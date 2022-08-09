https://ria.ru/20220809/tekstil-1808355445.html

В Союзлегпроме объяснили проблемы с ввозом текстиля в Россию

В Союзлегпроме объяснили проблемы с ввозом текстиля в Россию - РИА Новости, 09.08.2022

В Союзлегпроме объяснили проблемы с ввозом текстиля в Россию

Проблемы с ввозом в Россию текстильной продукции связаны с западными санкциями и удорожанием сырья, особенно хлопкового, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:17

2022-08-09T16:17

2022-08-09T16:17

экономика

россия

бангладеш

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Проблемы с ввозом в Россию текстильной продукции связаны с западными санкциями и удорожанием сырья, особенно хлопкового, рассказал РИА Новости президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин.Ранее во вторник посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с Россией. Он также уточнил, что экспорт текстиля являлся основной статьей товарооборота между двумя странами."Проблемы с доставкой текстильной (и многих видов другой) продукции в РФ обусловлена, прежде всего, санкциями Запада, распространяющимися и на транспортно-логистический сектор. Большинство развивающихся стран не имеют своего морского флота, приходится прибегать в поставках в РФ к "западным" торговым судам, или торговым судам под "удобными" флагами. Но и второй вариант включен в так называемые вторичные санкции", - прокомментировал Разбродин.По его словам, негативно сказывается на загрузке новых пошивочных центров и подорожание сырья, что, в свою очередь, приводит к росту цен на продукцию этих центров."Другая проблема связана с резким удорожанием сырья, особенно хлопкового, что негативно сказывается на загрузке новых, все более крупных "пошивочных" центров (в основном это все страны Южной Азии, включая Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, ряд стран западной и северо-западной Африки, ряд стран Карибского бассейна - Центральной Америки). И, соответственно, повышает конечные цены на продукцию этих центров", - добавил он.Кроме того, ввиду удорожания сырья и морских перевозок с середины прошлого года и до начала 2022 года крупные и средние фабрики в большинстве своем сокращают или не увеличивают производство одежды и тканей, а предприятия "помельче" вовсе остановили свою работу.

https://ria.ru/20220527/moda-1790553305.html

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795854615.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, бангладеш