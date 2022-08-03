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Колумнист NYT сообщил о "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским - РИА Новости, 03.08.2022
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Колумнист NYT сообщил о "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским
Колумнист NYT сообщил о "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским - РИА Новости, 03.08.2022
Колумнист NYT сообщил о "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским
Администрация США относится к властям Украины, включая Владимира Зеленского, с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T02:15
2022-08-03T02:45
в мире
владимир путин
владимир зеленский
нэнси пелоси
тайвань
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Администрация США относится к властям Украины, включая Владимира Зеленского, с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике, написал в New York Times колумнист газеты Томас Фридман.В статье, опубликованной в разделе "Мнения", трехкратный лауреат Пулитцеровской премии раскритиковал "совершенно безрассудный" визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, приведя в качестве одного из аргументов конфликт на Украине, который, по его словам, "НАСТОЛЬКО незавершен", "НАСТОЛЬКО нестабилен" и "НАСТОЛЬКО не лишен опасных сюрпризов"."Невозможно было выбрать худшее время. Дорогой читатель, украинская война не окончена. И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается", - написал он.Фридман отметил, что в Киеве творятся "забавные дела", и посетовал на то, что никто не представил убедительных объяснений недавних отставок генерального прокурора и главы СБУ. "Это как если бы мы не хотели слишком пристально заглядывать под капот... из страха увидеть там коррупцию и всякие фокусы после того, как мы столько туда инвестировали", - говорится в статье.На просьбу прокомментировать публикацию координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби прямого ответа не дал. "Президент говорил много раз о своем восхищении президентом Зеленским и его отвагой во время войны. Он многократно говорил лично с президентом Зеленским. Он понимает стресс, под которым находятся президент Зеленский и весь украинский народ, и потому очень привержен продолжению поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии", - сказал он на брифинге в Белом доме."Тем не менее, посреди этого всего мы идем на риск конфликта с Китаем из-за Тайваня, спровоцированного самовольным и легкомысленным визитом спикера палаты представителей. Азбучная истина геополитики гласит, что не стоит затевать войну на два фронта с двумя сверхдержавами одновременно", - написал Фридман.Владимир Путин в приветствии участникам и гостям конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в понедельник заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, отметив, что РФ последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220802/mid-1806810101.html
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806735545.html
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, нэнси пелоси, тайвань, россия, украина
02:15 03.08.2022 (обновлено: 02:45 03.08.2022)
 
Колумнист NYT сообщил о "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским

Колумнист NYT Фридман сообщил о "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Администрация США относится к властям Украины, включая Владимира Зеленского, с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике, написал в New York Times колумнист газеты Томас Фридман.
В статье, опубликованной в разделе "Мнения", трехкратный лауреат Пулитцеровской премии раскритиковал "совершенно безрассудный" визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, приведя в качестве одного из аргументов конфликт на Украине, который, по его словам, "НАСТОЛЬКО незавершен", "НАСТОЛЬКО нестабилен" и "НАСТОЛЬКО не лишен опасных сюрпризов".
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"Невозможно было выбрать худшее время. Дорогой читатель, украинская война не окончена. И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается", - написал он.
Фридман отметил, что в Киеве творятся "забавные дела", и посетовал на то, что никто не представил убедительных объяснений недавних отставок генерального прокурора и главы СБУ. "Это как если бы мы не хотели слишком пристально заглядывать под капот... из страха увидеть там коррупцию и всякие фокусы после того, как мы столько туда инвестировали", - говорится в статье.
На просьбу прокомментировать публикацию координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби прямого ответа не дал. "Президент говорил много раз о своем восхищении президентом Зеленским и его отвагой во время войны. Он многократно говорил лично с президентом Зеленским. Он понимает стресс, под которым находятся президент Зеленский и весь украинский народ, и потому очень привержен продолжению поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии", - сказал он на брифинге в Белом доме.
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"Тем не менее, посреди этого всего мы идем на риск конфликта с Китаем из-за Тайваня, спровоцированного самовольным и легкомысленным визитом спикера палаты представителей. Азбучная истина геополитики гласит, что не стоит затевать войну на два фронта с двумя сверхдержавами одновременно", - написал Фридман.
Владимир Путин в приветствии участникам и гостям конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в понедельник заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, отметив, что РФ последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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