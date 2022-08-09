Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время

Глава ДНР Пушилин заявил о переговорах по вопросу приезда в республику строителей из КНДР
"Сейчас интересно, и это взаимовыгодно, с учетом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась, и она будет только набирать обороты, нам непосредственно потребуются строители, и здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР", — рассказал глава республики.
В Волноваху, освобожденную от украинских формирований, возвращаются жители. В городе снова открываются магазины и парикмахерские.
В Волноваху, освобожденную от украинских формирований, возвращаются жители. В городе снова открываются магазины и парикмахерские.
"Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города", — рассказал глава районной администрации Константин Зинченко.
"Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города", — рассказал глава районной администрации Константин Зинченко.
Восстановить мирную жизнь в городе, пострадавшем от обстрелов, помогают российские регионы.
Восстановить мирную жизнь в городе, пострадавшем от обстрелов, помогают российские регионы.
Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов.
Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов.
В числе реконструируемых объектов — семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище.
В числе реконструируемых объектов — семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище.
Первой будет готова школа, чтобы здесь вовремя начался учебный год.
Первой будет готова школа, чтобы здесь вовремя начался учебный год.
Полным ходом идут работы в больнице и на станции переливании крови. В сентябре планируют сдать лечебный корпус.
Полным ходом идут работы в больнице и на станции переливании крови. В сентябре планируют сдать лечебный корпус.
В общежитии после ремонта на каждом этаже появятся кухня и санузел, комнаты оборудуют мебелью.
В общежитии после ремонта на каждом этаже появятся кухня и санузел, комнаты оборудуют мебелью.
В Волноваху, освобожденную от украинских формирований, возвращаются жители. В городе снова открываются магазины и парикмахерские.
"Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города", — рассказал глава районной администрации Константин Зинченко.
Восстановить мирную жизнь в городе, пострадавшем от обстрелов, помогают российские регионы.
Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов.
В числе реконструируемых объектов — семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище.
Первой будет готова школа, чтобы здесь вовремя начался учебный год.
Полным ходом идут работы в больнице и на станции переливании крови. В сентябре планируют сдать лечебный корпус.
В общежитии после ремонта на каждом этаже появятся кухня и санузел, комнаты оборудуют мебелью.