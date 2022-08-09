https://ria.ru/20220809/stroiteli-1808228217.html

Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время

Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время - РИА Новости, 09.08.2022

Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время

Донецкая Народная Республика ведет переговоры с Северной Кореей о сотрудничестве в области строительства, первые бригады из КНДР должны приехать в ближайшее... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:24

2022-08-09T10:24

2022-08-09T11:49

в мире

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

кндр (северная корея)

денис пушилин

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Донецкая Народная Республика ведет переговоры с Северной Кореей о сотрудничестве в области строительства, первые бригады из КНДР должны приехать в ближайшее время, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев LIVE".Пушилин напомнил, что до введения санкций строители из Северной Кореи регулярно трудились в других странах, они подтвердили свою высокую квалификацию, дисциплину и нацеленность на результат.Так, сейчас МИД ДНР работает над тем, чтобы в республику приехали первые группы, бригадиры, которые оценят объемы работ. Это должно произойти уже в самое ближайшее время."Точную дату пока не назову, но это случится в ближайшей перспективе, в этом году уже должны начаться эти процессы", — заключил Пушилин.КНДР признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел очередные санкции против Северной Кореи. Резолюция получила номер 2379. В частности, ограничения требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы. В силу того что большая часть стран — членов ООН не признают Донецкую и Луганскую народные республики, действие этой резолюции может на них не распространяться, считают некоторые эксперты.

https://ria.ru/20220803/kndr-1806852691.html

донецкая народная республика

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, кндр (северная корея), денис пушилин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр