https://ria.ru/20220809/sbory-1808190122.html

Эксперт рассказала, сколько стоит собрать школьника в 2022 году

Эксперт рассказала, сколько стоит собрать школьника в 2022 году - РИА Новости, 09.08.2022

Эксперт рассказала, сколько стоит собрать школьника в 2022 году

Инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей на 12-15 процентов, рассказала эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T02:15

2022-08-09T02:15

2022-08-09T09:10

общество

россия

антонина цицулина

школа

покупка

социальный навигатор

сн_образование

детские вопросы

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей на 12-15 процентов, рассказала эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В интервью радио Sputnik она назвала минимальную стоимость школьного набора.Ассортимент товаров для школы на российском рынке очень широк, при этом в разных ценовых сегментах их стоимость сильно различается, отметила Цицулина. Дефицита нет, но инфляция и определенные сложности с импортом влияют на расходы родителей школьников, добавила она.Эксперт назвала минимальные суммы, необходимые для покупки стандартного школьного набора: одежды, рюкзаков и письменных принадлежностей."Сегодня мы видим, что потребуется минимум 10-12 тысяч рублей на полный комплект школьной одежды и обуви. На рюкзак и письменные принадлежности потребуется еще от полутора до двух с половиной тысяч рублей", — считает Цицулина.Она посоветовала родителям школьников наводить справки о региональных программах помощи семьям с детьми.Проверить, какие меры поддержки положены семье, можно на сайте "Госуслуги", напомнила эксперт.

https://sn.ria.ru/20220802/pedagog-1806744790.html

https://sn.ria.ru/20220801/shkoly-1806425067.html

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общество, россия, антонина цицулина, школа, покупка, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы