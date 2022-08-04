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"Постепенно жизнь налаживается": восстановление Волновахи - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/volnovakha-1807183483.html
"Постепенно жизнь налаживается": восстановление Волновахи
"Постепенно жизнь налаживается": восстановление Волновахи - РИА Новости, 04.08.2022
"Постепенно жизнь налаживается": восстановление Волновахи
Жизнь в Волновахе возвращается в мирное русло: совсем скоро должны открыться две школы и больница, строятся новые жилые дома. Восстановление города — в... РИА Новости, 04.08.2022
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Жизнь в Волновахе возвращается в мирное русло: совсем скоро должны открыться две школы и больница, строятся новые жилые дома. Восстановление города — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, днр, ситуация в днр и лнр, волноваха, строительство
13:57 04.08.2022 (обновлено: 14:00 04.08.2022)
 

"Постепенно жизнь налаживается": восстановление Волновахи

Читать ria.ru в
Жизнь в Волновахе возвращается в мирное русло: совсем скоро должны открыться две школы и больница, строятся новые жилые дома. Восстановление города — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В Волноваху, освобожденную от украинских формирований, возвращаются жители. В городе снова открываются магазины и парикмахерские.

Восстановительные работы в здании школы №6 в Волновахе при поддержке Челябинской области
1 из 11

В Волноваху, освобожденную от украинских формирований, возвращаются жители. В городе снова открываются магазины и парикмахерские.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города", — рассказал глава районной администрации Константин Зинченко.

Восстановление здания городской больницы Волновахского района
2 из 11

"Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города", — рассказал глава районной администрации Константин Зинченко.

© РИА Новости
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Возобновляется транспортное сообщение и энергоснабжение.

Восстановление электрических сетей в Волновахе
3 из 11

Возобновляется транспортное сообщение и энергоснабжение.

© РИА Новости
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Восстановить мирную жизнь в городе, пострадавшем от обстрелов, помогают российские регионы.

Восстановительные работы в здании школа №4 в Волновахе
4 из 11

Восстановить мирную жизнь в городе, пострадавшем от обстрелов, помогают российские регионы.

© РИА Новости
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Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов.

Восстановительные работы в здании школа №4 в Волновахе
5 из 11

Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов.

© РИА Новости
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В числе реконструируемых объектов — семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище.

Восстановительные работы в здании Волновахской центральной районной больницы
6 из 11

В числе реконструируемых объектов — семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Первой будет готова школа, чтобы здесь вовремя начался учебный год.

Восстановительные работы в здании школы №6 в Волновахе при поддержке Челябинской области
7 из 11

Первой будет готова школа, чтобы здесь вовремя начался учебный год.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Полным ходом идут работы в больнице и на станции переливании крови. В сентябре планируют сдать лечебный корпус.

Восстановление здания городской больницы Волновахского района
8 из 11

Полным ходом идут работы в больнице и на станции переливании крови. В сентябре планируют сдать лечебный корпус.

© РИА Новости
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До конца года обещают восстановить Дом культуры.

Восстановительные работы в центре культуры и досуга в Волновахе
9 из 11

До конца года обещают восстановить Дом культуры.

© РИА Новости
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В общежитии после ремонта на каждом этаже появятся кухня и санузел, комнаты оборудуют мебелью.

Восстановление здания общежития СМЭУ в Волновахе
10 из 11

В общежитии после ремонта на каждом этаже появятся кухня и санузел, комнаты оборудуют мебелью.

© РИА Новости
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Восстановление здания школы №4 в Волновахе.

Восстановление здания школы №4 в Волновахе
11 из 11

Восстановление здания школы №4 в Волновахе.

© РИА Новости
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