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"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман
"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман - РИА Новости, 09.08.2022
"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман
Павел Прилучный вместе с Зепюр Брутян отдыхают на Мальдивах и делятся с поклонниками в социальных сетях совместными кадрами. К одному из фото актер написал, что РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:30
2022-08-09T17:30
2022-08-09T17:30
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павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Павел Прилучный вместе с Зепюр Брутян отдыхают на Мальдивах и делятся с поклонниками в социальных сетях совместными кадрами. К одному из фото актер написал, что поймал русалку.Однако в комментариях не согласились с его словами, отметив, что настоящую русалку он упустил, имея в виду его экс-супругу Агату Муцениеце.У Агаты и Павла двое детей – Тимофей и Мия. После скандального расставания паре, по словам актрисы, удалось наладить коммуникацию.
https://ria.ru/20220809/volochkova-1808217600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман
Пользователи Сети раскритиковали Павла Прилучного за новую возлюбленную Зепюр Брутян