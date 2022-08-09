https://ria.ru/20220809/polsha-1808346720.html

СМИ: Варшава пригрозила направить "все свои пушки" на ЕС

СМИ: Варшава пригрозила направить "все свои пушки" на ЕС - РИА Новости, 09.08.2022

СМИ: Варшава пригрозила направить "все свои пушки" на ЕС

Правящая национал-консервативная партия Польши "Право и справедливость" резко ужесточила риторику в отношении Брюсселя из-за отказа Еврокомиссии выделить... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:44

2022-08-09T15:44

2022-08-09T16:45

в мире

урсула фон дер ляйен

ярослав качиньский

польша

брюссель

варшава

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правящая национал-консервативная партия Польши "Право и справедливость" резко ужесточила риторику в отношении Брюсселя из-за отказа Еврокомиссии выделить Варшаве 35 миллиардов евро на борьбу с пандемией, пишет The Guardian.Более того, он пообещал сместить с поста главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен."Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров", — пригрозил политик.Ранее председатель правящей партии Ярослав Качиньский заявил в интервью журналу Sieci, что у Польши "нет причин выполнять обязательства перед Евросоюзом".Брюссель требует от Польши выполнения процедур в области верховенства закона, прежде чем разблокирует для нее гранты и кредиты. Варшава со своей стороны рассматривает эти требования как прямое нарушение суверенитета.

https://ria.ru/20220808/dzhonson-1808186034.html

польша

брюссель

варшава

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, урсула фон дер ляйен, ярослав качиньский, польша, брюссель, варшава, еврокомиссия, евросоюз