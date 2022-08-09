https://ria.ru/20220809/rossiya-1808303236.html
Зюганов считает, что регионы Донбасса и Украины скоро "вернутся на Родину"
Зюганов считает, что регионы Донбасса и Украины скоро "вернутся на Родину" - РИА Новости, 09.08.2022
Зюганов считает, что регионы Донбасса и Украины скоро "вернутся на Родину"
Регионы Донбасса и освобожденные территории в ближайшее время вернутся "на Родину" и станут частью России, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:47
2022-08-09T13:47
2022-08-09T13:47
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в мире
украина
россия
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кпрф
геннадий зюганов
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Регионы Донбасса и освобожденные территории в ближайшее время вернутся "на Родину" и станут частью России, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Глава Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией."Когда эта опасность стала реальной на Донбассе, они приняли решение и защищали восемь лет своё право жить. Уверен, что в ближайшее время они не просто получат это право, но и вернутся на Родину", - заявил Зюганов журналистам. Как добавил политик, то же самое касается таких регионов, как Запорожская, Харьковская, Херсонская область, а также Одессы и Николаева: "Это исторически так сложилось"."Они хотят жить в мире и дружбе на своей земле. Я не удивлюсь, если будет объявлен референдум, проголосуют и вернутся на Родину - это нормальный процесс", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220801/kherson-1806312483.html
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РИА Новости
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Зюганов считает, что регионы Донбасса и Украины скоро "вернутся на Родину"
Зюганов: регионы Донбасса и освобожденные территории скоро станут частью России