https://ria.ru/20220809/shakhty-1808466382.html

Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях ЛНР

Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях ЛНР - РИА Новости, 09.08.2022

Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях ЛНР

Киев затопил практически все шахты на ранее подконтрольных ему территориях Луганской Народной Республики, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T23:26

2022-08-09T23:26

2022-08-09T23:26

в мире

луганская народная республика

сергей шойгу

лисичанск

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Киев затопил практически все шахты на ранее подконтрольных ему территориях Луганской Народной Республики, сообщил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник."На освобожденных территориях, те шахты, которые действовали (до 2014 года – ред.) - "Золотое", "Горское" - такие объединения, в которые входили шахты, они практически все затоплены. Причем затоплены они уже выше точки невозврата. Даже если мы сейчас начнем откачивать воду, запустить эти шахты у нас практически возможности не будет", - пояснил Пасечник.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

https://ria.ru/20220731/donbass-1806197737.html

луганская народная республика

лисичанск

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в мире, луганская народная республика, сергей шойгу, лисичанск