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В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году - РИА Новости, 09.08.2022
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В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году
В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году - РИА Новости, 09.08.2022
В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году
Все школы ДНР и ЛНР обеспечены бесплатными учебниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:32
2022-08-09T14:53
общество
признание днр и лнр в россии
дети
ситуация в днр и лнр
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все школы ДНР и ЛНР обеспечены бесплатными учебниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Вчера мы с министрами и с главами народных республик обсуждали вопросы подготовки к новому учебному году. Мы считаем, что все школы должны максимально открыться, конечно, будем смотреть по безопасности, но сегодня все школы обеспечены учебниками. Учебниками бесплатными", - сказал Кравцов на встрече с участниками программы "Университетские смены".
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общество, признание днр и лнр в россии, дети, ситуация в днр и лнр, социальный навигатор, сн_образование
14:32 09.08.2022 (обновлено: 14:53 09.08.2022)
 
В Минпросвещения рассказали о подготовке школ ДНР и ЛНР к учебному году

Глава Минпросвещения Кравцов: все школы ДНР и ЛНР обеспечили бесплатными учебниками

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все школы ДНР и ЛНР обеспечены бесплатными учебниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Вчера мы с министрами и с главами народных республик обсуждали вопросы подготовки к новому учебному году. Мы считаем, что все школы должны максимально открыться, конечно, будем смотреть по безопасности, но сегодня все школы обеспечены учебниками. Учебниками бесплатными", - сказал Кравцов на встрече с участниками программы "Университетские смены".
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