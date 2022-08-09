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В ДНР и ЛНР 1 сентября откроется около 1,2 тысячи садов, школ и колледжей - РИА Новости, 09.08.2022
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В ДНР и ЛНР 1 сентября откроется около 1,2 тысячи садов, школ и колледжей
В ДНР и ЛНР 1 сентября откроется около 1,2 тысячи садов, школ и колледжей - РИА Новости, 09.08.2022
В ДНР и ЛНР 1 сентября откроется около 1,2 тысячи садов, школ и колледжей
Около 1,2 тысяч образовательных учреждений откроется 1 сентября в ДНР и ЛНР, с каждым днем все больше учеников записываются в школы, поэтому не исключено, что... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:54
2022-08-09T15:05
общество
днр
лнр
сергей кравцов
образование
социальный навигатор
сн_образование
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Около 1,2 тысяч образовательных учреждений откроется 1 сентября в ДНР и ЛНР, с каждым днем все больше учеников записываются в школы, поэтому не исключено, что это число может быть увеличено, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."В целом откроется 1,2 тысячи общеобразовательных учреждений, детских садов, учреждений среднего профессионального образования. Поэтому работа идет в плановом режиме... С каждым днем все больше и больше школьников записываются в школы, поэтому я не исключаю, что может быть открыто и больше", - сказал Кравцов журналистам.По его словам, обеспечено повышение квалификации учителей Донецкой и Луганской Народных Республик, порядка 10 тысяч учителей прошли обучения.Он отметил, что уже сформированы программы и расписания обучения в школах. По его словам, в течении пяти лет выпускники школ ЛНР и ДНР будут сдавать ЕГЭ по выбору. Кравцов добавил, что учителя, которые приезжают из Донбасса в Россию, отмечают разницу в школьных программах, например, на уроках физики и математики ученики больше играли, а не получали системные знания."Учителя истории (которые приезжают из Донбасса) с удивлением спрашивают, а где написано, что Россия против Украины, Европы, США. В украинских учебниках есть противостояние России", - добавил Кравцов.
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общество, днр, лнр, сергей кравцов, образование, социальный навигатор, сн_образование, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
14:54 09.08.2022 (обновлено: 15:05 09.08.2022)
 
В ДНР и ЛНР 1 сентября откроется около 1,2 тысячи садов, школ и колледжей

Кравцов: в ДНР и ЛНР 1 сентября откроется около 1,2 тысячи детсадов, школ и колледжей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШкольница в гимназии Донецка.
Школьница в гимназии Донецка. - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Школьница в гимназии Донецка.. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Около 1,2 тысяч образовательных учреждений откроется 1 сентября в ДНР и ЛНР, с каждым днем все больше учеников записываются в школы, поэтому не исключено, что это число может быть увеличено, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"В целом откроется 1,2 тысячи общеобразовательных учреждений, детских садов, учреждений среднего профессионального образования. Поэтому работа идет в плановом режиме... С каждым днем все больше и больше школьников записываются в школы, поэтому я не исключаю, что может быть открыто и больше", - сказал Кравцов журналистам.
По его словам, обеспечено повышение квалификации учителей Донецкой и Луганской Народных Республик, порядка 10 тысяч учителей прошли обучения.
Он отметил, что уже сформированы программы и расписания обучения в школах. По его словам, в течении пяти лет выпускники школ ЛНР и ДНР будут сдавать ЕГЭ по выбору. Кравцов добавил, что учителя, которые приезжают из Донбасса в Россию, отмечают разницу в школьных программах, например, на уроках физики и математики ученики больше играли, а не получали системные знания.
"Учителя истории (которые приезжают из Донбасса) с удивлением спрашивают, а где написано, что Россия против Украины, Европы, США. В украинских учебниках есть противостояние России", - добавил Кравцов.
Начало занятий в одной из школ Луганска - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 19:54
Калужская область отправит в ЛНР педагогов для организации учебы в школах
 
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