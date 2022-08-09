https://ria.ru/20220809/radiatsiya-1808415554.html

Румыния передала Молдавии партию йодида калия для защиты от радиации

Румыния передала Молдавии партию йодида калия для защиты от радиации - РИА Новости, 09.08.2022

Румыния передала Молдавии партию йодида калия для защиты от радиации

Румыния передала Молдавии более миллиона таблеток йодида калия на случай радиационного заражения, сообщила во вторник пресс-служба молдавского минздрава. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:19

2022-08-09T19:19

2022-08-09T19:19

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КИШИНЕВ, 9 авг – РИА Новости. Румыния передала Молдавии более миллиона таблеток йодида калия на случай радиационного заражения, сообщила во вторник пресс-служба молдавского минздрава.Ранее власти Молдовы выразили обеспокоенность потенциальным повреждением Запорожской атомной электростанции в результате обстрелов и призвали предоставить к ней доступ экспертов из МАГАТЭ."После телефонных переговоров, проведенных министром здравоохранения Аллой Немеренко со своим румынским коллегой Александром Рафила, Румыния безвозмездно выделила нашей стране более миллиона таблеток йодида калия. Препарат будет распределяться Национальным агентством общественного здоровья по здравпунктам на территории, которые будет указывать Комиссия по чрезвычайным ситуациям", - сообщила пресс-служба минздрава.При этом в ведомстве отметили, что на данный момент радиологической опасности в Молдавии нет, и призывают население республики сохранять спокойствие.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

https://ria.ru/20220809/radiatsiya-1808351079.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/aes-1776421370.html

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в мире, рафаэль гросси, евгений балицкий, молдавия, румыния, запорожская область, магатэ, запорожская аэс