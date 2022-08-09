На Украине рассказали о планах Запада подтолкнуть Киев к миру с Россией
Страна.ua: Байден, Макрон и Шольц могут подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Появление информации о проблемах в отношениях западных стран и Владимира Зеленского может указывать на их желание подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах.
Как рассказал собеседник, согласно одной из версий, на таком сценарии настаивают президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.
"Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о "недоверии", и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное — явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь", — предположил источник.
Согласно другой версии, сам Зеленский допускает выход на соглашение с Москвой до конца года, ссылаясь на объективные факторы.
"Сил для контрнаступления нет, россияне продолжают давить по всему фронту, теряем территории, обещанная Западом военная и финансовая помощь не поступает в нужных объемах", — говорится в статье.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.