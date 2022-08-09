https://ria.ru/20220809/tayvan-1808337103.html

Пелоси призвала не дать Пекину изолировать Тайвань

Пелоси призвала не дать Пекину изолировать Тайвань - РИА Новости, 09.08.2022

Пелоси призвала не дать Пекину изолировать Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что Пекину нельзя позволить изолировать Тайвань. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:12

2022-08-09T15:12

2022-08-09T15:35

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что Пекину нельзя позволить изолировать Тайвань.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама."Мы не можем позволить китайскому правительству изолировать Тайвань", - заявила Пелоси в интервью телеканалу NBC. Спикер палаты представителей также отметила, что целью ее визита на Тайвань не была смена политики США в отношении КНР, Вашингтон по-прежнему придерживается принципа "одного Китая".КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220809/kitay-1808129957.html

https://ria.ru/20220808/krizis-1807921355.html

тайвань

китай

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань