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Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/stroiteli-1808228217.html
Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время
Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время - РИА Новости, 09.08.2022
Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время
Донецкая Народная Республика ведет переговоры с Северной Кореей о сотрудничестве в области строительства, первые бригады из КНДР должны приехать в ближайшее... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:24
2022-08-09T11:49
в мире
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
кндр (северная корея)
денис пушилин
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Донецкая Народная Республика ведет переговоры с Северной Кореей о сотрудничестве в области строительства, первые бригады из КНДР должны приехать в ближайшее время, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев LIVE".Пушилин напомнил, что до введения санкций строители из Северной Кореи регулярно трудились в других странах, они подтвердили свою высокую квалификацию, дисциплину и нацеленность на результат.Так, сейчас МИД ДНР работает над тем, чтобы в республику приехали первые группы, бригадиры, которые оценят объемы работ. Это должно произойти уже в самое ближайшее время."Точную дату пока не назову, но это случится в ближайшей перспективе, в этом году уже должны начаться эти процессы", — заключил Пушилин.КНДР признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел очередные санкции против Северной Кореи. Резолюция получила номер 2379. В частности, ограничения требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы. В силу того что большая часть стран — членов ООН не признают Донецкую и Луганскую народные республики, действие этой резолюции может на них не распространяться, считают некоторые эксперты.
https://ria.ru/20220803/kndr-1806852691.html
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в мире, донецкая народная республика, кндр (северная корея), денис пушилин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:24 09.08.2022 (обновлено: 11:49 09.08.2022)
 
Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время

Глава ДНР Пушилин заявил о переговорах по вопросу приезда в республику строителей из КНДР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроители в Мариуполе
Строители в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Строители в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Донецкая Народная Республика ведет переговоры с Северной Кореей о сотрудничестве в области строительства, первые бригады из КНДР должны приехать в ближайшее время, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев LIVE".

"Сейчас интересно, и это взаимовыгодно, с учетом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась, и она будет только набирать обороты, нам непосредственно потребуются строители, и здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР", — рассказал глава республики.

Пушилин напомнил, что до введения санкций строители из Северной Кореи регулярно трудились в других странах, они подтвердили свою высокую квалификацию, дисциплину и нацеленность на результат.
Так, сейчас МИД ДНР работает над тем, чтобы в республику приехали первые группы, бригадиры, которые оценят объемы работ. Это должно произойти уже в самое ближайшее время.
"Точную дату пока не назову, но это случится в ближайшей перспективе, в этом году уже должны начаться эти процессы", — заключил Пушилин.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 10:10
Пхеньян рассматривает возможность визита Пушилина в КНДР
КНДР признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел очередные санкции против Северной Кореи. Резолюция получила номер 2379. В частности, ограничения требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы. В силу того что большая часть стран — членов ООН не признают Донецкую и Луганскую народные республики, действие этой резолюции может на них не распространяться, считают некоторые эксперты.
"Постепенно жизнь налаживается": восстановление Волновахи
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В Волноваху, освобожденную от украинских формирований, возвращаются жители. В городе снова открываются магазины и парикмахерские.

Восстановительные работы в здании школы №6 в Волновахе при поддержке Челябинской области
1 из 11

В Волноваху, освобожденную от украинских формирований, возвращаются жители. В городе снова открываются магазины и парикмахерские.

© РИА Новости
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"Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города", — рассказал глава районной администрации Константин Зинченко.

Восстановление здания городской больницы Волновахского района
2 из 11

"Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города", — рассказал глава районной администрации Константин Зинченко.

© РИА Новости
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Возобновляется транспортное сообщение и энергоснабжение.

Восстановление электрических сетей в Волновахе
3 из 11

Возобновляется транспортное сообщение и энергоснабжение.

© РИА Новости
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Восстановить мирную жизнь в городе, пострадавшем от обстрелов, помогают российские регионы.

Восстановительные работы в здании школа №4 в Волновахе
4 из 11

Восстановить мирную жизнь в городе, пострадавшем от обстрелов, помогают российские регионы.

© РИА Новости
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Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов.

Восстановительные работы в здании школа №4 в Волновахе
5 из 11

Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов.

© РИА Новости
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В числе реконструируемых объектов — семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище.

Восстановительные работы в здании Волновахской центральной районной больницы
6 из 11

В числе реконструируемых объектов — семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Первой будет готова школа, чтобы здесь вовремя начался учебный год.

Восстановительные работы в здании школы №6 в Волновахе при поддержке Челябинской области
7 из 11

Первой будет готова школа, чтобы здесь вовремя начался учебный год.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Полным ходом идут работы в больнице и на станции переливании крови. В сентябре планируют сдать лечебный корпус.

Восстановление здания городской больницы Волновахского района
8 из 11

Полным ходом идут работы в больнице и на станции переливании крови. В сентябре планируют сдать лечебный корпус.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

До конца года обещают восстановить Дом культуры.

Восстановительные работы в центре культуры и досуга в Волновахе
9 из 11

До конца года обещают восстановить Дом культуры.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В общежитии после ремонта на каждом этаже появятся кухня и санузел, комнаты оборудуют мебелью.

Восстановление здания общежития СМЭУ в Волновахе
10 из 11

В общежитии после ремонта на каждом этаже появятся кухня и санузел, комнаты оборудуют мебелью.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Восстановление здания школы №4 в Волновахе.

Восстановление здания школы №4 в Волновахе
11 из 11

Восстановление здания школы №4 в Волновахе.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 11

В Волноваху, освобожденную от украинских формирований, возвращаются жители. В городе снова открываются магазины и парикмахерские.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 11

"Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города", — рассказал глава районной администрации Константин Зинченко.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 11

Возобновляется транспортное сообщение и энергоснабжение.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

Восстановить мирную жизнь в городе, пострадавшем от обстрелов, помогают российские регионы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 11

Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 11

В числе реконструируемых объектов — семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 11

Первой будет готова школа, чтобы здесь вовремя начался учебный год.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 11

Полным ходом идут работы в больнице и на станции переливании крови. В сентябре планируют сдать лечебный корпус.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 11

До конца года обещают восстановить Дом культуры.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 11

В общежитии после ремонта на каждом этаже появятся кухня и санузел, комнаты оборудуют мебелью.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 11

Восстановление здания школы №4 в Волновахе.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКНДР (Северная Корея)Денис ПушилинПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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