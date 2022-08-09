https://ria.ru/20220809/eksport-1808207506.html
Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию
Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию - РИА Новости, 09.08.2022
Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию
Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:28
2022-08-09T08:28
2022-08-09T08:28
экономика
россия
бангладеш
zara
h&m
оон
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с Россией."Наш экспорт текстиля в РФ сейчас остановился, потому что никто не хочет транспортировать товары в российские порты. Авиаперевозки могли бы стать выходом из этой ситуации. Кто-то пытается осуществлять экспорт через Китай, но это очень сложно", - сказал он РИА Новости.Посол отметил, что экспорт текстиля в РФ являлся основной статьей товарооборота между двумя странами."Мы много экспортируем текстиля, одежды - на 1,4 миллиарда долларов. Но сейчас Zara, H&M свернули свои магазины в России... Две российские компании, в том числе Gloria Jeans, представлены в Бангладеш, у них там есть офисы, они закупают текстиль. Россия до санкций импортировала текстиля на 650 миллионов долларов", - добавил он.Посол подчеркнул, что Бангладеш заинтересован в наращивании экономического сотрудничества с РФ."Конечно, мы хотим развивать наше экономическое сотрудничество с Россией, потому что есть очень много возможностей для бизнеса с Бангладеш. Сейчас вся дипломатия строится на экономических интересах, если есть интересы бизнеса, то и отношения будут процветать", - заявил он.Он подчеркнул, что с доставкой пшеницы и удобрения из РФ в Бангладеш также сейчас есть проблемы, но в стране ожидают результатов продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220809/neft-1808204083.html
https://ria.ru/20220801/proekt-1806455826.html
https://ria.ru/20220125/bangladesh-1769421489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бангладеш, zara, h&m, оон
Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию
Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан рассказал о проблеме с экспортом текстиля в Россию
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с Россией.
"Наш экспорт текстиля в РФ сейчас остановился, потому что никто не хочет транспортировать товары в российские порты. Авиаперевозки могли бы стать выходом из этой ситуации. Кто-то пытается осуществлять экспорт через Китай, но это очень сложно", - сказал он РИА Новости.
Посол отметил, что экспорт текстиля в РФ
являлся основной статьей товарооборота между двумя странами.
"Мы много экспортируем текстиля, одежды - на 1,4 миллиарда долларов. Но сейчас Zara
, H&M
свернули свои магазины в России... Две российские компании, в том числе Gloria Jeans, представлены в Бангладеш
, у них там есть офисы, они закупают текстиль. Россия до санкций импортировала текстиля на 650 миллионов долларов", - добавил он.
Посол подчеркнул, что Бангладеш заинтересован в наращивании экономического сотрудничества с РФ.
"Конечно, мы хотим развивать наше экономическое сотрудничество с Россией, потому что есть очень много возможностей для бизнеса с Бангладеш. Сейчас вся дипломатия строится на экономических интересах, если есть интересы бизнеса, то и отношения будут процветать", - заявил он.
Он подчеркнул, что с доставкой пшеницы и удобрения из РФ в Бангладеш также сейчас есть проблемы, но в стране ожидают результатов продуктовой сделки.
В Стамбуле
22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции
, Украины
и ООН
, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
.