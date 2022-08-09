https://ria.ru/20220809/uchebniki-1808317278.html

В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году

В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году - РИА Новости, 09.08.2022

В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году

Все школы ДНР и ЛНР обеспечены бесплатными учебниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:32

2022-08-09T14:32

2022-08-09T14:53

общество

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все школы ДНР и ЛНР обеспечены бесплатными учебниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Вчера мы с министрами и с главами народных республик обсуждали вопросы подготовки к новому учебному году. Мы считаем, что все школы должны максимально открыться, конечно, будем смотреть по безопасности, но сегодня все школы обеспечены учебниками. Учебниками бесплатными", - сказал Кравцов на встрече с участниками программы "Университетские смены".

https://ria.ru/20220808/lnr-1808163015.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, признание днр и лнр в россии, дети, ситуация в днр и лнр, социальный навигатор, сн_образование