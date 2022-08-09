07:19 09.08.2022 (обновлено: 07:25 09.08.2022)
СМИ спрогнозировали результаты возможной битвы Китая за Тайвань
Bloomberg: КНР потопит большую часть надводных флотов США и Японии в "войне" за Тайвань
Китайские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели игры, симулирующие "вторжение" КНР на Тайвань, в ходе которых пришли к выводу, что Пекин сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии, пишут американские СМИ.
При этом, как ранее заявил замглавы американского военного ведомства Колин Каль, Пентагон не считает, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем. По заявлению МО КНР, сговор и провокации США и Тайваня лишь подтолкнут остров в "пучину катастрофы" и принесут беды тайваньским соотечественникам.
По информации агентства Блумберг, эксперты считают, что Тайвань сможет отразить "вторжение", однако это приведет к значительным издержкам для американских сил в Тихом океане.
"В 18 из 22 раундов игры... китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на бывшего аналитика Белого дома Марка Кансиана.
Как утверждает эксперт, в ходе последней игры США в рамках "четврехнедельного конфликта" потеряли 900 истребителей или штурмовиков, что составляет половину военной техники ВМС и ВВС. В первые дни "конфликта" Китай также "уничтожит" ВМС и половину ВВС Тайваня. Однако, отмечает Кансиан, в ходе "контратак" союзникам удастся "потопить" около 150 китайских кораблей.
При проведении игр допускается, что Токио предоставит Вашингтону расширенные права использования американских баз на своей территории, а ядерное оружие не будет применяться.
"Возможно, самый обескураживающий вывод для Вашингтона: проведенные игры с тяжелыми последствиями не являются даже самыми сложными гипотезами", — указывается в сообщении агентства.
Кансиан в свою очередь подчеркивает, что эксперты еще не разыграли пессимистичные сценарии, при которых Китай может "установить контроль над островом".
Игры продолжатся в сентябре, а их результаты будут обнародованы в декабре.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.