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В России подали в суд на Nike, пишет СМИ - РИА Новости, 09.08.2022
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В России подали в суд на Nike, пишет СМИ
В России подали в суд на Nike, пишет СМИ - РИА Новости, 09.08.2022
В России подали в суд на Nike, пишет СМИ
Общественная организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предъявила американской компании Nike иск о невыполнении гарантийных обязательств перед РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T02:24
2022-08-09T02:34
экономика
россия
сша
орегон
ikea international group
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
олег павлов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Общественная организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предъявила американской компании Nike иск о невыполнении гарантийных обязательств перед клиентами, первое заседание пройдет 18 августа, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ в ее распоряжении.В конце июня компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Тогда отмечалось, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в стране, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются."В Черёмушкинском райсуде Москвы 18 августа пройдет первое заседание по иску к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Nike, выяснили "Известия". Претензии связаны с невыполнением гарантийных обязательств и предъявлены ООО "Найк" и ООО "Найк Ритэйл", которые были уполномочены импортировать и продавать товары в стране. Иск подала организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ)", — пишет газета.В материале газеты также приводится информация, что в судебном процессе примет участие Роспотребнадзор, который должен представить экспертное заключение о соблюдении Nike закона о защите прав потребителей."Как импортер и продавец, ООО "Найк" и ООО "Найк Ритэйл" несут установленные законом "О защите прав потребителей" юридические обязанности. В том числе по требованию и выбору потребителя заменить недоброкачественный товар новым — этой же марки, безвозмездно устранить недостатки товара, возвратить уплаченную за товар денежную сумму", — цитирует газета утверждения истца Олега Павлова (глава ОПИ), который в документе напоминает про гарантийный срок на товары.В своих требованиях, как пишет газета, истец в итоге просит "признать противоправными действия указанных юрлиц, а также понудить их возобновить деятельность и не прекращать ее до истечения сроков гарантийных обязательств".Руководитель ОПИ Олег Павлов в конце июля сообщал РИА Новости, что организация совместно с Роспотребнадзором подала иск в защиту неопределенного круга потребителей в связи с тем, что компания Bosch прекратила поставки товаров и запчастей, необходимых для выполнения требований потребителей о ремонте и замене техники. Основная задача — обязать компанию возобновить поставки продукции и обеспечить интересы потребителей, пояснил он.В марте он же заявил, что ряд иностранных компаний, в том числе McDonald's, IKEA, Apple, Microsoft, IBM, Shell, вошли в перечень предприятий, которые РФ может национализировать. По его словам, список является открытым, а компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, туда вносятся. Кроме того, он утверждал, что в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры.Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
https://ria.ru/20220712/lego-1801914546.html
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экономика, россия, сша, орегон, ikea international group, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), олег павлов
02:24 09.08.2022 (обновлено: 02:34 09.08.2022)
 
В России подали в суд на Nike, пишет СМИ

"Известия": "Общественная потребительская инициатива" подала в суд на Nike

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник магазина Nike
Сотрудник магазина Nike - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник магазина Nike. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Общественная организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предъявила американской компании Nike иск о невыполнении гарантийных обязательств перед клиентами, первое заседание пройдет 18 августа, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ в ее распоряжении.
В конце июня компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Тогда отмечалось, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в стране, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.
"В Черёмушкинском райсуде Москвы 18 августа пройдет первое заседание по иску к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Nike, выяснили "Известия". Претензии связаны с невыполнением гарантийных обязательств и предъявлены ООО "Найк" и ООО "Найк Ритэйл", которые были уполномочены импортировать и продавать товары в стране. Иск подала организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ)", — пишет газета.
В материале газеты также приводится информация, что в судебном процессе примет участие Роспотребнадзор, который должен представить экспертное заключение о соблюдении Nike закона о защите прав потребителей.
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"Как импортер и продавец, ООО "Найк" и ООО "Найк Ритэйл" несут установленные законом "О защите прав потребителей" юридические обязанности. В том числе по требованию и выбору потребителя заменить недоброкачественный товар новым — этой же марки, безвозмездно устранить недостатки товара, возвратить уплаченную за товар денежную сумму", — цитирует газета утверждения истца Олега Павлова (глава ОПИ), который в документе напоминает про гарантийный срок на товары.
В своих требованиях, как пишет газета, истец в итоге просит "признать противоправными действия указанных юрлиц, а также понудить их возобновить деятельность и не прекращать ее до истечения сроков гарантийных обязательств".
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Руководитель ОПИ Олег Павлов в конце июля сообщал РИА Новости, что организация совместно с Роспотребнадзором подала иск в защиту неопределенного круга потребителей в связи с тем, что компания Bosch прекратила поставки товаров и запчастей, необходимых для выполнения требований потребителей о ремонте и замене техники. Основная задача — обязать компанию возобновить поставки продукции и обеспечить интересы потребителей, пояснил он.
В марте он же заявил, что ряд иностранных компаний, в том числе McDonald's, IKEA, Apple, Microsoft, IBM, Shell, вошли в перечень предприятий, которые РФ может национализировать. По его словам, список является открытым, а компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, туда вносятся. Кроме того, он утверждал, что в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры.
Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
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