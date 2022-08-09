https://ria.ru/20220809/radiatsiya-1808351079.html

В Молдавии и Румынии власти начали рассказывать людям об опасности радиации

В Молдавии и Румынии власти начали рассказывать людям об опасности радиации - РИА Новости, 09.08.2022

В Молдавии и Румынии власти начали рассказывать людям об опасности радиации

Эксперты в области здравоохранения в Молдавии и Румынии рассказывают гражданам об угрозах радиоактивного заражения и мерах, которые нужно предпринять, если на... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:56

2022-08-09T15:56

2022-08-09T15:56

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КИШНЕВ, 9 авг - РИА Новости. Эксперты в области здравоохранения в Молдавии и Румынии рассказывают гражданам об угрозах радиоактивного заражения и мерах, которые нужно предпринять, если на Украине произойдет авария."С начала конфликта на Украине министерство здравоохранения занимается закупкой йодсодержащих таблеток и инициировало кампанию по информированию населения о способах их применения. Выдача населению осуществляется бесплатно на основании рецепта, выданного семейным врачом", - сообщает минздрав Румынии на своем сайте.Глава минздрава Александру Рафилэ на днях рекомендовал всем людям в возрасте до 40 лет как можно скорее обратиться к семейному врачу и получить рецепт на йодид калия. По его словам, по мере обострения ситуации на Украине спрос на этот препарат будет расти. Эти заявления Рафилэ подверглись критике со стороны ряда высокопоставленных румынских политиков, обвинивших министра в провоцировании паники среди населения."Мы следим за новостями об инцидентах на Запорожской АЭС, мы хотим верить, что все будет под контролем и у нас не будет инцидентов с последствиями ядерной катастрофы. Но есть доказательный риск - либо из-за проблем с обслуживанием, либо из-за преднамеренной бомбардировки или уничтожения. Минздрав, другие компетентные структуры ничего не анонсируют и не указывают нам, что делать в случае ядерной катастрофы", - заявил журналистам глава управления здравоохранения Кишинева Борис Гылка.Он отметил, что население не получает информации о необходимых действиях в случае радиоактивных утечек, местах расположения убежищ, советах по безопасности в бытовых условиях. Как и румынские коллеги, Гылка отмечает пользу таблеток с йодидом калия."Министерству здравоохранения следует дать дополнительные разъяснения на эту тему: где мы берем эти таблетки, какие дозы нужны по возрасту и, вообще, достаточно ли у нас таких препаратов в аптеках и на аптечных складах. Заодно расскажите, кому эти препараты не рекомендуются", - призывает чиновник.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Москва на фоне новых атак Киева на Запорожскую АЭС надеется, что МАГАТЭ все же направит миссию на станцию, и готова оказать для этого максимально возможное содействие, заявили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220809/aes-1808300820.html

https://ria.ru/20220806/minoborony-1807784328.html

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808106959.html

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в мире, здоровье - общество, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, румыния, украина, кишинев