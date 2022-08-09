15:44 09.08.2022 (обновлено: 16:45 09.08.2022)
СМИ: Варшава пригрозила направить "все свои пушки" на ЕС
The Guardian: правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК фон дер Ляйен с поста
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правящая национал-консервативная партия Польши "Право и справедливость" резко ужесточила риторику в отношении Брюсселя из-за отказа Еврокомиссии выделить Варшаве 35 миллиардов евро на борьбу с пандемией, пишет The Guardian.
"Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить око за око", — заявил генеральный секретарь партии Кшиштоф Соболевский.
Более того, он пообещал сместить с поста главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
Ранее председатель правящей партии Ярослав Качиньский заявил в интервью журналу Sieci, что у Польши "нет причин выполнять обязательства перед Евросоюзом".
Брюссель требует от Польши выполнения процедур в области верховенства закона, прежде чем разблокирует для нее гранты и кредиты. Варшава со своей стороны рассматривает эти требования как прямое нарушение суверенитета.