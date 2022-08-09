https://ria.ru/20220809/eksport-1808207506.html

Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию

Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию - РИА Новости, 09.08.2022

Посол Бангладеш в Москве заявил о проблеме с экспортом текстиля в Россию

Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:28

2022-08-09T08:28

2022-08-09T08:28

экономика

россия

бангладеш

zara

h&m

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148726/31/1487263125_0:437:4201:2800_1920x0_80_0_0_33afb903601996b1a9add2becf1fbb72.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с Россией."Наш экспорт текстиля в РФ сейчас остановился, потому что никто не хочет транспортировать товары в российские порты. Авиаперевозки могли бы стать выходом из этой ситуации. Кто-то пытается осуществлять экспорт через Китай, но это очень сложно", - сказал он РИА Новости.Посол отметил, что экспорт текстиля в РФ являлся основной статьей товарооборота между двумя странами."Мы много экспортируем текстиля, одежды - на 1,4 миллиарда долларов. Но сейчас Zara, H&M свернули свои магазины в России... Две российские компании, в том числе Gloria Jeans, представлены в Бангладеш, у них там есть офисы, они закупают текстиль. Россия до санкций импортировала текстиля на 650 миллионов долларов", - добавил он.Посол подчеркнул, что Бангладеш заинтересован в наращивании экономического сотрудничества с РФ."Конечно, мы хотим развивать наше экономическое сотрудничество с Россией, потому что есть очень много возможностей для бизнеса с Бангладеш. Сейчас вся дипломатия строится на экономических интересах, если есть интересы бизнеса, то и отношения будут процветать", - заявил он.Он подчеркнул, что с доставкой пшеницы и удобрения из РФ в Бангладеш также сейчас есть проблемы, но в стране ожидают результатов продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220809/neft-1808204083.html

https://ria.ru/20220801/proekt-1806455826.html

https://ria.ru/20220125/bangladesh-1769421489.html

россия

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, бангладеш, zara, h&m, оон