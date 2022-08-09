https://ria.ru/20220809/zaes-1808193117.html

Посольство России призвало Запад повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС

Посольство России призвало Запад повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 09.08.2022

Посольство России призвало Запад повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС

Посольство России в Британии призывает "западных спонсоров Киева" повлиять на Украину, чтобы обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T00:45

2022-08-09T00:45

2022-08-09T00:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

запорожская аэс

магатэ

рафаэль гросси

киев

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Посольство России в Британии призывает "западных спонсоров Киева" повлиять на Украину, чтобы обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС."Вместо того, чтобы продолжать искать виноватых, западным спонсорам Киева необходимо безоговорочно осудить безрассудные действия своих украинских клиентов и публично послать четкие сигналы, которые обяжут Киев обеспечить физическую безопасность и бесперебойную работу Запорожской АЭС", — говорится в релизе на сайте посольства.Согласно представительству, атаки украинских войск против объекта должны расцениваться как акты ядерного терроризма, которые подвергают опасности жизни украинцев и европейцев.Посольство также отвергает неоднократные и безосновательные обвинения России в ситуации вокруг ЗАЭС, которые высказываются в британских СМИ.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808106959.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

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в мире, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, киев