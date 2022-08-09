https://ria.ru/20220809/putin-1808458850.html
Путин заявил, что правда и свет всегда берут верх над силами тьмы
Путин заявил, что правда и свет всегда берут верх над силами тьмы - РИА Новости, 09.08.2022
Путин заявил, что правда и свет всегда берут верх над силами тьмы
Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича продолжает вызывать самые сильные чувства в новых поколениях, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T22:34
2022-08-09T22:34
2022-08-09T23:50
дмитрий шостакович
юрий башмет
ленинград
санкт-петербург
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича продолжает вызывать самые сильные чувства в новых поколениях, сообщил президент России Владимир Путин.Девятого августа исполняется 80 лет со дня премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде."Сегодня, спустя многие десятилетия Ленинградская симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них – горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность ее защищать. И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы", - сказал Путин в видеобращении к участникам и зрителям исполнения Седьмой симфонии Шостаковича.Президент отметил, что прямая трансляция концерта потрясла мир, когда позади было 11 первых, самых трудных месяцев блокады."Ее музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное – поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости", - сказал Путин.Во вторник вечером Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета исполнит "Ленинградскую" симфонию на Стрелке Васильевского острова в центре Петербурга. Вход на концерт, почетными гостями которого станут ветераны и блокадники, свободный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий шостакович, юрий башмет, ленинград, санкт-петербург
22:34 09.08.2022 (обновлено: 23:50 09.08.2022)
Путин заявил, что правда и свет всегда берут верх над силами тьмы
Путин заявил, что правда и свет всегда берут верх над ложью и силами тьмы
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости.
Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича продолжает вызывать самые сильные чувства в новых поколениях, сообщил
президент России Владимир Путин.
Девятого августа исполняется 80 лет со дня премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича
в блокадном Ленинграде
.
"Сегодня, спустя многие десятилетия Ленинградская симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них – горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность ее защищать. И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы", - сказал Путин в видеобращении к участникам и зрителям исполнения Седьмой симфонии Шостаковича.
Президент отметил, что прямая трансляция концерта потрясла мир, когда позади было 11 первых, самых трудных месяцев блокады.
"Ее музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное – поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости", - сказал Путин.
Во вторник вечером Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета
исполнит "Ленинградскую" симфонию на Стрелке Васильевского острова в центре Петербурга
. Вход на концерт, почетными гостями которого станут ветераны и блокадники, свободный.