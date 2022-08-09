https://ria.ru/20220809/tranzit-1808261080.html

МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС

МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС - РИА Новости, 09.08.2022

МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС

Калининградский транзит должен быть полностью выведен из под действия санкций, попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:04

2022-08-09T12:04

2022-08-09T13:13

россия

евросоюз

еврокомиссия

экономика

калининград

санкции в отношении россии

литва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Калининградский транзит должен быть полностью выведен из под действия санкций, попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков."На сегодняшний день можно говорить о том, что пока нам удалось избежать наихудшего варианта развития ситуации вокруг калининградского грузового транзита, определенные "развязки" с ЕС и Литвой в результате активных дипломатических усилий с нашей стороны в итоге были найдены и идут в правильном направлении", - рассказал он."Однако найденные решения в отношении грузовых ж/д перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной", - добавил он в ходе дискуссии по калининградскому транзиту клуба "Валдай"."Сейчас в Вильнюсе искусственно обостряют проблемы финансового обслуживания перевозок. Буквально вчера министр иностранных дел (Габриелюс - ред.) Ландсбергис... по сути переложил на Россию всю ответственность за поиск способов оплаты услуг по калининградскому транзиту", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что любые надуманные предлоги для осложнения калининградского транзита неприемлемы, Москва будет добиваться их устранения в контактах с Вильнюсом и Еврокомиссией."Мы в очередной раз подчеркиваем абсолютную неприемлемость ограничения калининградского грузового транзита под надуманными предлогами, будь то по линии банковских структур, будь то логистических цепочек компаний... Намерены продолжать добиваться урегулирования ситуации в контактах с Вильнюсом и Брюсселем", - заявил посол."Параллельно будем добиваться от Литвы выполнения обязательств по осуществлению пассажирского железнодорожного транзита. Здесь уже упоминалось, что параметры его функционирования до сих пор не восстановлены в полном объеме после снятия эпидемиологических ограничений", - также отметил Исаков. Дипломат подчеркнул, что в Литве действуют введенные в период пандемии ограничения на количество пассажиров, находящихся в одном поезде. Кроме того, по его словам, речь идет только о российских гражданах, имеющих на руках "упрощенный проездной документ," что является очевидным фактом дискриминации с литовской стороны, что является неприемлемым.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.А литовский "Шяуляй банк", обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.

https://ria.ru/20220803/tranzit-1806955590.html

https://ria.ru/20220802/kaliningrad-1806690070.html

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калининград

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, еврокомиссия, экономика, калининград, санкции в отношении россии, литва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)