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СМИ: Варшава пригрозила направить "все свои пушки" на ЕС - РИА Новости, 09.08.2022
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СМИ: Варшава пригрозила направить "все свои пушки" на ЕС
СМИ: Варшава пригрозила направить "все свои пушки" на ЕС - РИА Новости, 09.08.2022
СМИ: Варшава пригрозила направить "все свои пушки" на ЕС
Правящая национал-консервативная партия Польши "Право и справедливость" резко ужесточила риторику в отношении Брюсселя из-за отказа Еврокомиссии выделить... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:44
2022-08-09T16:45
в мире
урсула фон дер ляйен
ярослав качиньский
польша
брюссель
варшава
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правящая национал-консервативная партия Польши "Право и справедливость" резко ужесточила риторику в отношении Брюсселя из-за отказа Еврокомиссии выделить Варшаве 35 миллиардов евро на борьбу с пандемией, пишет The Guardian.Более того, он пообещал сместить с поста главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен."Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров", — пригрозил политик.Ранее председатель правящей партии Ярослав Качиньский заявил в интервью журналу Sieci, что у Польши "нет причин выполнять обязательства перед Евросоюзом".Брюссель требует от Польши выполнения процедур в области верховенства закона, прежде чем разблокирует для нее гранты и кредиты. Варшава со своей стороны рассматривает эти требования как прямое нарушение суверенитета.
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в мире, урсула фон дер ляйен, ярослав качиньский, польша, брюссель, варшава, еврокомиссия, евросоюз
15:44 09.08.2022 (обновлено: 16:45 09.08.2022)
 
СМИ: Варшава пригрозила направить "все свои пушки" на ЕС

The Guardian: правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК фон дер Ляйен с поста

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правящая национал-консервативная партия Польши "Право и справедливость" резко ужесточила риторику в отношении Брюсселя из-за отказа Еврокомиссии выделить Варшаве 35 миллиардов евро на борьбу с пандемией, пишет The Guardian.

"Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить око за око", — заявил генеральный секретарь партии Кшиштоф Соболевский.

Более того, он пообещал сместить с поста главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
"Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров", — пригрозил политик.
Ранее председатель правящей партии Ярослав Качиньский заявил в интервью журналу Sieci, что у Польши "нет причин выполнять обязательства перед Евросоюзом".
Брюссель требует от Польши выполнения процедур в области верховенства закона, прежде чем разблокирует для нее гранты и кредиты. Варшава со своей стороны рассматривает эти требования как прямое нарушение суверенитета.
Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 22:47
Премьер Польши не нашел времени на Бориса Джонсона, пишет Bloomberg
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЯрослав КачиньскийПольшаБрюссельВаршаваЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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