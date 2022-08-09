https://ria.ru/20220809/plan-1808198632.html

На Украине рассказали о планах Запада подтолкнуть Киев к миру с Россией

На Украине рассказали о планах Запада подтолкнуть Киев к миру с Россией - РИА Новости, 09.08.2022

На Украине рассказали о планах Запада подтолкнуть Киев к миру с Россией

Появление информации о проблемах в отношениях западных стран и Владимира Зеленского может указывать на их желание подтолкнуть Киев к компромиссному миру с... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T03:28

2022-08-09T03:28

2022-08-09T03:28

в мире

джо байден

эммануэль макрон

олаф шольц

украина

россия

киев

франция

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Появление информации о проблемах в отношениях западных стран и Владимира Зеленского может указывать на их желание подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах.Как рассказал собеседник, согласно одной из версий, на таком сценарии настаивают президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.Согласно другой версии, сам Зеленский допускает выход на соглашение с Москвой до конца года, ссылаясь на объективные факторы."Сил для контрнаступления нет, россияне продолжают давить по всему фронту, теряем территории, обещанная Западом военная и финансовая помощь не поступает в нужных объемах", — говорится в статье.Ранее колумнист газеты New York Times Томас Фридман написал, что Белый дом относится в властям в Киеве с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220808/ustupki-1807918062.html

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798564944.html

украина

россия

киев

франция

германия

сша

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в мире, джо байден, эммануэль макрон, олаф шольц, украина, россия, киев, франция, германия, сша