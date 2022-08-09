https://ria.ru/20220809/tvitter-1808450186.html

Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 09.08.2022

Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:28

2022-08-09T21:28

2022-08-09T21:28

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе Twitter стали поступать в 20.30 мск. Наибольшее число сообщений о неполадках поступает из CША и Великобритании – около 24,4 тысячи и 8,5 тысячи жалоб соответственно. Также сообщения фиксируются из Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Бельгии.Наибольшее количество пользователей отмечает ошибки в работе приложения. Сбои также наблюдаются в работе вебсайта и при соединении с сервером.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220809/mid-1808367115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, twitter, интернет