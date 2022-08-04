"Постепенно жизнь налаживается": восстановление Волновахи
В Волноваху, освобожденную от украинских формирований, возвращаются жители. В городе снова открываются магазины и парикмахерские.
В Волноваху, освобожденную от украинских формирований, возвращаются жители. В городе снова открываются магазины и парикмахерские.
"Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города", — рассказал глава районной администрации Константин Зинченко.
"Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города", — рассказал глава районной администрации Константин Зинченко.
Возобновляется транспортное сообщение и энергоснабжение.
Восстановить мирную жизнь в городе, пострадавшем от обстрелов, помогают российские регионы.
Восстановить мирную жизнь в городе, пострадавшем от обстрелов, помогают российские регионы.
Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов.
Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов.
В числе реконструируемых объектов — семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище.
В числе реконструируемых объектов — семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище.
Первой будет готова школа, чтобы здесь вовремя начался учебный год.
Первой будет готова школа, чтобы здесь вовремя начался учебный год.
Полным ходом идут работы в больнице и на станции переливании крови. В сентябре планируют сдать лечебный корпус.
Полным ходом идут работы в больнице и на станции переливании крови. В сентябре планируют сдать лечебный корпус.
До конца года обещают восстановить Дом культуры.
В общежитии после ремонта на каждом этаже появятся кухня и санузел, комнаты оборудуют мебелью.
В общежитии после ремонта на каждом этаже появятся кухня и санузел, комнаты оборудуют мебелью.
Восстановление здания школы №4 в Волновахе.