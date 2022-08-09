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СМИ спрогнозировали результаты возможной битвы Китая за Тайвань - РИА Новости, 09.08.2022
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СМИ спрогнозировали результаты возможной битвы Китая за Тайвань
СМИ спрогнозировали результаты возможной битвы Китая за Тайвань - РИА Новости, 09.08.2022
СМИ спрогнозировали результаты возможной битвы Китая за Тайвань
Бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели игры, симулирующие "вторжение" КНР... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T07:19
2022-08-09T07:25
в мире
технологии
мид кнр
министерство обороны сша
сша
тайвань
китай
нэнси пелоси
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели игры, симулирующие "вторжение" КНР на Тайвань, в ходе которых пришли к выводу, что Пекин сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии, пишут американские СМИ.При этом, как ранее заявил замглавы американского военного ведомства Колин Каль, Пентагон не считает, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем. По заявлению МО КНР, сговор и провокации США и Тайваня лишь подтолкнут остров в "пучину катастрофы" и принесут беды тайваньским соотечественникам.По информации агентства Блумберг, эксперты считают, что Тайвань сможет отразить "вторжение", однако это приведет к значительным издержкам для американских сил в Тихом океане.Как утверждает эксперт, в ходе последней игры США в рамках "четврехнедельного конфликта" потеряли 900 истребителей или штурмовиков, что составляет половину военной техники ВМС и ВВС. В первые дни "конфликта" Китай также "уничтожит" ВМС и половину ВВС Тайваня. Однако, отмечает Кансиан, в ходе "контратак" союзникам удастся "потопить" около 150 китайских кораблей.При проведении игр допускается, что Токио предоставит Вашингтону расширенные права использования американских баз на своей территории, а ядерное оружие не будет применяться.Кансиан в свою очередь подчеркивает, что эксперты еще не разыграли пессимистичные сценарии, при которых Китай может "установить контроль над островом".Игры продолжатся в сентябре, а их результаты будут обнародованы в декабре.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
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в мире, технологии, мид кнр, министерство обороны сша, сша, тайвань, китай, нэнси пелоси, си цзиньпин, ван и (политик), визит пелоси на тайвань
07:19 09.08.2022 (обновлено: 07:25 09.08.2022)
 
СМИ спрогнозировали результаты возможной битвы Китая за Тайвань

Bloomberg: КНР потопит большую часть надводных флотов США и Японии в "войне" за Тайвань

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКитайские военные
Китайские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Китайские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели игры, симулирующие "вторжение" КНР на Тайвань, в ходе которых пришли к выводу, что Пекин сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии, пишут американские СМИ.
При этом, как ранее заявил замглавы американского военного ведомства Колин Каль, Пентагон не считает, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем. По заявлению МО КНР, сговор и провокации США и Тайваня лишь подтолкнут остров в "пучину катастрофы" и принесут беды тайваньским соотечественникам.
По информации агентства Блумберг, эксперты считают, что Тайвань сможет отразить "вторжение", однако это приведет к значительным издержкам для американских сил в Тихом океане.
"В 18 из 22 раундов игры... китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на бывшего аналитика Белого дома Марка Кансиана.
Как утверждает эксперт, в ходе последней игры США в рамках "четврехнедельного конфликта" потеряли 900 истребителей или штурмовиков, что составляет половину военной техники ВМС и ВВС. В первые дни "конфликта" Китай также "уничтожит" ВМС и половину ВВС Тайваня. Однако, отмечает Кансиан, в ходе "контратак" союзникам удастся "потопить" около 150 китайских кораблей.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 17:35
Китай не прекратит учения до воссоединения с Тайванем, считают эксперты
При проведении игр допускается, что Токио предоставит Вашингтону расширенные права использования американских баз на своей территории, а ядерное оружие не будет применяться.
"Возможно, самый обескураживающий вывод для Вашингтона: проведенные игры с тяжелыми последствиями не являются даже самыми сложными гипотезами", — указывается в сообщении агентства.
Кансиан в свою очередь подчеркивает, что эксперты еще не разыграли пессимистичные сценарии, при которых Китай может "установить контроль над островом".
Игры продолжатся в сентябре, а их результаты будут обнародованы в декабре.
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 10:39
Глава МИД Китая назвал три ошибки США в вопросе Тайваня
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 08:57
МИД Китая унизил США фразой про одно из самых болезненных для них событий
 
В миреТехнологииМИД КНРМинистерство обороны СШАСШАТайваньКитайНэнси ПелосиСи ЦзиньпинВан И (политик)Визит Пелоси на Тайвань
 
 
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