https://ria.ru/20220809/siriya-1808270512.html

В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом

В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом - РИА Новости, 09.08.2022

В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о якобы планах президента Турции Тайипа Эрдогана поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом по... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:33

2022-08-09T12:33

2022-08-09T12:34

в мире

турция

сирия

дмитрий песков

башар асад

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о якобы планах президента Турции Тайипа Эрдогана поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом по предложению российского лидера Владимира Путина, заявил, что сирийские дела обсуждались лидерами РФ и Турции, остальное - двусторонние вопросы Дамаска и Анкары.Близкая к правительственным кругам газета Türkiye со ссылкой на свои источники сообщила о возможном телефонном разговоре Эрдогана и Асада. Газета пишет, что российский лидер предложил сторонам встретиться для обсуждений."Сирийские дела обсуждались во время недавней встречи в Сочи. А что касается перспектив двусторонних контактов по телефону то это нужно спрашивать у турецкой стороны или у сирийской", - сказал Песков журналистам.Путин и Эрдоган провели 5 августа переговоры в Сочи.

https://ria.ru/20220808/siriya-1808063293.html

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сирия, дмитрий песков, башар асад, реджеп тайип эрдоган