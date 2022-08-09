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"Деловая Россия" изучает готовность бизнеса использовать труд заключенных - РИА Новости, 09.08.2022
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"Деловая Россия" изучает готовность бизнеса использовать труд заключенных
"Деловая Россия" изучает готовность бизнеса использовать труд заключенных - РИА Новости, 09.08.2022
"Деловая Россия" изучает готовность бизнеса использовать труд заключенных
"Деловая Россия" запускает опрос о готовности предпринимателей использовать труд заключенных — при должной вовлеченности бизнеса заменить тюремный срок на... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T03:37
2022-08-09T03:56
общество
экономика
деловая россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
всеволод вуколов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Деловая Россия" запускает опрос о готовности предпринимателей использовать труд заключенных — при должной вовлеченности бизнеса заменить тюремный срок на принудительные работы смогут до 100 тысяч человек, рассказала РИА Новости руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева."Экспертный центр по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" запустил на площадке общественного объединения в 85 субъектах РФ стратегический опрос, который коснется темы информированности и готовности отечественного бизнеса использовать труд заключенных. Результаты опроса будут представлены в первой половине сентября 2022 года", — сообщила Авдеева."Предполагается, что при должной вовлеченности делового сообщества программа по принудительным работам сможет расшириться до 100 тысяч человек, а значит - развитие соответствующей сети исправительных центров и стимулирование бизнеса к сотрудничеству с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) откроет новую возможность привлечь дополнительную рабочую силу на всей территории нашей страны и существенно снизить случаи рецидива", — добавила эксперт.По ее словам, основными "интересантами" могут стать следующие сферы: строительство, сельское хозяйство, лесная отрасль, добывающая промышленность и швейное производство. При этом у осужденных будет шанс сохранить за собой рабочее место и получать конкурентную зарплату после завершения срока принудительных работ. "Грамотная и поступательная реализация всей инициативы может стать одним из основных векторов готовящегося закона о создании системы пробации в Российской Федерации", — подчеркнула она.Инициативу поддерживает Минюст: по его данным сейчас более 180 тысяч осужденных в России имеют право на замену лишения свободы принудительными работами. Такой вид уголовного наказания способствует социализации и исправлению осужденных: они носят обычную одежду, посещают магазины и поликлиники, проводят время с близкими людьми. В России сейчас действует 220 исправительных центров с возможностью размещения свыше 20000 осужденных. Треть из них созданы на базе предприятий и по их инициативе, рассказал РИА Новости замминистра юстиции Всеволод Вуколов."Создание исправительных центров — это очень перспективное направление, поскольку здесь мы не просто разгружаем пенитенциарную систему, но и даем возможность осужденным по нетяжким статьям возвращаться к нормальной жизни раньше срока, возобновлять связи с семьей, избегать пагубного влияния тюремной субкультуры. Этот проект Минюст и ФСИН осуществляют совместно с деловыми объединениями и руководителями регионов", — сказал Вуколов.
https://ria.ru/20220404/probatsiya-1781723475.html
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общество, экономика, деловая россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, всеволод вуколов
03:37 09.08.2022 (обновлено: 03:56 09.08.2022)
 
"Деловая Россия" изучает готовность бизнеса использовать труд заключенных

"Деловая Россия" опрашивает бизнес о готовности использовать труд заключенных

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗаключенные работают на производстве плетеной мебели
Заключенные работают на производстве плетеной мебели - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Деловая Россия" запускает опрос о готовности предпринимателей использовать труд заключенных — при должной вовлеченности бизнеса заменить тюремный срок на принудительные работы смогут до 100 тысяч человек, рассказала РИА Новости руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева.
"Экспертный центр по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" запустил на площадке общественного объединения в 85 субъектах РФ стратегический опрос, который коснется темы информированности и готовности отечественного бизнеса использовать труд заключенных. Результаты опроса будут представлены в первой половине сентября 2022 года", — сообщила Авдеева.
"Предполагается, что при должной вовлеченности делового сообщества программа по принудительным работам сможет расшириться до 100 тысяч человек, а значит - развитие соответствующей сети исправительных центров и стимулирование бизнеса к сотрудничеству с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) откроет новую возможность привлечь дополнительную рабочую силу на всей территории нашей страны и существенно снизить случаи рецидива", — добавила эксперт.
По ее словам, основными "интересантами" могут стать следующие сферы: строительство, сельское хозяйство, лесная отрасль, добывающая промышленность и швейное производство. При этом у осужденных будет шанс сохранить за собой рабочее место и получать конкурентную зарплату после завершения срока принудительных работ. "Грамотная и поступательная реализация всей инициативы может стать одним из основных векторов готовящегося закона о создании системы пробации в Российской Федерации", — подчеркнула она.
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Инициативу поддерживает Минюст: по его данным сейчас более 180 тысяч осужденных в России имеют право на замену лишения свободы принудительными работами. Такой вид уголовного наказания способствует социализации и исправлению осужденных: они носят обычную одежду, посещают магазины и поликлиники, проводят время с близкими людьми. В России сейчас действует 220 исправительных центров с возможностью размещения свыше 20000 осужденных. Треть из них созданы на базе предприятий и по их инициативе, рассказал РИА Новости замминистра юстиции Всеволод Вуколов.
"Создание исправительных центров — это очень перспективное направление, поскольку здесь мы не просто разгружаем пенитенциарную систему, но и даем возможность осужденным по нетяжким статьям возвращаться к нормальной жизни раньше срока, возобновлять связи с семьей, избегать пагубного влияния тюремной субкультуры. Этот проект Минюст и ФСИН осуществляют совместно с деловыми объединениями и руководителями регионов", — сказал Вуколов.
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ОбществоЭкономикаДеловая РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияВсеволод Вуколов
 
 
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