https://ria.ru/20220809/trud-1808199354.html

"Деловая Россия" изучает готовность бизнеса использовать труд заключенных

"Деловая Россия" изучает готовность бизнеса использовать труд заключенных - РИА Новости, 09.08.2022

"Деловая Россия" изучает готовность бизнеса использовать труд заключенных

"Деловая Россия" запускает опрос о готовности предпринимателей использовать труд заключенных — при должной вовлеченности бизнеса заменить тюремный срок на... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T03:37

2022-08-09T03:37

2022-08-09T03:56

общество

экономика

деловая россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

всеволод вуколов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97394/29/973942911_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e885f5f50971d9a93760a9bf19685c61.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Деловая Россия" запускает опрос о готовности предпринимателей использовать труд заключенных — при должной вовлеченности бизнеса заменить тюремный срок на принудительные работы смогут до 100 тысяч человек, рассказала РИА Новости руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева."Экспертный центр по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" запустил на площадке общественного объединения в 85 субъектах РФ стратегический опрос, который коснется темы информированности и готовности отечественного бизнеса использовать труд заключенных. Результаты опроса будут представлены в первой половине сентября 2022 года", — сообщила Авдеева."Предполагается, что при должной вовлеченности делового сообщества программа по принудительным работам сможет расшириться до 100 тысяч человек, а значит - развитие соответствующей сети исправительных центров и стимулирование бизнеса к сотрудничеству с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) откроет новую возможность привлечь дополнительную рабочую силу на всей территории нашей страны и существенно снизить случаи рецидива", — добавила эксперт.По ее словам, основными "интересантами" могут стать следующие сферы: строительство, сельское хозяйство, лесная отрасль, добывающая промышленность и швейное производство. При этом у осужденных будет шанс сохранить за собой рабочее место и получать конкурентную зарплату после завершения срока принудительных работ. "Грамотная и поступательная реализация всей инициативы может стать одним из основных векторов готовящегося закона о создании системы пробации в Российской Федерации", — подчеркнула она.Инициативу поддерживает Минюст: по его данным сейчас более 180 тысяч осужденных в России имеют право на замену лишения свободы принудительными работами. Такой вид уголовного наказания способствует социализации и исправлению осужденных: они носят обычную одежду, посещают магазины и поликлиники, проводят время с близкими людьми. В России сейчас действует 220 исправительных центров с возможностью размещения свыше 20000 осужденных. Треть из них созданы на базе предприятий и по их инициативе, рассказал РИА Новости замминистра юстиции Всеволод Вуколов."Создание исправительных центров — это очень перспективное направление, поскольку здесь мы не просто разгружаем пенитенциарную систему, но и даем возможность осужденным по нетяжким статьям возвращаться к нормальной жизни раньше срока, возобновлять связи с семьей, избегать пагубного влияния тюремной субкультуры. Этот проект Минюст и ФСИН осуществляют совместно с деловыми объединениями и руководителями регионов", — сказал Вуколов.

https://ria.ru/20220404/probatsiya-1781723475.html

https://ria.ru/20220207/zaklyuchennye-1771518169.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, экономика, деловая россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, всеволод вуколов