https://ria.ru/20220809/ukaz-1808339742.html

В ЦБ прокомментировали указ Путина о "токсичных валютах"

В ЦБ прокомментировали указ Путина о "токсичных валютах" - РИА Новости, 09.08.2022

В ЦБ прокомментировали указ Путина о "токсичных валютах"

Указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц касается только тех кредитных организаций, которые... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:22

2022-08-09T15:22

2022-08-09T17:13

экономика

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц касается только тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа, сообщили в Банке России. Регулятор подчеркнул, что банки уже дестимулируют накопления в "недружественной" валюте, а указ лишь создает дополнительные стимулы для этого.В понедельник Кремль опубликовал указ, в котором подсанкционным российским банкам было разрешено не проводить операции в валюте недружественных стран, поступающей на счета юрлиц с 8 августа, если это невозможно из-за введенных ограничений."Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, которые содержатся в указе, касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Причем речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа (после 8 августа). То есть приостановлены могут быть операции с "новыми" деньгами. И только в тех банках, которые попадут под санкции после вступления в силу указа", - пояснили журналистам в ЦБ.Отмечается, что введение таких мер направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в "токсичных" валютах, не накапливать на счетах валютные остатки."Банки из-за того, что у них из-за санкций блокируют их корсчета и замораживают остатки денежных средств на них, не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена. Банки уже предпринимают усилия для того, чтобы юридические лица и ИП переводили средства в валютах недружественных стран в рубли или в дружественные валюты, а указ создает дополнительные стимулы для этого. Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств", - заключил регулятор.

https://ria.ru/20220809/kompanii-1808213156.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин