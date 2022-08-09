https://ria.ru/20220809/siriya-1808270512.html
В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом
В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом - РИА Новости, 09.08.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о якобы планах президента Турции Тайипа Эрдогана поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом по... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:33
2022-08-09T12:33
2022-08-09T12:34
в мире
турция
сирия
дмитрий песков
башар асад
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о якобы планах президента Турции Тайипа Эрдогана поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом по предложению российского лидера Владимира Путина, заявил, что сирийские дела обсуждались лидерами РФ и Турции, остальное - двусторонние вопросы Дамаска и Анкары.Близкая к правительственным кругам газета Türkiye со ссылкой на свои источники сообщила о возможном телефонном разговоре Эрдогана и Асада. Газета пишет, что российский лидер предложил сторонам встретиться для обсуждений."Сирийские дела обсуждались во время недавней встречи в Сочи. А что касается перспектив двусторонних контактов по телефону то это нужно спрашивать у турецкой стороны или у сирийской", - сказал Песков журналистам.Путин и Эрдоган провели 5 августа переговоры в Сочи.
https://ria.ru/20220808/siriya-1808063293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, дмитрий песков, башар асад, реджеп тайип эрдоган
12:33 09.08.2022 (обновлено: 12:34 09.08.2022)
В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом
Песков назвал планы Эрдогана поговорить с Асадом вопросом отношений Дамаска и Анкары
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о якобы планах президента Турции Тайипа Эрдогана поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом по предложению российского лидера Владимира Путина, заявил, что сирийские дела обсуждались лидерами РФ и Турции, остальное - двусторонние вопросы Дамаска и Анкары.
Близкая к правительственным кругам газета Türkiye со ссылкой на свои источники сообщила о возможном телефонном разговоре Эрдогана и Асада. Газета пишет, что российский лидер предложил сторонам встретиться для обсуждений.
"Сирийские дела обсуждались во время недавней встречи в Сочи
. А что касается перспектив двусторонних контактов по телефону то это нужно спрашивать у турецкой стороны или у сирийской", - сказал Песков журналистам.
Путин и Эрдоган провели 5 августа переговоры в Сочи.