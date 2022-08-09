https://ria.ru/20220809/tramp-1808458415.html

В Белом доме заявили, что были не в курсе обысков в поместье Трампа

В Белом доме заявили, что были не в курсе обысков в поместье Трампа - РИА Новости, 09.08.2022

В Белом доме заявили, что были не в курсе обысков в поместье Трампа

Президент США Джо Байден не знал об обысках ФБР в имении экс-главы государства Дональда Трампа и не был проинформирован о его итогах, заявила во вторник... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T22:31

2022-08-09T22:31

2022-08-09T22:35

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нью-йорк (город)

федеральное бюро расследований сша

карин жан-пьер

администрация президента сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не знал об обысках ФБР в имении экс-главы государства Дональда Трампа и не был проинформирован о его итогах, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Нет. Президент не был проинформирован и не знал об этом. Никто в Белом доме не получал предупреждения о том, что это случится", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Она добавила, что минюст США ведет свои расследования независимо от Белого дома, и со стороны американской администрации было бы некорректно комментировать данные действия. В этой связи Жан-Пьер отказалась комментировать расследования, касающиеся Трампа, обосновав это тем, что они должны быть свободны от "политического влияния".Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.

https://ria.ru/20220809/tramp-1808406384.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), федеральное бюро расследований сша, карин жан-пьер, администрация президента сша, джо байден, дональд трамп