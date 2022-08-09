https://ria.ru/20220809/tvitter-1808450186.html
Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 09.08.2022
Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:28
2022-08-09T21:28
2022-08-09T21:28
в мире
технологии
twitter
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе Twitter стали поступать в 20.30 мск. Наибольшее число сообщений о неполадках поступает из CША и Великобритании – около 24,4 тысячи и 8,5 тысячи жалоб соответственно. Также сообщения фиксируются из Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Бельгии.Наибольшее количество пользователей отмечает ошибки в работе приложения. Сбои также наблюдаются в работе вебсайта и при соединении с сервером.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20220809/mid-1808367115.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, twitter, интернет
Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети
Downdetector сообщил о масштабных сбоях в работе социальной сети Twitter