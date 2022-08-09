19:55 09.08.2022 (обновлено: 21:37 09.08.2022)
МИД Китая одной фотографией раскрыл правду о военных объектах США
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь показал карту военных объектов США в Азии
© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высмеял в Twitter попытку Вашингтона обвинить Пекин в "военном окружении" Тайваня.
Дипломат сопроводил свое сообщение иллюстрацией, демонстрирующей карту многочисленных военных объектов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Публикация представителя МИД Китая Чжао Лицзяня в Twitter
Публикация представителя МИД Китая Чжао Лицзяня в Twitter
"США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по "военному окружению", когда сами делают это", — написал Чжао Лицзянь.
Ранее дипломат опубликовал пост с данными об американском военном присутствии по всему миру: США располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированными в 159 государствах.
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.