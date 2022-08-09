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Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию - РИА Новости, 09.08.2022
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Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию
Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию - РИА Новости, 09.08.2022
Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию
Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:28
2022-08-09T08:28
экономика
россия
бангладеш
zara
h&m
оон
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с Россией."Наш экспорт текстиля в РФ сейчас остановился, потому что никто не хочет транспортировать товары в российские порты. Авиаперевозки могли бы стать выходом из этой ситуации. Кто-то пытается осуществлять экспорт через Китай, но это очень сложно", - сказал он РИА Новости.Посол отметил, что экспорт текстиля в РФ являлся основной статьей товарооборота между двумя странами."Мы много экспортируем текстиля, одежды - на 1,4 миллиарда долларов. Но сейчас Zara, H&amp;M свернули свои магазины в России... Две российские компании, в том числе Gloria Jeans, представлены в Бангладеш, у них там есть офисы, они закупают текстиль. Россия до санкций импортировала текстиля на 650 миллионов долларов", - добавил он.Посол подчеркнул, что Бангладеш заинтересован в наращивании экономического сотрудничества с РФ."Конечно, мы хотим развивать наше экономическое сотрудничество с Россией, потому что есть очень много возможностей для бизнеса с Бангладеш. Сейчас вся дипломатия строится на экономических интересах, если есть интересы бизнеса, то и отношения будут процветать", - заявил он.Он подчеркнул, что с доставкой пшеницы и удобрения из РФ в Бангладеш также сейчас есть проблемы, но в стране ожидают результатов продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, россия, бангладеш, zara, h&m, оон
08:28 09.08.2022
 
Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию

Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан рассказал о проблеме с экспортом текстиля в Россию

© Fotolia / JackFОтдел тканей
Отдел тканей - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Fotolia / JackF
Отдел тканей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с Россией.
"Наш экспорт текстиля в РФ сейчас остановился, потому что никто не хочет транспортировать товары в российские порты. Авиаперевозки могли бы стать выходом из этой ситуации. Кто-то пытается осуществлять экспорт через Китай, но это очень сложно", - сказал он РИА Новости.
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Посол Бангладеш в России заявил о работе над преодолением санкций
Посол отметил, что экспорт текстиля в РФ являлся основной статьей товарооборота между двумя странами.
"Мы много экспортируем текстиля, одежды - на 1,4 миллиарда долларов. Но сейчас Zara, H&M свернули свои магазины в России... Две российские компании, в том числе Gloria Jeans, представлены в Бангладеш, у них там есть офисы, они закупают текстиль. Россия до санкций импортировала текстиля на 650 миллионов долларов", - добавил он.
Посол подчеркнул, что Бангладеш заинтересован в наращивании экономического сотрудничества с РФ.
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"Конечно, мы хотим развивать наше экономическое сотрудничество с Россией, потому что есть очень много возможностей для бизнеса с Бангладеш. Сейчас вся дипломатия строится на экономических интересах, если есть интересы бизнеса, то и отношения будут процветать", - заявил он.
Он подчеркнул, что с доставкой пшеницы и удобрения из РФ в Бангладеш также сейчас есть проблемы, но в стране ожидают результатов продуктовой сделки.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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ЭкономикаРоссияБангладешZaraH&MООН
 
 
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