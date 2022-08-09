02:15 09.08.2022 (обновлено: 09:10 09.08.2022)
Эксперт рассказала, сколько стоит собрать школьника в 2022 году
Эксперт Цицулина заявила о росте стоимости подготовки ребенка к школе на 12-15 процентов
Подготовка школьников к учебному году. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей на 12-15 процентов, рассказала эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В интервью радио Sputnik она назвала минимальную стоимость школьного набора.
Ассортимент товаров для школы на российском рынке очень широк, при этом в разных ценовых сегментах их стоимость сильно различается, отметила Цицулина. Дефицита нет, но инфляция и определенные сложности с импортом влияют на расходы родителей школьников, добавила она.
"Думаю, что соглашусь с другими экспертами, которые говорят, что рост стоимости подготовки ребенка к школе составил 12-15 процентов по сравнению с прошлым годом. Но эта цифра — "средняя температура по больнице". Понятно, что импортные товары дороже из-за логистики, чем российские", — уточнила Цицулина.
Эксперт назвала минимальные суммы, необходимые для покупки стандартного школьного набора: одежды, рюкзаков и письменных принадлежностей.
"Сегодня мы видим, что потребуется минимум 10-12 тысяч рублей на полный комплект школьной одежды и обуви. На рюкзак и письменные принадлежности потребуется еще от полутора до двух с половиной тысяч рублей", — считает Цицулина.
Она посоветовала родителям школьников наводить справки о региональных программах помощи семьям с детьми.
"У нас более чем в половине регионов реализуются программы помощи семьям с детьми при подготовке к школе. Где-то выделяют деньги на покупку портфелей, а где-то — на школьную форму и так далее", — сказала Цицулина.
Проверить, какие меры поддержки положены семье, можно на сайте "Госуслуги", напомнила эксперт.