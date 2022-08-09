https://ria.ru/20220809/obekty-1808433933.html

МИД Китая одной фотографией раскрыл правду о военных объектах США

МИД Китая одной фотографией раскрыл правду о военных объектах США - РИА Новости, 09.08.2022

МИД Китая одной фотографией раскрыл правду о военных объектах США

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высмеял в Twitter попытку Вашингтона обвинить Пекин в "военном окружении" Тайваня. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:55

2022-08-09T19:55

2022-08-09T21:37

в мире

чжао лицзянь

сша

китай

нато

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высмеял в Twitter попытку Вашингтона обвинить Пекин в "военном окружении" Тайваня.Дипломат сопроводил свое сообщение иллюстрацией, демонстрирующей карту многочисленных военных объектов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе."США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по "военному окружению", когда сами делают это", — написал Чжао Лицзянь.Ранее дипломат опубликовал пост с данными об американском военном присутствии по всему миру: США располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированными в 159 государствах.Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.

https://ria.ru/20220809/ssha-1808271318.html

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китай

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, чжао лицзянь, сша, китай, нато, тайвань