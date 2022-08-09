https://ria.ru/20220809/oae-1808250523.html
Иностранный лоукостер осенью вернется в Россию и возобновит рейсы в ОАЭ
Иностранный лоукостер осенью вернется в Россию и возобновит рейсы в ОАЭ - РИА Новости, 09.08.2022
Иностранный лоукостер осенью вернется в Россию и возобновит рейсы в ОАЭ
Бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi возвращается в Москву в зимнем сезоне, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:03
2022-08-09T12:03
2022-08-09T12:03
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi возвращается в Москву в зимнем сезоне, сообщает АТОР.Перелеты между Москвой и Абу-Даби начнутся с 3 октября. Вылет из аэропорта Внуково ежедневно в 19:40, прибытие в эмират — в 02:10 местного времени. Время в пути — пять часов 30 минут. Отправление в российскую столицу — в 14:05, прибытие — в 19:00. Дорога займет пять часов 55 минут.Билеты в оба конца стоят от 200 евро, то есть 12,2 тысячи рублей. На новогодние праздники дороже, от 19,6 тысячи рублей.Для сравнения, прямой перелет из Москвы в Абу-Даби и обратно рейсом авиакомпании Etihad Airways обходится как минимум в 67 тысяч рублей в октябре, а в зимние каникулы — от 110 тысяч рублей.Однако забронировать билеты на сайтах иностранных авиакомпаний самостоятельно по российской банковской карте не получится. Оплатить перелет можно по "пластику" зарубежного банка либо через туроператоров или компании-агрегаторы.В маршрутной сети перевозчика — более 30 пунктов назначения, в том числе Афины, Санторини, Вена, Будапешт, Баку, Ереван, Кутаиси, Амман, Белград, Тирана, София и Тель-Авив. Максимальная стоимость билетов из ОАЭ в эти города — 13 тысяч рублей.По оценкам туроператоров, рейсы авиакомпании будут востребованы как у пассажиров, которые планируют провести свой отпуск в Абу-Даби, так и у путешественников, которые полетят через эмират транзитом.
https://ria.ru/20220205/abu-dabi-1770849559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, абу-даби, афины, ассоциация туроператоров россии (атор), etihad airways, оаэ, авиабилеты, туристы, вена, софия (город), тель-авив, амман (город), тирана (город), баку, будапешт
Иностранный лоукостер осенью вернется в Россию и возобновит рейсы в ОАЭ
АТОР: авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi с 3 октября будет ежедневно летать в Москву
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi возвращается в Москву в зимнем сезоне, сообщает
АТОР.
Перелеты между Москвой и Абу-Даби начнутся с 3 октября. Вылет из аэропорта Внуково ежедневно в 19:40, прибытие в эмират — в 02:10 местного времени. Время в пути — пять часов 30 минут. Отправление в российскую столицу — в 14:05, прибытие — в 19:00. Дорога займет пять часов 55 минут.
Билеты в оба конца стоят от 200 евро, то есть 12,2 тысячи рублей. На новогодние праздники дороже, от 19,6 тысячи рублей.
Для сравнения, прямой перелет из Москвы в Абу-Даби и обратно рейсом авиакомпании Etihad Airways обходится как минимум в 67 тысяч рублей в октябре, а в зимние каникулы — от 110 тысяч рублей.
Однако забронировать билеты на сайтах иностранных авиакомпаний самостоятельно по российской банковской карте не получится. Оплатить перелет можно по "пластику" зарубежного банка либо через туроператоров или компании-агрегаторы.
В маршрутной сети перевозчика — более 30 пунктов назначения, в том числе Афины, Санторини, Вена, Будапешт, Баку, Ереван, Кутаиси, Амман, Белград, Тирана, София и Тель-Авив. Максимальная стоимость билетов из ОАЭ в эти города — 13 тысяч рублей.
По оценкам туроператоров, рейсы авиакомпании будут востребованы как у пассажиров, которые планируют провести свой отпуск в Абу-Даби, так и у путешественников, которые полетят через эмират транзитом.