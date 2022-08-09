https://ria.ru/20220809/priluchnyy-1808372670.html

"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман

"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман - РИА Новости, 09.08.2022

"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман

Павел Прилучный вместе с Зепюр Брутян отдыхают на Мальдивах и делятся с поклонниками в социальных сетях совместными кадрами. К одному из фото актер написал, что РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:30

2022-08-09T17:30

2022-08-09T17:30

шоубиз

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павел прилучный

шоу-бизнес

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Павел Прилучный вместе с Зепюр Брутян отдыхают на Мальдивах и делятся с поклонниками в социальных сетях совместными кадрами. К одному из фото актер написал, что поймал русалку.Однако в комментариях не согласились с его словами, отметив, что настоящую русалку он упустил, имея в виду его экс-супругу Агату Муцениеце.У Агаты и Павла двое детей – Тимофей и Мия. После скандального расставания паре, по словам актрисы, удалось наладить коммуникацию.

https://ria.ru/20220809/volochkova-1808217600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес