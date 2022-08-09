https://ria.ru/20220809/ucheba-1808328208.html

В ДНР и ЛНР 1 сентября откроется около 1,2 тысячи садов, школ и колледжей

В ДНР и ЛНР 1 сентября откроется около 1,2 тысячи садов, школ и колледжей - РИА Новости, 09.08.2022

В ДНР и ЛНР 1 сентября откроется около 1,2 тысячи садов, школ и колледжей

Около 1,2 тысяч образовательных учреждений откроется 1 сентября в ДНР и ЛНР, с каждым днем все больше учеников записываются в школы, поэтому не исключено, что... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:54

2022-08-09T14:54

2022-08-09T15:05

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Около 1,2 тысяч образовательных учреждений откроется 1 сентября в ДНР и ЛНР, с каждым днем все больше учеников записываются в школы, поэтому не исключено, что это число может быть увеличено, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."В целом откроется 1,2 тысячи общеобразовательных учреждений, детских садов, учреждений среднего профессионального образования. Поэтому работа идет в плановом режиме... С каждым днем все больше и больше школьников записываются в школы, поэтому я не исключаю, что может быть открыто и больше", - сказал Кравцов журналистам.По его словам, обеспечено повышение квалификации учителей Донецкой и Луганской Народных Республик, порядка 10 тысяч учителей прошли обучения.Он отметил, что уже сформированы программы и расписания обучения в школах. По его словам, в течении пяти лет выпускники школ ЛНР и ДНР будут сдавать ЕГЭ по выбору. Кравцов добавил, что учителя, которые приезжают из Донбасса в Россию, отмечают разницу в школьных программах, например, на уроках физики и математики ученики больше играли, а не получали системные знания."Учителя истории (которые приезжают из Донбасса) с удивлением спрашивают, а где написано, что Россия против Украины, Европы, США. В украинских учебниках есть противостояние России", - добавил Кравцов.

https://ria.ru/20220808/lnr-1808163015.html

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общество, днр, лнр, сергей кравцов, образование, социальный навигатор, сн_образование, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия