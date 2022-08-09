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В Белом доме заявили, что были не в курсе обысков в поместье Трампа - РИА Новости, 09.08.2022
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В Белом доме заявили, что были не в курсе обысков в поместье Трампа
В Белом доме заявили, что были не в курсе обысков в поместье Трампа - РИА Новости, 09.08.2022
В Белом доме заявили, что были не в курсе обысков в поместье Трампа
Президент США Джо Байден не знал об обысках ФБР в имении экс-главы государства Дональда Трампа и не был проинформирован о его итогах, заявила во вторник... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T22:31
2022-08-09T22:35
в мире
сша
нью-йорк (город)
федеральное бюро расследований сша
карин жан-пьер
администрация президента сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не знал об обысках ФБР в имении экс-главы государства Дональда Трампа и не был проинформирован о его итогах, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Нет. Президент не был проинформирован и не знал об этом. Никто в Белом доме не получал предупреждения о том, что это случится", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Она добавила, что минюст США ведет свои расследования независимо от Белого дома, и со стороны американской администрации было бы некорректно комментировать данные действия. В этой связи Жан-Пьер отказалась комментировать расследования, касающиеся Трампа, обосновав это тем, что они должны быть свободны от "политического влияния".Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.
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в мире, сша, нью-йорк (город), федеральное бюро расследований сша, карин жан-пьер, администрация президента сша, джо байден, дональд трамп
22:31 09.08.2022 (обновлено: 22:35 09.08.2022)
 
В Белом доме заявили, что были не в курсе обысков в поместье Трампа

Белый дом заявил, что Байден и его администрация не были в курсе обысков в поместье Трампа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп и Мелания Трамп
Дональд Трамп и Мелания Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп и Мелания Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не знал об обысках ФБР в имении экс-главы государства Дональда Трампа и не был проинформирован о его итогах, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Нет. Президент не был проинформирован и не знал об этом. Никто в Белом доме не получал предупреждения о том, что это случится", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Она добавила, что минюст США ведет свои расследования независимо от Белого дома, и со стороны американской администрации было бы некорректно комментировать данные действия. В этой связи Жан-Пьер отказалась комментировать расследования, касающиеся Трампа, обосновав это тем, что они должны быть свободны от "политического влияния".
Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 18:53
Конгрессмены США назвали обыски в доме Трампа беспрецедентной акцией
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Федеральное бюро расследований СШАКарин Жан-ПьерАдминистрация президента СШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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