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"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман - РИА Новости, 09.08.2022
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"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман
"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман - РИА Новости, 09.08.2022
"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман
Павел Прилучный вместе с Зепюр Брутян отдыхают на Мальдивах и делятся с поклонниками в социальных сетях совместными кадрами. К одному из фото актер написал, что РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:30
2022-08-09T17:30
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Павел Прилучный вместе с Зепюр Брутян отдыхают на Мальдивах и делятся с поклонниками в социальных сетях совместными кадрами. К одному из фото актер написал, что поймал русалку.Однако в комментариях не согласились с его словами, отметив, что настоящую русалку он упустил, имея в виду его экс-супругу Агату Муцениеце.У Агаты и Павла двое детей – Тимофей и Мия. После скандального расставания паре, по словам актрисы, удалось наладить коммуникацию.
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знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
17:30 09.08.2022
 
"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман

Пользователи Сети раскритиковали Павла Прилучного за новую возлюбленную Зепюр Брутян

© Фото : Павел Прилучный/TelegramПавел Прилучный с Зепюр Брутян
Павел Прилучный с Зепюр Брутян - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Павел Прилучный/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Павел Прилучный вместе с Зепюр Брутян отдыхают на Мальдивах и делятся с поклонниками в социальных сетях совместными кадрами. К одному из фото актер написал, что поймал русалку.

"Занимался снорклингом, видел парочку акул, а поймал русалку", – написал Павел.

Однако в комментариях не согласились с его словами, отметив, что настоящую русалку он упустил, имея в виду его экс-супругу Агату Муцениеце.

"Русалку вы отпустили, а поймали акулу", "Ой, надоела она уже мне, а ему-то и подавно! Когда уже следующая появится?", "Русалку ты упустил (мать твоих детей), улов в последнее время на водяных", – написали пользователи.

У Агаты и Павла двое детей – Тимофей и Мия. После скандального расставания паре, по словам актрисы, удалось наладить коммуникацию.
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