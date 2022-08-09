https://ria.ru/20220809/tayvan-1808203878.html

СМИ спрогнозировали результаты возможной битвы Китая за Тайвань

СМИ спрогнозировали результаты возможной битвы Китая за Тайвань - РИА Новости, 09.08.2022

СМИ спрогнозировали результаты возможной битвы Китая за Тайвань

Бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели игры, симулирующие "вторжение" КНР... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T07:19

2022-08-09T07:19

2022-08-09T07:25

в мире

технологии

мид кнр

министерство обороны сша

сша

тайвань

китай

нэнси пелоси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764841729_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_63faf1c28427378c914d649e463f1965.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели игры, симулирующие "вторжение" КНР на Тайвань, в ходе которых пришли к выводу, что Пекин сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии, пишут американские СМИ.При этом, как ранее заявил замглавы американского военного ведомства Колин Каль, Пентагон не считает, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем. По заявлению МО КНР, сговор и провокации США и Тайваня лишь подтолкнут остров в "пучину катастрофы" и принесут беды тайваньским соотечественникам.По информации агентства Блумберг, эксперты считают, что Тайвань сможет отразить "вторжение", однако это приведет к значительным издержкам для американских сил в Тихом океане.Как утверждает эксперт, в ходе последней игры США в рамках "четврехнедельного конфликта" потеряли 900 истребителей или штурмовиков, что составляет половину военной техники ВМС и ВВС. В первые дни "конфликта" Китай также "уничтожит" ВМС и половину ВВС Тайваня. Однако, отмечает Кансиан, в ходе "контратак" союзникам удастся "потопить" около 150 китайских кораблей.При проведении игр допускается, что Токио предоставит Вашингтону расширенные права использования американских баз на своей территории, а ядерное оружие не будет применяться.Кансиан в свою очередь подчеркивает, что эксперты еще не разыграли пессимистичные сценарии, при которых Китай может "установить контроль над островом".Игры продолжатся в сентябре, а их результаты будут обнародованы в декабре.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.

https://ria.ru/20220808/ucheniya-1808118727.html

https://ria.ru/20220808/kitay-1807956160.html

https://ria.ru/20220808/kitay-1807934436.html

сша

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, мид кнр, министерство обороны сша, сша, тайвань, китай, нэнси пелоси, си цзиньпин, ван и (политик), визит пелоси на тайвань