https://ria.ru/20220809/twitter-1808376699.html
Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова
Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова - РИА Новости, 09.08.2022
Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова
Сеть микроблогов Twitter, блокируя англоязычный аккаунт МИД РФ, "пилит сук, на котором сидит", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:35
2022-08-09T17:35
2022-08-09T17:35
в мире
технологии
россия
twitter
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сеть микроблогов Twitter, блокируя англоязычный аккаунт МИД РФ, "пилит сук, на котором сидит", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя блокировку аккаунта ведомства на английском языке.Ранее Захарова сообщила, что Twitter с 5 августа заблокировала аккаунт МИД РФ на английском языке из-за опубликованного поста с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)."Своими неумными действиями, попирающими принцип свободы слова, "Твиттер" с упорством, достойным лучшего применения, пилит сук, на котором сидит. Эта платформа уже давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, пользователи массово уходят. Неудивительно, что Илон Маск, ознакомившись с истинным положением дел, в ужасе разорвал сделку по покупке этой соцсети", - написала она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220804/twitter-1807198333.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, twitter, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии
Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова
Захарова: Twitter, блокируя англоязычный аккаунт МИД России, пилит сук, на котором сидит