посольства.
Согласно представительству, атаки украинских войск против объекта должны расцениваться как акты ядерного терроризма, которые подвергают опасности жизни украинцев и европейцев.
Посольство также отвергает неоднократные и безосновательные обвинения России в ситуации вокруг ЗАЭС, которые высказываются в британских СМИ.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
По данным Минобороны, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.