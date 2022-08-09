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На Украине рассказали о планах Запада подтолкнуть Киев к миру с Россией - РИА Новости, 09.08.2022
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На Украине рассказали о планах Запада подтолкнуть Киев к миру с Россией
На Украине рассказали о планах Запада подтолкнуть Киев к миру с Россией - РИА Новости, 09.08.2022
На Украине рассказали о планах Запада подтолкнуть Киев к миру с Россией
Появление информации о проблемах в отношениях западных стран и Владимира Зеленского может указывать на их желание подтолкнуть Киев к компромиссному миру с... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T03:28
2022-08-09T03:28
в мире
джо байден
эммануэль макрон
олаф шольц
украина
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Появление информации о проблемах в отношениях западных стран и Владимира Зеленского может указывать на их желание подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах.Как рассказал собеседник, согласно одной из версий, на таком сценарии настаивают президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.Согласно другой версии, сам Зеленский допускает выход на соглашение с Москвой до конца года, ссылаясь на объективные факторы."Сил для контрнаступления нет, россияне продолжают давить по всему фронту, теряем территории, обещанная Западом военная и финансовая помощь не поступает в нужных объемах", — говорится в статье.Ранее колумнист газеты New York Times Томас Фридман написал, что Белый дом относится в властям в Киеве с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220808/ustupki-1807918062.html
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в мире, джо байден, эммануэль макрон, олаф шольц, украина, россия, киев, франция, германия, сша
03:28 09.08.2022
 
На Украине рассказали о планах Запада подтолкнуть Киев к миру с Россией

Страна.ua: Байден, Макрон и Шольц могут подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Появление информации о проблемах в отношениях западных стран и Владимира Зеленского может указывать на их желание подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах.
Как рассказал собеседник, согласно одной из версий, на таком сценарии настаивают президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.
"Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о "недоверии", и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное — явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь", — предположил источник.
Согласно другой версии, сам Зеленский допускает выход на соглашение с Москвой до конца года, ссылаясь на объективные факторы.
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"Сил для контрнаступления нет, россияне продолжают давить по всему фронту, теряем территории, обещанная Западом военная и финансовая помощь не поступает в нужных объемах", — говорится в статье.
Ранее колумнист газеты New York Times Томас Фридман написал, что Белый дом относится в властям в Киеве с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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В миреДжо БайденЭммануэль МакронОлаф ШольцУкраинаРоссияКиевФранцияГерманияСША
 
 
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