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Эксперт рассказала, сколько стоит собрать школьника в 2022 году - РИА Новости, 09.08.2022
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Эксперт рассказала, сколько стоит собрать школьника в 2022 году
Эксперт рассказала, сколько стоит собрать школьника в 2022 году - РИА Новости, 09.08.2022
Эксперт рассказала, сколько стоит собрать школьника в 2022 году
Инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей на 12-15 процентов, рассказала эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T02:15
2022-08-09T09:10
общество
россия
антонина цицулина
школа
покупка
социальный навигатор
сн_образование
детские вопросы
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей на 12-15 процентов, рассказала эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В интервью радио Sputnik она назвала минимальную стоимость школьного набора.Ассортимент товаров для школы на российском рынке очень широк, при этом в разных ценовых сегментах их стоимость сильно различается, отметила Цицулина. Дефицита нет, но инфляция и определенные сложности с импортом влияют на расходы родителей школьников, добавила она.Эксперт назвала минимальные суммы, необходимые для покупки стандартного школьного набора: одежды, рюкзаков и письменных принадлежностей."Сегодня мы видим, что потребуется минимум 10-12 тысяч рублей на полный комплект школьной одежды и обуви. На рюкзак и письменные принадлежности потребуется еще от полутора до двух с половиной тысяч рублей", — считает Цицулина.Она посоветовала родителям школьников наводить справки о региональных программах помощи семьям с детьми.Проверить, какие меры поддержки положены семье, можно на сайте "Госуслуги", напомнила эксперт.
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общество, россия, антонина цицулина, школа, покупка, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
02:15 09.08.2022 (обновлено: 09:10 09.08.2022)
 
Эксперт рассказала, сколько стоит собрать школьника в 2022 году

Эксперт Цицулина заявила о росте стоимости подготовки ребенка к школе на 12-15 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодготовка школьников к учебному году
Подготовка школьников к учебному году - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей на 12-15 процентов, рассказала эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В интервью радио Sputnik она назвала минимальную стоимость школьного набора.
Ассортимент товаров для школы на российском рынке очень широк, при этом в разных ценовых сегментах их стоимость сильно различается, отметила Цицулина. Дефицита нет, но инфляция и определенные сложности с импортом влияют на расходы родителей школьников, добавила она.
"Думаю, что соглашусь с другими экспертами, которые говорят, что рост стоимости подготовки ребенка к школе составил 12-15 процентов по сравнению с прошлым годом. Но эта цифра — "средняя температура по больнице". Понятно, что импортные товары дороже из-за логистики, чем российские", — уточнила Цицулина.
Эксперт назвала минимальные суммы, необходимые для покупки стандартного школьного набора: одежды, рюкзаков и письменных принадлежностей.
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"Сегодня мы видим, что потребуется минимум 10-12 тысяч рублей на полный комплект школьной одежды и обуви. На рюкзак и письменные принадлежности потребуется еще от полутора до двух с половиной тысяч рублей", — считает Цицулина.
Она посоветовала родителям школьников наводить справки о региональных программах помощи семьям с детьми.
"У нас более чем в половине регионов реализуются программы помощи семьям с детьми при подготовке к школе. Где-то выделяют деньги на покупку портфелей, а где-то — на школьную форму и так далее", — сказала Цицулина.
Проверить, какие меры поддержки положены семье, можно на сайте "Госуслуги", напомнила эксперт.
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