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Украинские военные обстреляли Днепровку в Запорожье ракетами с "Лепестками"

Украинские военные обстреляли Днепровку в Запорожье ракетами с "Лепестками" - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские военные обстреляли Днепровку в Запорожье ракетами с "Лепестками"

Украинские силовики обстреляли Днепровку в Запорожье ракетами с "Лепестками", ранен мужчина, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:20

2022-08-09T11:20

2022-08-09T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

донецк (днр)

вооруженные силы украины

запорожская область

вооруженные силы рф

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ЭНЕРГОДАР, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Днепровку в Запорожье ракетами с "Лепестками", ранен мужчина, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара."Сегодня ранним утром националистические формирования ВСУ, последовав примеру "побратимов", терроризирующих мирное население Донецка, с использованием РСЗО "Ураган" раскидали противопехотные мины "Лепесток" над жилым районом населенного пункта Днепровка", - сообщили власти города.По данным администрации, в результате действий "украинских военных преступников мужчина 1991 года рождения от разрыва одной из противопехотных мин получил травмы ног". Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь."Принимаются все необходимые меры по разминированию жилых районов, на месте работают саперы силовых структур России", - сообщили власти Энергодара.

энергодар

донецк (днр)

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, донецк (днр), вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф