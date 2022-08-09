https://ria.ru/20220809/uchebniki-1808317278.html
В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году
В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году - РИА Новости, 09.08.2022
В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году
Все школы ДНР и ЛНР обеспечены бесплатными учебниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:32
2022-08-09T14:32
2022-08-09T14:53
общество
признание днр и лнр в россии
дети
ситуация в днр и лнр
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все школы ДНР и ЛНР обеспечены бесплатными учебниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Вчера мы с министрами и с главами народных республик обсуждали вопросы подготовки к новому учебному году. Мы считаем, что все школы должны максимально открыться, конечно, будем смотреть по безопасности, но сегодня все школы обеспечены учебниками. Учебниками бесплатными", - сказал Кравцов на встрече с участниками программы "Университетские смены".
https://ria.ru/20220808/lnr-1808163015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, признание днр и лнр в россии, дети, ситуация в днр и лнр, социальный навигатор, сн_образование
14:32 09.08.2022 (обновлено: 14:53 09.08.2022)
В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году
Глава Минпросвещения Кравцов: все школы ДНР и ЛНР обеспечили бесплатными учебниками