https://ria.ru/20220809/putin-1808458850.html

Путин заявил, что правда и свет всегда берут верх над силами тьмы

Путин заявил, что правда и свет всегда берут верх над силами тьмы - РИА Новости, 09.08.2022

Путин заявил, что правда и свет всегда берут верх над силами тьмы

Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича продолжает вызывать самые сильные чувства в новых поколениях, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T22:34

2022-08-09T22:34

2022-08-09T23:50

дмитрий шостакович

юрий башмет

ленинград

санкт-петербург

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича продолжает вызывать самые сильные чувства в новых поколениях, сообщил президент России Владимир Путин.Девятого августа исполняется 80 лет со дня премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде."Сегодня, спустя многие десятилетия Ленинградская симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них – горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность ее защищать. И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы", - сказал Путин в видеобращении к участникам и зрителям исполнения Седьмой симфонии Шостаковича.Президент отметил, что прямая трансляция концерта потрясла мир, когда позади было 11 первых, самых трудных месяцев блокады."Ее музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное – поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости", - сказал Путин.Во вторник вечером Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета исполнит "Ленинградскую" симфонию на Стрелке Васильевского острова в центре Петербурга. Вход на концерт, почетными гостями которого станут ветераны и блокадники, свободный.

https://ria.ru/20220809/germaniya-1808201471.html

ленинград

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий шостакович, юрий башмет, ленинград, санкт-петербург