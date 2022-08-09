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Посольство России призвало Запад повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/zaes-1808193117.html
Посольство России призвало Запад повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС
Посольство России призвало Запад повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 09.08.2022
Посольство России призвало Запад повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС
Посольство России в Британии призывает "западных спонсоров Киева" повлиять на Украину, чтобы обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T00:45
2022-08-09T00:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
киев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Посольство России в Британии призывает "западных спонсоров Киева" повлиять на Украину, чтобы обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС."Вместо того, чтобы продолжать искать виноватых, западным спонсорам Киева необходимо безоговорочно осудить безрассудные действия своих украинских клиентов и публично послать четкие сигналы, которые обяжут Киев обеспечить физическую безопасность и бесперебойную работу Запорожской АЭС", — говорится в релизе на сайте посольства.Согласно представительству, атаки украинских войск против объекта должны расцениваться как акты ядерного терроризма, которые подвергают опасности жизни украинцев и европейцев.Посольство также отвергает неоднократные и безосновательные обвинения России в ситуации вокруг ЗАЭС, которые высказываются в британских СМИ.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808106959.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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в мире, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, киев
00:45 09.08.2022
 
Посольство России призвало Запад повлиять на Киев для безопасности ЗАЭС

Посольство России призвало Запад повлиять на Киев для безопасности Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Посольство России в Британии призывает "западных спонсоров Киева" повлиять на Украину, чтобы обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС.
"Вместо того, чтобы продолжать искать виноватых, западным спонсорам Киева необходимо безоговорочно осудить безрассудные действия своих украинских клиентов и публично послать четкие сигналы, которые обяжут Киев обеспечить физическую безопасность и бесперебойную работу Запорожской АЭС", — говорится в релизе на сайте посольства.
Согласно представительству, атаки украинских войск против объекта должны расцениваться как акты ядерного терроризма, которые подвергают опасности жизни украинцев и европейцев.
Посольство также отвергает неоднократные и безосновательные обвинения России в ситуации вокруг ЗАЭС, которые высказываются в британских СМИ.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 17:02Специальная военная операция на Украине
Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявил МИД России
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
По данным Минобороны, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиКиев
 
 
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