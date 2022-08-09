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Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 09.08.2022
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Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 09.08.2022
Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:28
2022-08-09T21:28
в мире
технологии
twitter
интернет
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе Twitter стали поступать в 20.30 мск. Наибольшее число сообщений о неполадках поступает из CША и Великобритании – около 24,4 тысячи и 8,5 тысячи жалоб соответственно. Также сообщения фиксируются из Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Бельгии.Наибольшее количество пользователей отмечает ошибки в работе приложения. Сбои также наблюдаются в работе вебсайта и при соединении с сервером.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, технологии, twitter, интернет
21:28 09.08.2022
 
Пользователи Twitter сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети

Downdetector сообщил о масштабных сбоях в работе социальной сети Twitter

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на неполадки в работе Twitter стали поступать в 20.30 мск. Наибольшее число сообщений о неполадках поступает из CША и Великобритании – около 24,4 тысячи и 8,5 тысячи жалоб соответственно. Также сообщения фиксируются из Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Бельгии.
Наибольшее количество пользователей отмечает ошибки в работе приложения. Сбои также наблюдаются в работе вебсайта и при соединении с сервером.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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