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В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом - РИА Новости, 09.08.2022
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В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом
В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом - РИА Новости, 09.08.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о якобы планах президента Турции Тайипа Эрдогана поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом по... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:33
2022-08-09T12:34
в мире
турция
сирия
дмитрий песков
башар асад
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о якобы планах президента Турции Тайипа Эрдогана поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом по предложению российского лидера Владимира Путина, заявил, что сирийские дела обсуждались лидерами РФ и Турции, остальное - двусторонние вопросы Дамаска и Анкары.Близкая к правительственным кругам газета Türkiye со ссылкой на свои источники сообщила о возможном телефонном разговоре Эрдогана и Асада. Газета пишет, что российский лидер предложил сторонам встретиться для обсуждений."Сирийские дела обсуждались во время недавней встречи в Сочи. А что касается перспектив двусторонних контактов по телефону то это нужно спрашивать у турецкой стороны или у сирийской", - сказал Песков журналистам.Путин и Эрдоган провели 5 августа переговоры в Сочи.
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в мире, турция, сирия, дмитрий песков, башар асад, реджеп тайип эрдоган
12:33 09.08.2022 (обновлено: 12:34 09.08.2022)
 
В Кремле прокомментировали сообщения о планах Эрдогана поговорить с Асадом

Песков назвал планы Эрдогана поговорить с Асадом вопросом отношений Дамаска и Анкары

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о якобы планах президента Турции Тайипа Эрдогана поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом по предложению российского лидера Владимира Путина, заявил, что сирийские дела обсуждались лидерами РФ и Турции, остальное - двусторонние вопросы Дамаска и Анкары.
Близкая к правительственным кругам газета Türkiye со ссылкой на свои источники сообщила о возможном телефонном разговоре Эрдогана и Асада. Газета пишет, что российский лидер предложил сторонам встретиться для обсуждений.
"Сирийские дела обсуждались во время недавней встречи в Сочи. А что касается перспектив двусторонних контактов по телефону то это нужно спрашивать у турецкой стороны или у сирийской", - сказал Песков журналистам.
Путин и Эрдоган провели 5 августа переговоры в Сочи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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В миреТурцияСирияДмитрий ПесковБашар АсадРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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