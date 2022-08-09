Макрон и Джонсон обсудили по телефону координацию по военной помощи Украине
Макрон и Джонсон обсудили по телефону координацию по военной и гуманитарной помощи Украине
Домашний телефон. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и подавший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудили в ходе телефонного разговора вопросы координации для военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Телефонный разговор лидеров Франции и Великобритании состоялся во вторник.
"Президент Республики и премьер-министр подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно, а также высокий уровень координации между партнерами для удовлетворения потребностей украинцев в военных, гуманитарных и экономических вопросах", - сообщили в Елисейском дворце.
Макрон и Джонсон также обсудили продовольственный кризис и заявили о своей поддержке европейских усилий по вывозу зерна с Украины с помощью автомобильного и морского транспорта.
Кроме того, стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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