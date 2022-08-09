https://ria.ru/20220809/pomosch-1808448300.html

Макрон и Джонсон обсудили по телефону координацию по военной помощи Украине

Макрон и Джонсон обсудили по телефону координацию по военной помощи Украине - РИА Новости, 09.08.2022

Макрон и Джонсон обсудили по телефону координацию по военной помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и подавший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудили в ходе телефонного разговора вопросы координации для... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:20

2022-08-09T21:20

2022-08-09T21:20

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

сергей шойгу

украина

франция

стамбул

оон

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ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и подавший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудили в ходе телефонного разговора вопросы координации для военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, говорится в коммюнике Елисейского дворца.Телефонный разговор лидеров Франции и Великобритании состоялся во вторник.Макрон и Джонсон также обсудили продовольственный кризис и заявили о своей поддержке европейских усилий по вывозу зерна с Украины с помощью автомобильного и морского транспорта.Кроме того, стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220808/pomosch-1808164069.html

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франция

стамбул

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, сергей шойгу, украина, франция, стамбул, оон