https://ria.ru/20220809/oae-1808250523.html

Иностранный лоукостер осенью вернется в Россию и возобновит рейсы в ОАЭ

Иностранный лоукостер осенью вернется в Россию и возобновит рейсы в ОАЭ - РИА Новости, 09.08.2022

Иностранный лоукостер осенью вернется в Россию и возобновит рейсы в ОАЭ

Бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi возвращается в Москву в зимнем сезоне, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:03

2022-08-09T12:03

2022-08-09T12:03

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi возвращается в Москву в зимнем сезоне, сообщает АТОР.Перелеты между Москвой и Абу-Даби начнутся с 3 октября. Вылет из аэропорта Внуково ежедневно в 19:40, прибытие в эмират — в 02:10 местного времени. Время в пути — пять часов 30 минут. Отправление в российскую столицу — в 14:05, прибытие — в 19:00. Дорога займет пять часов 55 минут.Билеты в оба конца стоят от 200 евро, то есть 12,2 тысячи рублей. На новогодние праздники дороже, от 19,6 тысячи рублей.Для сравнения, прямой перелет из Москвы в Абу-Даби и обратно рейсом авиакомпании Etihad Airways обходится как минимум в 67 тысяч рублей в октябре, а в зимние каникулы — от 110 тысяч рублей.Однако забронировать билеты на сайтах иностранных авиакомпаний самостоятельно по российской банковской карте не получится. Оплатить перелет можно по "пластику" зарубежного банка либо через туроператоров или компании-агрегаторы.В маршрутной сети перевозчика — более 30 пунктов назначения, в том числе Афины, Санторини, Вена, Будапешт, Баку, Ереван, Кутаиси, Амман, Белград, Тирана, София и Тель-Авив. Максимальная стоимость билетов из ОАЭ в эти города — 13 тысяч рублей.По оценкам туроператоров, рейсы авиакомпании будут востребованы как у пассажиров, которые планируют провести свой отпуск в Абу-Даби, так и у путешественников, которые полетят через эмират транзитом.

https://ria.ru/20220205/abu-dabi-1770849559.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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