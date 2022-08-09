https://ria.ru/20220809/peregovory-1808245479.html

СМИ: Эрдоган и Асад могут провести переговоры по телефону

СМИ: Эрдоган и Асад могут провести переговоры по телефону - РИА Новости, 09.08.2022

СМИ: Эрдоган и Асад могут провести переговоры по телефону

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры по предложению российского лидера Владимира Путина, пишет... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:28

2022-08-09T11:28

2022-08-09T11:54

реджеп тайип эрдоган

башар асад

сирия

турция

в мире

россия

владимир путин

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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры по предложению российского лидера Владимира Путина, пишет близкая к правительственным кругам газета Türkiye со ссылкой на свои источники."Как известно, президент Эрдоган, побывавший недавно c визитом в Сочи, обменялся мнениями с российским лидером Путиным по Сирии. Отвечая на вопросы журналистов на обратном пути, Эрдоган сказал, что, несмотря на наличие террористических структур на границе с Сирией, Путин высказал ему предположение, что "если вы предпочитаете решать их вместе с режимом как можно больше, это было бы гораздо точнее", - пишет издание.Газета, известная своей близостью к правительственным кругам, пишет, что российский лидер предложил сторонам встретиться для обсуждений. "Согласно новостям, Анкара заявила, что для этой встречи "слишком рано". Однако было отмечено, что могут состояться телефонные переговоры Эрдогана и Асада. В переговорном движении между Турцией и Сирией начато формирование комиссии из экспертов, хорошо знающих регион", - пишет издание.В конце июня Эрдоган заявил, что Турция проведет на севере Сирии военную операцию, которую "поймет" международное сообщество, такой опыт у Анкары имеется. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.

https://ria.ru/20220806/turtsiya-1807719631.html

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турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

реджеп тайип эрдоган, башар асад, сирия, турция, в мире, россия, владимир путин