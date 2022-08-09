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МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС - РИА Новости, 09.08.2022
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МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС
МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС - РИА Новости, 09.08.2022
МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС
Калининградский транзит должен быть полностью выведен из под действия санкций, попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:04
2022-08-09T13:13
россия
евросоюз
еврокомиссия
экономика
калининград
санкции в отношении россии
литва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Калининградский транзит должен быть полностью выведен из под действия санкций, попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков."На сегодняшний день можно говорить о том, что пока нам удалось избежать наихудшего варианта развития ситуации вокруг калининградского грузового транзита, определенные "развязки" с ЕС и Литвой в результате активных дипломатических усилий с нашей стороны в итоге были найдены и идут в правильном направлении", - рассказал он."Однако найденные решения в отношении грузовых ж/д перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной", - добавил он в ходе дискуссии по калининградскому транзиту клуба "Валдай"."Сейчас в Вильнюсе искусственно обостряют проблемы финансового обслуживания перевозок. Буквально вчера министр иностранных дел (Габриелюс - ред.) Ландсбергис... по сути переложил на Россию всю ответственность за поиск способов оплаты услуг по калининградскому транзиту", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что любые надуманные предлоги для осложнения калининградского транзита неприемлемы, Москва будет добиваться их устранения в контактах с Вильнюсом и Еврокомиссией."Мы в очередной раз подчеркиваем абсолютную неприемлемость ограничения калининградского грузового транзита под надуманными предлогами, будь то по линии банковских структур, будь то логистических цепочек компаний... Намерены продолжать добиваться урегулирования ситуации в контактах с Вильнюсом и Брюсселем", - заявил посол."Параллельно будем добиваться от Литвы выполнения обязательств по осуществлению пассажирского железнодорожного транзита. Здесь уже упоминалось, что параметры его функционирования до сих пор не восстановлены в полном объеме после снятия эпидемиологических ограничений", - также отметил Исаков. Дипломат подчеркнул, что в Литве действуют введенные в период пандемии ограничения на количество пассажиров, находящихся в одном поезде. Кроме того, по его словам, речь идет только о российских гражданах, имеющих на руках "упрощенный проездной документ," что является очевидным фактом дискриминации с литовской стороны, что является неприемлемым.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.А литовский "Шяуляй банк", обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.
https://ria.ru/20220803/tranzit-1806955590.html
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россия, евросоюз, еврокомиссия, экономика, калининград, санкции в отношении россии, литва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:04 09.08.2022 (обновлено: 13:13 09.08.2022)
 
МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС

МИД назвал любые предлоги для осложнения калининградского транзита неприемлемыми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Калининградский транзит должен быть полностью выведен из под действия санкций, попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков.
"На сегодняшний день можно говорить о том, что пока нам удалось избежать наихудшего варианта развития ситуации вокруг калининградского грузового транзита, определенные "развязки" с ЕС и Литвой в результате активных дипломатических усилий с нашей стороны в итоге были найдены и идут в правильном направлении", - рассказал он.
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

Кенигсберский собор на острове Канта в Калининграде
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

Калининградский морской торговый порт
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

Кафедральный собор в Калининграде
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

На одной из улиц города Советска
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

Чайка в Калининградском морском торговом порту
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
"Однако найденные решения в отношении грузовых ж/д перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной", - добавил он в ходе дискуссии по калининградскому транзиту клуба "Валдай".
"Сейчас в Вильнюсе искусственно обостряют проблемы финансового обслуживания перевозок. Буквально вчера министр иностранных дел (Габриелюс - ред.) Ландсбергис... по сути переложил на Россию всю ответственность за поиск способов оплаты услуг по калининградскому транзиту", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что любые надуманные предлоги для осложнения калининградского транзита неприемлемы, Москва будет добиваться их устранения в контактах с Вильнюсом и Еврокомиссией.
"Мы в очередной раз подчеркиваем абсолютную неприемлемость ограничения калининградского грузового транзита под надуманными предлогами, будь то по линии банковских структур, будь то логистических цепочек компаний... Намерены продолжать добиваться урегулирования ситуации в контактах с Вильнюсом и Брюсселем", - заявил посол.
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 15:04
Калининград ждет от Литвы официального комментария по остановке транзита
"Параллельно будем добиваться от Литвы выполнения обязательств по осуществлению пассажирского железнодорожного транзита. Здесь уже упоминалось, что параметры его функционирования до сих пор не восстановлены в полном объеме после снятия эпидемиологических ограничений", - также отметил Исаков. Дипломат подчеркнул, что в Литве действуют введенные в период пандемии ограничения на количество пассажиров, находящихся в одном поезде. Кроме того, по его словам, речь идет только о российских гражданах, имеющих на руках "упрощенный проездной документ," что является очевидным фактом дискриминации с литовской стороны, что является неприемлемым.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
А литовский "Шяуляй банк", обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 15:09
На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков
 
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