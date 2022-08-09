https://ria.ru/20220809/twitter-1808376699.html

Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова

Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова - РИА Новости, 09.08.2022

Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова

Сеть микроблогов Twitter, блокируя англоязычный аккаунт МИД РФ, "пилит сук, на котором сидит", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:35

2022-08-09T17:35

2022-08-09T17:35

в мире

технологии

россия

twitter

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сеть микроблогов Twitter, блокируя англоязычный аккаунт МИД РФ, "пилит сук, на котором сидит", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя блокировку аккаунта ведомства на английском языке.Ранее Захарова сообщила, что Twitter с 5 августа заблокировала аккаунт МИД РФ на английском языке из-за опубликованного поста с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)."Своими неумными действиями, попирающими принцип свободы слова, "Твиттер" с упорством, достойным лучшего применения, пилит сук, на котором сидит. Эта платформа уже давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, пользователи массово уходят. Неудивительно, что Илон Маск, ознакомившись с истинным положением дел, в ужасе разорвал сделку по покупке этой соцсети", - написала она в своем Telegram-канале.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, россия, twitter, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии