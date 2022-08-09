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Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова - РИА Новости, 09.08.2022
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Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова
Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова - РИА Новости, 09.08.2022
Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова
Сеть микроблогов Twitter, блокируя англоязычный аккаунт МИД РФ, "пилит сук, на котором сидит", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:35
2022-08-09T17:35
в мире
технологии
россия
twitter
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сеть микроблогов Twitter, блокируя англоязычный аккаунт МИД РФ, "пилит сук, на котором сидит", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя блокировку аккаунта ведомства на английском языке.Ранее Захарова сообщила, что Twitter с 5 августа заблокировала аккаунт МИД РФ на английском языке из-за опубликованного поста с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)."Своими неумными действиями, попирающими принцип свободы слова, "Твиттер" с упорством, достойным лучшего применения, пилит сук, на котором сидит. Эта платформа уже давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, пользователи массово уходят. Неудивительно, что Илон Маск, ознакомившись с истинным положением дел, в ужасе разорвал сделку по покупке этой соцсети", - написала она в своем Telegram-канале.
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в мире, технологии, россия, twitter, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии
17:35 09.08.2022
 
Twitter пилит сук, на котором сидит, заявила Захарова

Захарова: Twitter, блокируя англоязычный аккаунт МИД России, пилит сук, на котором сидит

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сеть микроблогов Twitter, блокируя англоязычный аккаунт МИД РФ, "пилит сук, на котором сидит", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя блокировку аккаунта ведомства на английском языке.
Ранее Захарова сообщила, что Twitter с 5 августа заблокировала аккаунт МИД РФ на английском языке из-за опубликованного поста с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID).
"Своими неумными действиями, попирающими принцип свободы слова, "Твиттер" с упорством, достойным лучшего применения, пилит сук, на котором сидит. Эта платформа уже давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, пользователи массово уходят. Неудивительно, что Илон Маск, ознакомившись с истинным положением дел, в ужасе разорвал сделку по покупке этой соцсети", - написала она в своем Telegram-канале.
Приложение Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 12:47Медиавойны
Британия и страны ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter
 
В миреТехнологииРоссияTwitterМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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