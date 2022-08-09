https://ria.ru/20220809/tranzit-1808261080.html
МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС
МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС - РИА Новости, 09.08.2022
МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС
Калининградский транзит должен быть полностью выведен из под действия санкций, попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:04
2022-08-09T12:04
2022-08-09T13:13
россия
евросоюз
еврокомиссия
экономика
калининград
санкции в отношении россии
литва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Калининградский транзит должен быть полностью выведен из под действия санкций, попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков."На сегодняшний день можно говорить о том, что пока нам удалось избежать наихудшего варианта развития ситуации вокруг калининградского грузового транзита, определенные "развязки" с ЕС и Литвой в результате активных дипломатических усилий с нашей стороны в итоге были найдены и идут в правильном направлении", - рассказал он."Однако найденные решения в отношении грузовых ж/д перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной", - добавил он в ходе дискуссии по калининградскому транзиту клуба "Валдай"."Сейчас в Вильнюсе искусственно обостряют проблемы финансового обслуживания перевозок. Буквально вчера министр иностранных дел (Габриелюс - ред.) Ландсбергис... по сути переложил на Россию всю ответственность за поиск способов оплаты услуг по калининградскому транзиту", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что любые надуманные предлоги для осложнения калининградского транзита неприемлемы, Москва будет добиваться их устранения в контактах с Вильнюсом и Еврокомиссией."Мы в очередной раз подчеркиваем абсолютную неприемлемость ограничения калининградского грузового транзита под надуманными предлогами, будь то по линии банковских структур, будь то логистических цепочек компаний... Намерены продолжать добиваться урегулирования ситуации в контактах с Вильнюсом и Брюсселем", - заявил посол."Параллельно будем добиваться от Литвы выполнения обязательств по осуществлению пассажирского железнодорожного транзита. Здесь уже упоминалось, что параметры его функционирования до сих пор не восстановлены в полном объеме после снятия эпидемиологических ограничений", - также отметил Исаков. Дипломат подчеркнул, что в Литве действуют введенные в период пандемии ограничения на количество пассажиров, находящихся в одном поезде. Кроме того, по его словам, речь идет только о российских гражданах, имеющих на руках "упрощенный проездной документ," что является очевидным фактом дискриминации с литовской стороны, что является неприемлемым.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.А литовский "Шяуляй банк", обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.
https://ria.ru/20220803/tranzit-1806955590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, еврокомиссия, экономика, калининград, санкции в отношении россии, литва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:04 09.08.2022 (обновлено: 13:13 09.08.2022)
МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС
МИД назвал любые предлоги для осложнения калининградского транзита неприемлемыми
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Калининградский транзит должен быть полностью выведен из под действия санкций, попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков.
"На сегодняшний день можно говорить о том, что пока нам удалось избежать наихудшего варианта развития ситуации вокруг калининградского грузового транзита, определенные "развязки" с ЕС
и Литвой
в результате активных дипломатических усилий с нашей стороны в итоге были найдены и идут в правильном направлении", - рассказал он.
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда
1 из 13
Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.
2 из 13
Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.
3 из 13
Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.
4 из 13
Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.
5 из 13
Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
6 из 13
Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.
7 из 13
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.
8 из 13
Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.
9 из 13
Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.
10 из 13
Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.
11 из 13
Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.
12 из 13
Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.
13 из 13
Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.
1 из 13
Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.
2 из 13
Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.
3 из 13
Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.
4 из 13
Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.
5 из 13
Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
6 из 13
Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.
7 из 13
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.
8 из 13
Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.
9 из 13
Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.
10 из 13
Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.
11 из 13
Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.
12 из 13
Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.
13 из 13
Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.
"Однако найденные решения в отношении грузовых ж/д перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной", - добавил он в ходе дискуссии по калининградскому транзиту клуба "Валдай".
"Сейчас в Вильнюсе
искусственно обостряют проблемы финансового обслуживания перевозок. Буквально вчера министр иностранных дел (Габриелюс - ред.) Ландсбергис... по сути переложил на Россию
всю ответственность за поиск способов оплаты услуг по калининградскому транзиту", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что любые надуманные предлоги для осложнения калининградского транзита неприемлемы, Москва
будет добиваться их устранения в контактах с Вильнюсом и Еврокомиссией.
"Мы в очередной раз подчеркиваем абсолютную неприемлемость ограничения калининградского грузового транзита под надуманными предлогами, будь то по линии банковских структур, будь то логистических цепочек компаний... Намерены продолжать добиваться урегулирования ситуации в контактах с Вильнюсом и Брюсселем", - заявил посол.
"Параллельно будем добиваться от Литвы выполнения обязательств по осуществлению пассажирского железнодорожного транзита. Здесь уже упоминалось, что параметры его функционирования до сих пор не восстановлены в полном объеме после снятия эпидемиологических ограничений", - также отметил Исаков. Дипломат подчеркнул, что в Литве действуют введенные в период пандемии ограничения на количество пассажиров, находящихся в одном поезде. Кроме того, по его словам, речь идет только о российских гражданах, имеющих на руках "упрощенный проездной документ," что является очевидным фактом дискриминации с литовской стороны, что является неприемлемым.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область
товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия
опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград
автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
А литовский "Шяуляй банк", обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.