https://ria.ru/20220804/volnovakha-1807183483.html

"Постепенно жизнь налаживается": восстановление Волновахи

"Постепенно жизнь налаживается": восстановление Волновахи - РИА Новости, 04.08.2022

"Постепенно жизнь налаживается": восстановление Волновахи

Жизнь в Волновахе возвращается в мирное русло: совсем скоро должны открыться две школы и больница, строятся новые жилые дома. Восстановление города — в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:57

2022-08-04T13:57

2022-08-04T14:00

фото

специальная военная операция на украине

днр

ситуация в днр и лнр

волноваха

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807179425_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_85e6922f6cb1ba202623d379f423c6c1.jpg

Жизнь в Волновахе возвращается в мирное русло: совсем скоро должны открыться две школы и больница, строятся новые жилые дома. Восстановление города — в фотоленте Ria.ru.

волноваха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, днр, ситуация в днр и лнр, волноваха, строительство